Editorial: Por la reelección de Traci Park para el Concejo Municipal de Los Ángeles

En las elecciones primarias del 2 de junio se disputan el cargo de concejal de Los Ángeles, Distrito #11 Traci Park y Faizah Malik.

Park es la titular; ganó las elecciones de 2022 con 52% de los votos. Ahora busca la reelección.

La Opinión considera que Traci Park es la más adecuada para el puesto y pide a sus lectores que voten por ella.

El Distrito #11, uno de los de mayores ingresos, incluye el aeropuerto internacional LAX y las ciudades y áreas de Brentwood, Del Rey, Mar Vista, Marina del Rey, Pacific Palisades, Palms, Playa del Rey, Playa Vista, Sawtelle, Venice, West Los Ángeles y Westchester. Es el principal destino turístico de L.A.

El 60% de sus residentes son blancos, 18% latinos, 12% asiático americanos y 5% afroamericanos.

Nacida en Downey, Park tiene un BA de la Universidad Johns Hopkins y el título Juris Doctor de la facultad de Derecho de la universidad Loyola.

Park hizo de la aplicación de normas sobre los campamentos de homeless parte integral de su mandato, para distanciarlos de escuelas, bibliotecas, parques y centros para mayores, integrando soluciones para la población desamparada con la protección de la población. Además, se enorgullece de haber trasladado a cientos de personas a espacios interiores, con apoyo de vivienda y servicios.

Park se compromete a “escuchar y aprender de todos los residentes y propietarios de negocios del distrito”.

Para reconstruir el área devastada por los incendios forestales de enero de 2025 es presidenta del Comité Ad Hoc para la Recuperación de Los Ángeles.

La apoyan sus colegas concejales Marqueece Harris-Dawson, Bob Blumenfield, John Lee, Imelda Padilla, Mónica Rodríguez, el senador federal Adam Schiff, los congresistas Ted Lieu y Brad Sherman, los senadores estatales Mike McGuire, Ben Allen, Henry Stern, los asambleístas Jacqui Irwin y Mark Gonzalez, la Abogada de la Ciudad Hydee Feldstein-Soto y Nathan Hochman, procurador del condado de Los Ángeles y una larga lista de sindicatos, muchos de ellos de agentes de la ley.

Por su enfoque práctico – como promover vivienda asequible para empleados de los negocios del área – y sus resultados, La Opinión recomienda: el 2 de junio vota por Traci Park.