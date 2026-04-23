Pronóstico del tiempo en Dallas para este jueves 23 de abril

Este jueves 23 de abril se espera que la temperatura en Dallas, Texas, logre un máximo de 81 grados Fahrenheit (27ºC). La probabilidad de lluvia será del 25% y se prevén más nubes que claros. Además, el pronóstico estima ráfagas de viento que podrán llegar a 17.4 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 70 grados Fahrenheit (21ºC), con una probabilidad de precipitación del 15%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 12.43 millas por hora.

La sensación térmica, es decir, “temperatura real” prevista para esta jornada será de 81ºF (27ºC) de máxima y 81ºF (27ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:49 h y se pondrá a las 20:03 h. Durante el día habrá 13 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que se prevén nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 66 y los 90 grados Fahrenheit (19 y 32 grados Celsius). Según la última información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la Big D será del 55% por la mañana, 9% por la tarde y 55% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos visitar diariamente nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. El mes más cálido del año en Dallas es agosto, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

Por otro lado, la temporada fresca dura 3 meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Finalmente, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes comprendido en este periodo con más lluvias, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

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