Bad Bunny y Romeo Santos entre los 30 mejores compositores vivos, según The New York Times

La revista The New York Times ha dado a conocer su lista de los 30 mejores compositores estadounidenses vivos del 2026. De acuerdo con el portal, la selección estuvo a cargo de 250 expertos de la industria musical, tal como Jon Pareles y Jon Caramanica, tras un minucioso análisis a más de 700 nominados.

Durante la mañana de este 28 de abril, el portal publicó un listado que lejos de centrarse en la popularidad de los artistas, sigue un enfoque editorial basado en la influencia, el impacto cultural, la coherencia artística de cada figura seleccionada.

Dentro del análisis, se reúne a compositores de diferentes generaciones y estilos, desde el folk y el country hasta el pop, el soul y el R&B, destacando la amplitud de la música estadounidense como fuerza cultural y de influencia global.

Es así como The New York Times se hace mención de personalidades como: Bob Dylan, Joni Mitchell, Taylor Swift, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Mariah Carey y Kendrick Lamar.

Asimismo, se celebra el impacto generacional de: Jay-Z, Young Thug, OutKast, Missy Elliott, The-Dream, Babyface, Nile Rodgers, Jimmy Jam & Terry Lewis, Smokey Robinson, Lionel Richie, Lana Del Rey, Dolly Parton, Paul Simon, Carole King, Willie Nelson, Diane Warren, Fiona Apple, Lucinda Williams, Josh Osborne, Brandy Clark y Shane McAnally.

Sin embargo, dos de los nombres que destacaron dentro del listado fueron los de Romeo Santos y Bad Bunny, quienes se coronaron como los únicos latinos en recibir este honor.

Por su parte, el denominado “Rey de la Bachata” se ha consolidado como un artista que le canta al desamor y la pasión. Desde sus inicios en el grupo “Aventura”, logró crear éxitos que lo mantienen vigente hasta la actualidad; tal es el caso de temas como: “Ella y yo”, “Los infieles”, “Un beso”, “Dile al amor” y “El perdedor”.

Mientras que para el puertorriqueño Bad Bunny este reconocimiento destaca su papel en la redefinición del trap y el reguetón, llegando a solo unos meses de hacer historia como el primer latino en liderar el show de medio tiempo del Super Bowl.

Pese a la aceptación que generó la incorporación de estas grandes estrellas, la ausencia de otras leyendas de la música abrió un debate que se mantiene latente en redes sociales.

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