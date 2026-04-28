Horóscopo de hoy de Nana Calistar 28 de abril de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO (28 de abril de 2026)
Aguas con tu salud, Leo, porque aquí no es juego ni exageración: tu cuerpo te está mandando señales claras y tú, como si nada, haciéndote el fuerte o la fuerte. No te hagas, sabes perfectamente qué es eso que has estado ignorando. Este es el momento de atenderte, de hacerte chequeos y de dejar de posponer lo importante, porque si no te cuidas tú, nadie más lo va a hacer por ti. Bájale dos rayitas al estrés, duerme mejor y deja esos excesos que nomás te están cobrando factura.
En el amor, no andes desesperado ni queriendo forzar situaciones donde no hay ni pies ni cabeza. Lo bueno llega cuando menos lo esperas, pero tienes que estar listo emocionalmente, no con el corazón parchado ni con dudas del pasado. Si alguien llega, que te agarre firme, seguro y sin andar comparando con lo que ya fue, porque así ni disfrutas ni dejas disfrutar. Y sí, viene algo interesante, pero depende de ti no arruinarlo con inseguridades.
Hay una persona de tu familia que anda de lengua larga, hablando más de la cuenta y metiendo cizaña donde no debe. Aquí lo importante es que no te rebajes ni entres en su juego, porque lo único que busca es verte caer o sacarte de tus casillas. Tú enfócate en lo tuyo, que la gente inteligente no necesita defenderse de chismes baratos. Tu reputación se sostiene sola con hechos, no con pleitos.
Estás desperdiciando tiempo en cosas que no te dejan nada, ni dinero, ni paz, ni crecimiento. Ya basta de eso. Este cierre de abril te está poniendo oportunidades enfrente, pero si sigues distraído con personas que no aportan, se te van a ir como agua entre los dedos. Ponte las pilas, organiza tu día y aprende a decir “no” sin culpa, porque no todo el mundo merece tu tiempo ni tu energía.
Si volteas al pasado, que sea para reconocer cuánto has crecido, no para martirizarte ni quedarte atorado en lo que no salió. Ya fue, ya pasó, y no hay nada que puedas cambiar ahí. Lo que sí puedes hacer es usar esa experiencia para no cometer los mismos errores otra vez, porque a veces pareces necio tropezando con la misma piedra.
Es momento de arriesgarte, de decir lo que sientes sin tanto rollo y sin miedo al rechazo. El que no habla, no gana, así de sencillo. Quítate esa máscara de “todo está bien” y sé honesto contigo mismo. Si algo ya no funciona, ciérralo con dignidad y sigue adelante, porque hay mejores oportunidades esperándote, pero no van a tocar la puerta si sigues aferrado a lo que ya no sirve.
VIRGO (28 de abril de 2026)
Bájale dos rayitas a tu estrés, Virgo, porque traes la cabeza hecha un remolino y luego te preguntas por qué no duermes bien o por qué amaneces de malas. No todo es tan grave como lo pintas, pero sí necesitas aprender a manejar lo que sientes antes de que te gane la ansiedad. Este cierre de abril te va a mover emocionalmente más de lo normal, así que no tomes decisiones en caliente ni te dejes llevar por pensamientos negativos que solo te enredan más.
En el trabajo hay ojo con una persona que no es tan buena onda como aparenta. Te sonríe de frente pero por detrás anda metiendo su cucharota en chismes que ni al caso. No te enganches, pero tampoco seas ingenuo o ingenua. Observa, analiza y guarda distancia. También se marca una nueva amistad en el área laboral, alguien que llega con buena vibra pero que podría estar pasando por momentos difíciles. Si decides apoyarle, hazlo de corazón, pero sin cargar con problemas que no son tuyos.
Tu estado de ánimo va a andar medio bipolar, un rato arriba y otro abajo, y eso puede afectarte más de lo que imaginas. No te encierres ni te aísles, busca distracciones sanas, sal, muévete, haz algo que te saque de la rutina. Se empieza a cocinar un viaje, aunque todavía no está definido, pero desde ya te va a emocionar y te dará algo en qué enfocarte para salir de la monotonía.
Una persona del pasado regresa, pero no viene con buenas intenciones, viene a moverte el tapete y a ver si todavía caes en su juego. Aquí no es momento de recaídas ni de segundas oportunidades mal dadas. Si ya te fallaron, que se queden donde están. No abras puertas que ya cerraste con tanto esfuerzo, porque luego te andas lamentando.
