México reabre zona arqueológica de Teotihuacán tras ataque armado a turistas

El sitio arqueológico de Teotihuacán, en México, donde el lunes pasado ocurrió un ataque armado que dejó a una canadiense muerta y 13 turistas extranjeros heridos, reabrió bajo vigilancia y medidas de seguridad.

Las populares pirámides, localizadas a unos 50 kilómetros de Ciudad de México, fueron el escenario de un tiroteo desatado por Julio César Jasso Ramírez, un mexicano de 27 años influenciado por la masacre de Columbine y los sacrificios prehispánicos.

Tras el incidente, se anunció un cierre indefinido pero el sitio arqueológico volvió a recibir a los visitantes. Su seguridad ha sido reforzada con elementos de las fuerzas federales, que revisaron a los vehículos que ingresaron a la zona.

El ataque del lunes se produjo hacia el mediodía, cuando Jasso Ramírez sacó una pistola, abrió fuego en plena pirámide de la Luna y tomó como rehenes a numerosas personas.

Testigos dijeron que el pistolero disparó directamente contra una canadiense, que murió por las heridas. Los 13 lesionados son de Canadá, Colombia, Estados Unidos y Brasil.

Según las autoridades, el atacante, quien murió en el lugar, actuó en solitario y padecía “una psicopatía” que lo llevó a imitar crímenes cometidos en otras regiones.

Entre las pertenencias de Jasso Ramírez se encontraron imágenes y manuscritos que refieren a hechos violentos, como la masacre en la escuela estadounidense de Columbine ocurrida el 20 de abril 1999.