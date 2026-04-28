Acusan a profesor sustituto de Florida de tener relaciones sexuales con una alumna en un vehículo

Un profesor sustituto de Florida fue acusado de mantener relaciones sexuales con una alumna en su vehículo y también de exigirle un acto sexual a otra menor de edad.

El hombre identificado como Marsel Javaris Smith, de 27 años, se acercó a una chica después de clase en octubre y le pidió su número de teléfono antes de bombardearla con varias peticiones de fotos explícitas y sexo, según un informe de detención al que ha tenido acceso WTVJ.

“Caramba, me dan ganas de ver más videos y fotos, pero un poco más, ya sabes, exclusivos”, supuestamente le envió un mensaje a la niña después de que ella rechazara una de sus peticiones.

El docente llegó a la menor a un parque

La chica, menor de 18 años, siguió rechazando las insinuaciones del profesor, a lo que él respondió: “Pero vamos, piensa en todo lo que puedo hacer en tu escuela. Puedes confiar en mí”.

Smith, quien trabajó como maestro sustituto en el condado de Broward durante tres años, finalmente se reunió con la adolescente en un restaurante de comida rápida el 14 de octubre, donde supuestamente le exigió un acto sexual, a lo que ella se negó.

Cinco días después, recogió a la chica y la llevó al parque Osswald en Fort Lauderdale, y supuestamente tuvo relaciones sexuales con ella en su coche a pesar de que ella le dejó muy claros sus sentimientos.

“Ella le dijo al acusado que no en repetidas ocasiones y que no quería participar en ninguna actividad sexual”, dijo la policía, según un informe al que tuvo acceso CBS Miami.

Smith intentó hablar con la joven cuando estaban en la escuela, pidiéndole que entrara en un aula vacía, a lo que ella se negó. Posteriormente, la joven denunció a Smith ante un agente de seguridad de la escuela, quien remitió la queja a las autoridades.

Smith, exprofesor de Northeast High, fue arrestado el viernes y dio por terminada su entrevista con la policía cuando se le preguntó si había llevado a la niña al parque Osswald, alegando que “no podía recordarlo”.

Surgen más acusaciones

Mientras la policía investigaba la primera serie de acusaciones, tuvo conocimiento de denuncias que afirmaban que Smith había exigido un acto sexual a otra chica, cuya edad no ha sido confirmada.

Los investigadores no han revelado ningún detalle, salvo que supuestamente él le envió un mensaje cuando ella le dio su número de teléfono.

Smith compareció ante el tribunal el sábado, donde un juez lo acusó de solicitar o entablar una relación sentimental como figura de autoridad con un menor y de agresión sexual por parte de una persona de 24 años o más contra una víctima de 16 o 17 años.

Se le ha ordenado que no tenga ningún contacto con sus presuntas víctimas y se le ha prohibido impartir clases en todo el condado.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero