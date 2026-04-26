ICE desafía a juez federal y detiene nuevamente a familia egipcia en Colorado para deportarla

Una familia egipcia integrada por una madre y sus cinco hijos fue detenida nuevamente por autoridades federales de inmigración apenas días después de que un juez ordenara su liberación, en un caso que ha intensificado el debate sobre el cumplimiento de órdenes judiciales y las políticas migratorias en Estados Unidos.

De acuerdo con sus abogados, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a Hayam El-Gamal y a sus hijos de entre 5 y 18 años, cuando acudieron a una cita obligatoria con la agencia en Colorado. La detención ocurrió menos de 48 horas después de que un tribunal federal en Texas ordenara su liberación tras casi diez meses bajo custodia migratoria.

La defensa legal señaló que la familia fue subida a un avión con destino inicial a Michigan, con la intención de deportarlos posteriormente fuera del país. Sin embargo, una moción de emergencia presentada ante tribunales federales logró frenar temporalmente la expulsión.

Update: On Saturday afternoon, the flight taking the El Gamal family from Willow Run airport in Michigan to New Jersey was diverted mid-flight and returned to its origin. The family is now on a return flight to Colorado, per the orders of Judge Fred Biery. We will update the… — World Socialist Web Site (@WSWS_Updates) April 26, 2026

Disputa legal por presunto desacato a orden judicial

Los abogados de la familia sostienen que la nueva detención viola directamente la orden emitida por el juez federal Fred Biery, quien había instruido que El-Gamal y sus hijos no fueran detenidos ni deportados. En respuesta, el tribunal emitió una orden de emergencia adicional para impedir su traslado mientras se revisa el caso.

“El intento de deportar a la familia constituye una violación clara de una orden judicial federal y debe detenerse de inmediato”, indicó el equipo legal en un comunicado. También informaron que se han presentado recursos en múltiples instancias, incluyendo el Quinto Circuito y un tribunal federal en Colorado.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la actuación de las autoridades migratorias, asegurando que la familia ha recibido “debido proceso completo”. En un comunicado, funcionarios del DHS criticaron la decisión judicial que ordenó su liberación, calificándola como inapropiada y reiterando su intención de continuar con el proceso de deportación.

"Tonight, we saw exactly what our brave men and women do each and every day to protect our protectees." @SecretService Director Sean Curran pic.twitter.com/0OsrPPlu2w — Homeland Security (@DHSgov) April 26, 2026

Contexto del caso y críticas a la política migratoria

La familia El-Gamal fue detenida inicialmente en junio del año pasado, luego de que el exesposo de la mujer fuera acusado de un ataque con bombas incendiarias contra una manifestación en Boulder, Colorado. A pesar de ello, las autoridades no han presentado cargos contra la madre ni contra los menores, y un agente del FBI declaró que no existían pruebas de que tuvieran conocimiento del ataque.

Tras el incidente, la familia solicitó asilo en Estados Unidos, argumentando temor de regresar a Egipto. Durante su detención, sus abogados denunciaron deterioro en la salud de El-Gamal, incluyendo una hospitalización por una condición médica no tratada.

El caso ha generado críticas de legisladores y organizaciones defensoras de derechos de los inmigrantes, quienes cuestionan la prolongada detención de menores y el aparente intento de castigar a la familia por un delito cometido por un tercero.

El senador demócrata Dick Durbin señaló que la insistencia en mantener detenida a la familia, pese a la orden judicial, refleja motivaciones discriminatorias. “No es porque representen un peligro, sino por su condición de inmigrantes”, afirmó.

En medio de una política migratoria más estricta impulsada por la actual administración, este caso podría sentar un precedente sobre los límites del poder ejecutivo frente a decisiones judiciales en materia de inmigración. Mientras tanto, el futuro de la familia El-Gamal permanece incierto, a la espera de nuevas resoluciones en los tribunales federales.

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