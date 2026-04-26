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Horóscopo de hoy para Escorpio del 26 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 26 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

Crecerá tu deseo de reconocimiento y comenzarás a pensar nuevas estrategias para progresar y alcanzar tus objetivos. Tomarás las riendas de tu vida y conectarás con tu propia autoridad y sentido del deber. Esa firmeza te llevará a convertirte en un referente.

Horóscopo de amor para Escorpio

Es difícil para tus amigos y seres queridos entender tu actitud hacia ellos. Tu comportamiento parece variar de acuerdo a las circunstancias. Esfuérzate en ayudarlos a entender lo que piensas y sientes, de esa manera pueden hacerse una idea de lo que está pasando en tu cabeza y pueden ser más comprensivos.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Sientes que todos están siendo falsos y fraudulentos y quieren meter las manos en tu dinero. La ansiedad causada por esto nubla tu s juicios objetivos claros. Mantente alejado de cuestiones monetarias complicadas.En el futuro tendrás muchas oportunidades para hacer buenos tratos.Hoy no es el mejor día para eso.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

Tú y tu pareja están haciéndolo bien en lo que se refiere al departamento de hacer el amor. Permite que tu pareja te consienta. De vez en cuando, deja que tu amante te muestre que es lo que quiere. No seas muy sumiso, ¡un estilo dominante también puede ser muy erótico!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Escorpio Horóscopo de hoy
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