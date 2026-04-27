Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy lunes 27 de abril en México y los principales países

El precio del dólar hoy se muestra igualmente fortalecido ante varios de sus pares emergentes, pero está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este lunes 27 de abril de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.38 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 16.97 y 16.97 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en verde a un valor de 17.38 pesos por dólar y la tendencia se mantiene al alza esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia continúa al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.57 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua permanece en positivo tras el cierre de mercado de divisas. Su valor está este lunes en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar retorna a su evolución habitual que es cotizar en verde. Luego de permanecer ayer al alza, hoy su valor es de 451.57 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantiene su tendencia a la baja y sus valores al cierre fueron de 59.02 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.38 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.57 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 451.57 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 59.02 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

A la hora de enviar dinero desde Estados Unidos, te recomendamos contrastar el precio primero: tomar en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que cobran las diferentes empresas de remesas. Mira bien el país al que envías, introduce el monto a enviar y calcula los costos.