En la salud, pon atención especial a tu cuerpo, sobre todo en piernas y pecho. No ignores molestias ni síntomas, porque podrías desarrollar una infección o algo que, por no atender a tiempo, se complique. Cuídate más, aliméntate mejor y no te hagas el fuerte cuando sabes que algo no anda bien.
Y ahora sí, hay algo que tienes que aceptar: te quejas mucho de lo que te rodea, pero haces poco por cambiarlo. Ya es momento de dejar de señalar y empezar a actuar. Nadie va a venir a resolverte la vida, así que si algo no te gusta, muévete y haz que pase algo diferente.
Aguas con una amistad relativamente nueva, de unos meses para acá, porque no es tan leal como parece. Hay envidia, hay competencia y hay comentarios a tus espaldas que no te van a gustar nada cuando salgan a la luz. No cuentes todo, no te abras de más y aprende a identificar quién sí vale la pena y quién solo está de adorno.
Este es un momento clave para que pongas límites, cierres ciclos y te pongas primero sin culpa. Porque si tú no te cuidas, Virgo, la vida te va a seguir poniendo pruebas hasta que entiendas que no todo el mundo merece un lugar en tu historia.
LIBRA (28 de abril de 2026)
Se te viene carga de trabajo y no es cualquier cosita, Libra, así que deja de hacerte el ocupado en cosas que ni al caso y ponte a sacar pendientes desde ya, porque si te confías, en unas semanas vas a andar con el agua hasta el cuello. No es momento de flojera ni de dejar todo para mañana. Organízate, haz prioridades y avanza paso a paso, porque aunque te desesperes, lo importante aquí es la constancia. A ti te gana mucho la ansiedad cuando no ves resultados rápidos, pero entiéndelo de una vez: lo bueno toma tiempo, y lo que vale la pena no llega en charola de plata.
Curiosamente, a pesar del estrés, te vas a sentir mejor contigo mismo, más seguro, con ganas de hacer cambios y de verte bien. Aprovecha esa energía, porque no siempre andas así de enfocado. Eso sí, en medio de todo ese movimiento aparece alguien del pasado, y no viene nomás a saludar. Te va a mover emociones que creías superadas y te va a poner a dudar si ahora sí podría funcionar lo que antes no se dio. Aquí el detalle es que no puedes repetir la misma historia con otro final si sigues pensando igual. No compares, no saques fantasmas de relaciones anteriores y date la oportunidad de vivir algo diferente, pero con los pies bien puestos en la tierra.
Te vas a dar cuenta de que eso que sospechabas de cierta persona era totalmente cierto. Y sí, va a doler, porque en el fondo querías creer otra cosa, pero ni modo, la realidad no se maquilla. No te caigas por eso, al contrario, tómalo como una lección más para que dejes de idealizar a la gente. Nadie es indispensable en tu vida, y aunque te cueste aceptarlo, todos pueden ser reemplazables cuando no aportan nada bueno.
Las oportunidades no van a estar tocando tu puerta cada cinco minutos, así que cuando veas una, agárrala sin tanto miedo. Deja de pensar tanto en el “qué tal si no funciona” y mejor pregúntate qué pasaría si sí funciona. Es mejor arrepentirse de haberlo intentado que quedarte con la espinita de no haber hecho nada. Este es un buen momento para cambios, para salirte de tu zona de confort y para probar cosas nuevas que te acerquen a lo que quieres.
Si tienes pareja, mucho ojo con la monotonía, porque la rutina puede enfriar todo sin que te des cuenta. No se trata de hacer cosas exageradas, pero sí de ponerle intención, de salir de lo mismo y de recordar por qué están juntos. Si no haces nada, luego no te sorprendas cuando la otra persona empiece a alejarse.
Aprende a valorarte más, a no conformarte con migajas y a no perder tiempo en lo que no suma. Este cierre de mes te está pidiendo madurez, decisiones firmes y menos drama. Así que ponte las pilas, Libra, porque lo que hagas ahorita va a marcar lo que viene después.
ESCORPIÓN (28 de abril de 2026)
Bájale a lo impulsivo, Escorpión, porque andas medio acelerado y eso te puede meter en problemas, sobre todo con golpes, caídas o accidentes tontos que se pudieron evitar. No es que te vaya a pasar algo grave, pero sí son señales para que pongas más atención y dejes de andar en automático. Cuida por dónde caminas, cómo manejas y hasta cómo reaccionas, porque todo está muy conectado.
