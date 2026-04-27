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Horóscopo de hoy para Libra del 27 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 27 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Se dan las condiciones para aquietar tensiones y soltar un poco el control. Si hubo errores recientes, es un buen momento para tener un gesto reparador. Necesitas pausar, respirar y reconectar con una sensación interna que te devuelva calma y te permita recomponerte.

Horóscopo de amor para Libra

Tu vida privada es honesta con los demás, adquieres el coraje para decirle a alguien como te sientes con él o puede que sea posible resolver un desacuerdo de mucho tiempo. Sin embargo, para permanecer siendo amigos y que asegurar ese resultado positivo sea probable, no fuerces mucho las cosas pero tienes que estar dispuesto a hacer compromisos.

Horóscopo de dinero para Libra

Si planeas hacer algunas transacciones financieras, espera un poco y piensa las cosas otra vez en tu tiempo libre. Existen obstáculos en el camino que impiden que la situación se pueda manejar sin dificultades y no como tu la habías imaginado. A pesar de que deseas comprar algo ya, es mejor esperar para tener un mejor resultado.

Horóscopo de sexo paraLibra

Tu pasión está con un flujo bajo. De hecho, quieres que te dejen en paz. Si tu pareja es más orientada hacia el placer e inclinada al sexo, las cosas se pueden poner difíciles. No dejes que te empujen hacia actividades que no te gusta hacer. Tu pareja tendrá que ser paciente y conformarse con alguna elección alternativa por el momento.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Libra
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