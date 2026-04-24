Editorial: Por la reelección de Hydee Feldstein Soto como Abogada de la ciudad de Los Ángeles

Para las elecciones primarias al puesto de abogado de la ciudad a celebrarse el 2 de junio se postulan cuatro candidatos: la incumbente Hydee Feldstein Soto; Aida Ashouri, John McKinney y Marissa Roy.

Todos los candidatos se definen apartidistas, por la naturaleza del puesto.

Esta publicación apoyó en 2022 la primera candidatura de Feldstein Soto, quien ganó los comicios con 55% del voto para convertirse en la 43.ª abogada de la ciudad, la primera mujer y la primera latina y primera judía. Asumió el cargo el 12 de diciembre.

La Opinión considera que Feldstein Soto es la más adecuada para el puesto y apoya su reelección.

El abogado de la ciudad no es un político, un legislador o un ejecutivo. Para eso están el alcalde y los concejales.

La abogada de Los Ángeles es la asesora legal del gobierno de la ciudad – del Alcalde y Concejo Municipal – y lo representa en acciones civiles.

Sus responsabilidades incluyen la aplicación, implementación y cumplimiento de las leyes dentro de su jurisdicción. Es también la asesora de los cientos de juntas, departamentos, funcionarios y entidades que conforman la Ciudad. Además, supervisa como fiscal el enjuiciamiento de delitos menores (como DUI, vandalismo o hurto) y la administración de la justicia penal. Y además, debe preparar y aprobar los contratos y demás relaciones jurídicas de la Ciudad de Los Ángeles, incluyendo las leyes que aprueba el Concejo.

En materia migratoria, Feldstein Soto ha intervenido en demandas para detener redadas y operativos que considera inconstitucionales. Además, redacta ordenanzas para que el LAPD verifique la identidad de cualquier agente federal que pida su intervención. También apoya prohibir usar propiedades de la ciudad para la aplicación federal de las leyes de inmigración.

Para llevar adelante esta tarea, encabeza una oficina – creada en 1850 – con más de 1,000 empleados, de ellos unos 550 abogados.

Tal como prometió en 2022, se enfocó en la lucha contra la violencia doméstica, y el enjuiciamiento de conductas violentas,el abuso de precios y la competencia desleal.

Lideró la demanda colectiva para detener las redadas migratorias en Los Ángeles, así como varios juicios por abuso sexual y tráfico de menores y demandas contra empresas por aprovecharse del público después de los incendios de 2025.

La oficina se compone de cinco divisiones: municipal; litigios civiles; penal; de bienes raíces y derechos públicos.

Feldstein Soto nació y creció en San Juan, Puerto Rico hace 68 años. Obtuvo su BA en el Swarthmore College en Pennsylvania y el título de derecho JD de la Facultad de Derecho de Columbia, ciudad de Nueva York en 1982, después de lo cual se mudó a Los Ángeles.

Al asumir su cargo, Feldstein Soto heredó un departamento en turbulencia y crisis. Su oficina fue allanada por la FBI; en el gobierno de la ciudad, tres concejales habían sido acusados y hallados culpables de corrupción. Dos meses antes de asumir el cargo estalló el escándalo histórico en el que estuvieron implicados los concejales Nury Martinez, Gil Cedillo y Kevin de León y que llevó al fin de sus carreras políticas. Feldstein Soto tuvo que lidiar con todos esos bagajes y estabilizar su departamento.

Feldstein Soto tiene el apoyo del senador federal Adam Schiff y los congresistas Nanette Barragán, Robert García, Ted Lieu y Luz Rivas; los supervisores del condado de L.A. Kathryn Barger y Janice Hahn; los senadores estatales Bob Archuleta, Laura Richardson, Susan Rubio y Henry Stern; los asambleístas Jessica Caloza, Mike Fong, Mike Gipson, Mark Gonzalez, John Harabedian, Blanca Pacheco y Blanca Rubio; la alcaldesa de Los Ángeles Karen Bass y los concejales President Marqueece Harris-Dawson, Tem Bob Blumenfield, John Lee, Tim McOsker, Heather Hutt y Traci Park.

Su mandato no estuvo exento de problemas, como su aparente apoyo al levantamiento, en octubre de 2025, de la orden judicial que prohíbe el uso de la fuerza no letal por parte del LAPD contra periodistas que cubren protestas. Feldstein Soto tuvo sus motivos, citando “dificultades operativas” y “riesgos para la seguridad”, pero la acción fue revertida por el Concejo y rechazada por un juez. Pero los hechos del caso no restan la notable contribución que hizo en todas las áreas durante los últimos cuatro años.

Por todo eso, La Opinión considera que Hydee Feldstein Soto tiene las cualidades necesarias para servir a los habitantes de Los Ángeles como su abogado y que merece ser reelecta en los comicios venideros.