En el amor traes energía intensa, de esas que no se quedan a medias. Se marcan encuentros de una noche, de esos que te suben la adrenalina pero que también te pueden dejar pensando de más si no sabes separar emociones. No confundas calentura con sentimientos, porque luego te clavas donde no es y terminas lastimado. Aprende a poner cada cosa en su lugar.
En la familia podría surgir un chisme o una noticia que te saque de quicio, pero la neta ni vale la pena engancharte porque no se va a concretar nada de eso. A veces haces tormentas en vasos de agua por cosas que ni siquiera van a pasar. Respira, observa y no reacciones de inmediato, porque luego terminas peleando por tonterías.
Ya no te permitas caer en lo mismo con personas que te han fallado mil veces. Perdonar está bien, pero repetir el ciclo ya es necedad. Si alguien te engaña una y otra vez, no es amor, es costumbre y falta de amor propio. Corta de raíz esas situaciones, aunque duela, porque mientras sigas ahí, no vas a avanzar.
Tu dinero está siendo un tema delicado. Has estado gastando en cosas innecesarias, caprichos que al final no te dejan nada. Ponte las pilas, organiza tus finanzas y deja de querer aparentar lo que no necesitas. Si sigues así, en poco tiempo podrías meterte en un aprieto del que te va a costar salir.
También tu cuerpo te está pidiendo atención. Mala alimentación, falta de ejercicio y exceso de estrés te pueden pasar factura en forma de enfermedad. No esperes a que el cuerpo grite para hacer cambios, empieza desde ya con hábitos más sanos.
Se marca el fin de una amistad, y aunque no te guste aceptarlo, tú también tienes responsabilidad en eso. No todo es culpa del otro. Reflexiona, aprende y sigue adelante sin cargar culpas de más, pero tampoco haciéndote el inocente.
Cuando sientas que todo se está cayendo o que ya no hay salida, es justo cuando las cosas empiezan a acomodarse. A ti la vida te prueba fuerte, pero también te recompensa cuando aprendes la lección. Cambia la forma en la que ves las cosas y empieza a buscar mejores oportunidades, sobre todo en lo laboral, porque hay algo más grande esperándote… pero tienes que atreverte a ir por ello.
PISCIS (28 de abril de 2026)
Tu tema principal ahorita es el dinero, Piscis, y no porque te sobre precisamente, sino porque por fin estás entendiendo dónde la riegas y por qué no te rinde como debería. Se vienen movimientos importantes en tu economía, unos que te sacan de apuros y otros que te van a obligar a ponerte más abusado o abusada con lo que haces con tu lana. Ya no estás para cometer los mismos errores de siempre, así que deja de gastar por impulso y piensa antes de soltar el billete, porque luego andas tronándote los dedos.
Se marca un encuentro bastante pasional, y no con cualquiera, sino con alguien cercano, tipo amistad o hasta vecino. Y sí, se va a poner bueno el asunto, pero aquí el detalle es que no te engolosines ni te claves donde no debes. Una cosa es disfrutar el momento y otra muy distinta es meterte en broncas emocionales que después no sabes ni cómo resolver. Controla tus impulsos, porque luego te gana la emoción y terminas pagando las consecuencias.
Cambios fuertes vienen en tu vida, pero para bien. Empiezas a ver las cosas desde otra perspectiva, más clara, más madura, y eso te va a ayudar a entender por qué no funcionaron ciertas relaciones o situaciones. Ya era hora de que dejaras de idealizar lo que nunca fue. Este cierre de abril te está empujando a cerrar ciclos de verdad, no a medias, y eso te va a dar una paz que ya necesitabas.
Se aparece alguien del signo Aries o Cáncer que te va a mover el corazón, pero no todo es miel sobre hojuelas, porque si tú o esa persona ya traen algo con alguien más, se va a complicar. No te metas en triángulos ni en historias donde sabes que hay terceros, porque eso nunca termina bien. Aprende a elegir desde el amor propio, no desde la calentura o la soledad.
En temas de negocios, aguas. No te metas en cosas raras, ni aceptes propuestas que suenan demasiado buenas para ser verdad, porque podrías terminar metido en problemas legales o en situaciones que te quiten más de lo que te dan. Ahorita lo mejor es irte a la segura y no arriesgar de más.
Se visualiza la visita de un familiar que te va a alegrar bastante, te va a sacar de la rutina y te va a recordar momentos chidos. Disfruta ese tiempo, porque también necesitas desconectarte de tanto rollo mental.
