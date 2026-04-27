Acusan a profesor de educación especial en Nevada de abuso sexual prolongado contra un menor

Un profesor de educación especial en el estado de Nevada fue imputado por una serie de delitos sexuales contra un menor de edad, en un caso que ha generado preocupación en la comunidad educativa local.

El acusado, identificado como Douglas Trinkle, de 52 años, enfrenta cargos que incluyen agresión sexual, abuso infantil y conducta lasciva con un menor, reseñó el New York Post.

Señalamientos y patrón de conducta

De acuerdo con la investigación policial en Boulder City, el presunto abuso comenzó en 2023, cuando la víctima tenía entre 14 y 15 años.

Las autoridades sostienen que el docente habría establecido una relación de confianza mediante obsequios y expresiones afectivas antes de iniciar los encuentros, los cuales —según la denuncia— se repitieron con frecuencia durante un período prolongado.

El docente fue arrestado inicialmente semanas atrás y permanece bajo custodia con una fianza fijada en $75,000 dólares.

Entre los cargos que enfrenta figuran: agresión sexual contra un menor de 16 años, seducción sexual de menor, abuso infantil, y actos lascivos con un menor.

Las autoridades no han confirmado aún la totalidad de las pruebas ni han ofrecido detalles adicionales sobre el avance del proceso judicial.

Vínculo con el sistema educativo

El acusado trabajaba en la Cimarron-Memorial High School, aunque las autoridades escolares aclararon que las acusaciones no involucran a estudiantes de esa institución.

Asimismo, se informó que el docente obtuvo su licencia en 2012 y había trabajado en varios centros educativos del estado.

En 2016, Trinkle recibió un reconocimiento nacional como docente destacado en educación especial, siendo descrito en su momento como un profesional comprometido con el desarrollo académico de sus alumnos.

El caso permanece bajo investigación y no se descarta la posibilidad de que surjan nuevos elementos o cargos adicionales en las próximas etapas judiciales.

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