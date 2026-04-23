México reabre zona arqueológica de Teotihuacán tras ataque armado a turistas
La famosa zona arqueológica de Teotihuacán reanudó actividades el miércoles, con medidas de seguridad reforzadas
El sitio arqueológico de Teotihuacán, en México, donde el lunes pasado ocurrió un ataque armado que dejó a una canadiense muerta y 13 turistas extranjeros heridos, reabrió bajo vigilancia y medidas de seguridad.
Las populares pirámides, localizadas a unos 50 kilómetros de Ciudad de México, fueron el escenario de un tiroteo desatado por Julio César Jasso Ramírez, un mexicano de 27 años influenciado por la masacre de Columbine y los sacrificios prehispánicos.
Tras el incidente, se anunció un cierre indefinido pero el sitio arqueológico volvió a recibir a los visitantes. Su seguridad ha sido reforzada con elementos de las fuerzas federales, que revisaron a los vehículos que ingresaron a la zona.
El ataque del lunes se produjo hacia el mediodía, cuando Jasso Ramírez sacó una pistola, abrió fuego en plena pirámide de la Luna y tomó como rehenes a numerosas personas.
Testigos dijeron que el pistolero disparó directamente contra una canadiense, que murió por las heridas. Los 13 lesionados son de Canadá, Colombia, Estados Unidos y Brasil.
Según las autoridades, el atacante, quien murió en el lugar, actuó en solitario y padecía “una psicopatía” que lo llevó a imitar crímenes cometidos en otras regiones.
Entre las pertenencias de Jasso Ramírez se encontraron imágenes y manuscritos que refieren a hechos violentos, como la masacre en la escuela estadounidense de Columbine ocurrida el 20 de abril 1999.