En la salud, podrías sentirte medio bajoneado o indispuesto, así que no te descuides. Descansa, aliméntate bien y no te hagas el fuerte cuando sabes que tu cuerpo te está pidiendo atención.
Y aunque digas que ya superaste ciertas cosas del pasado, en el fondo sabes que todavía te pesan. No te hagas tonto o tonta contigo mismo. Es momento de enfrentar eso de una vez, sanar y soltar, porque mientras sigas cargando con eso, no vas a poder avanzar como quieres.
ACUARIO (28 de abril de 2026)
Noticias del pasado en temas de amor vienen a moverte todo, Acuario, y no precisamente para bien. Algo o alguien reaparece, o te enteras de algo que te deja pensando más de la cuenta. Pero aquí el verdadero reto no es lo que pasa, sino cómo decides reaccionar. No permitas que eso te robe tu paz, porque hoy por hoy, tu tranquilidad vale más que cualquier historia vieja mal cerrada.
Ya deja de dar segundas oportunidades a quien ya te demostró que no sabe qué hacer con ellas. No es que seas malo o mala, es que ya aprendiste, y el aprendizaje también implica poner límites. Tampoco te dejes manipular por la familia, porque últimamente has estado cargando decisiones que ni siquiera son tuyas. Tu vida es tuya, y a quien no le guste, ni modo.
No llores por quien se fue, mejor agradécele a la vida que te hizo el favor de quitarte personas que no aportaban nada. Y sí, duele, pero también libera. Además, no te hagas el santo o la santa, porque tú también has hecho lo mismo en algún momento. Aquí nadie es perfecto, pero sí puedes ser más consciente de lo que haces y de lo que permites.
Se viene noticia de embarazo en la familia, algo que va a dar mucho de qué hablar, y aunque no es directamente tu asunto, sí te va a mover emocionalmente o te va a hacer reflexionar sobre ciertas cosas de tu vida.
En los negocios hay oportunidades interesantes, pero no se te van a dar solas. Tienes que moverte, buscar, tocar puertas y confiar más en lo que sabes hacer. Hay una noticia de alguien importante de tu pasado que también se aproxima, y eso puede cerrar ciclos o abrir dudas, dependiendo de cómo lo manejes.
Date la oportunidad de amar otra vez, pero bien, sin cargar miedos viejos. Que alguien te haya lastimado antes no significa que todos vayan a hacer lo mismo. No te castigues por haber confiado, porque eso no es un error, es parte de vivir.
Deja de culparte por cosas que no estaban en tus manos. Aprende a soltar esa culpa inútil que solo te estanca. Y de los comentarios negativos, ni te ocupes. Si hablan de ti es porque algo estás haciendo bien, así que sigue en lo tuyo.
Este es un momento para crecer, para aprender de cada golpe y para dejar de perder tiempo en lo que ya no tiene solución. Lo que ya fue, ya fue. Enfócate en lo que puedes cambiar hoy, porque ahí está tu verdadero poder.
CAPRICORNIO (28 de abril de 2026)
Aquí no hay rodeos contigo, Capricornio: tus sueños no se están cayendo solos, tú los estás dejando caer por flojera, por falta de disciplina o porque te desesperas cuando no ves resultados rápidos. Y no es que no puedas, porque tienes todo para lograr lo que te propones, el problema es que te falta constancia. Te emocionas al inicio, pero cuando toca trabajar de verdad, ahí es donde empiezas a aflojar. Ya basta de eso. Si quieres resultados distintos, tienes que cambiar tu forma de actuar, no hay de otra.
Has tenido oportunidades muy buenas para avanzar, crecer y hasta sobresalir, pero las has dejado pasar por no ponerte las pilas. No le eches la culpa a la suerte ni a la gente, aquí el único responsable de lo que pasa en tu vida eres tú. Este 28 de abril te está marcando un punto clave para que despiertes y entiendas que nadie va a venir a cumplirte los sueños, eso te toca a ti y solo a ti.
Aguas con golpes, caídas o accidentes tontos, porque andas medio distraído o distraída. No es nada grave, pero sí lo suficiente para darte un susto o para incomodarte unos días. Pon más atención a lo que haces y deja de andar en automático.
Un amor del pasado regresa con fuerza, y no viene en modo tranquilo. Te va a mover emociones, recuerdos y hasta dudas que creías superadas. Aquí tienes que ser bien inteligente, porque si no aprendiste la lección, vas a repetir la historia. No te dejes llevar por la nostalgia ni por la costumbre. Pregúntate si esa persona realmente aporta algo a tu presente o solo viene a desordenarte otra vez.
La vida te va a poner en una situación donde vas a ver la verdadera cara de varias personas. Y sí, te va a doler darte cuenta de quién es quién, pero también te va a abrir los ojos. Ya deja de mendigar atención y cariño de gente que ni te valora. No necesitas rogarle a nadie para que te quiera o te tome en cuenta.
Y aquí va claro: muchas de las traiciones que has vivido han sido porque tú mismo has permitido que ciertas personas regresen una y otra vez. No es mala suerte, es falta de límites. Si alguien ya te falló, ¿qué haces dándole otra oportunidad? Luego no te sorprendas si pasa lo mismo.
Recuerda algo muy importante: quien pierde también gana, aunque no lo veas en el momento. Cada caída te deja aprendizaje, pero de nada sirve si no lo aplicas. Tus metas son tuyas, y nadie tiene derecho a opinar si no está aportando algo real en tu vida. Así de sencillo.
Si lo que estás haciendo no te está dando resultados, entonces cambia la estrategia. No sigas insistiendo en lo mismo esperando un milagro. Este es el momento de hacer ajustes, de pensar diferente y de actuar con más inteligencia. Porque el éxito que quieres sí es posible, pero no con la misma mentalidad de siempre.
SAGITARIO (28 de abril de 2026)
Se te viene una invitación que no debes dejar pasar, Sagitario, ya sea salida o viaje exprés, pero de esos que se arman de último momento y terminan siendo los mejores. No le pienses tanto ni pongas pretextos, porque necesitas distraerte, cambiar de ambiente y darte ese respiro que tanto te hace falta. Te la vas a pasar mejor de lo que imaginas.
Eso sí, andas con cambios de humor medio marcados, un rato estás bien prendido y al otro ya te quieres encerrar o te agarras pensando de más. Tienes que aprender a manejar eso, porque puedes terminar afectando a personas que sí te quieren, ya sea pareja o amistades cercanas. No descargues tus frustraciones con quien no tiene la culpa.
Se marcan compras de última hora, pero cuidado con gastar por impulso. No todo lo que se te antoja lo necesitas. Organízate un poco mejor, porque luego te emocionas comprando y después andas viendo cómo ajustar el dinero.
Te vas a enterar de un chisme relacionado con una amistad que te va a dejar sacado o sacada de onda. Puede que te decepcione o que te haga ver a esa persona de otra manera. Pero no te claves ni te desgastes. Dale vuelta a la página y sigue con lo tuyo, porque no todo merece tu energía.
Hay algo muy claro contigo: te gusta empezar cosas, pero no siempre las terminas. Eres bueno para ilusionarte, para prender la mecha, pero luego te cuesta sostener el ritmo. De nada sirve que prometas o que aparentes si al final no concretas. Ponte serio con lo que quieres lograr, porque capacidad tienes de sobra.
Se marca una nueva amistad por medio de redes sociales que te va a caer bastante bien. Te dará confianza, apoyo y hasta ese espacio para desahogarte. Pero tampoco te abras de más tan rápido, ve con calma y deja que las cosas fluyan.
Un proyecto relacionado con compra y venta se ve bastante positivo para ti. Ahí hay dinero, crecimiento y estabilidad, pero depende de qué tanto te comprometas y no lo dejes a medias como otras cosas.
Podrías recibir una noticia no muy agradable de alguien importante para ti, y sí, te va a doler, no te hagas el fuerte. Permítete sentir, pero no te quedes estancado en eso. Todo pasa, incluso lo que más pesa.
Se vienen cambios laborales que, aunque al inicio te saquen de tu zona de confort, van a mejorar tu economía. Puede haber cambio de horario que te altere el sueño, pero será temporal. Ajusta tus rutinas y verás que todo se acomoda.
Y en el amor, cuidado. No entregues tus sentimientos a cualquiera. No todo el que llega merece ese nivel de acceso a tu vida. Aprende a elegir mejor, porque ahí es donde te has equivocado más de una vez.
ARIES (28 de abril de 2026)
Aguas por dónde andas, Aries, porque traes una rachita medio distraída y los golpes o caídas no van a avisar. No es para espantarte, pero sí para que pongas más atención a lo que haces, cómo te mueves y hasta cómo reaccionas, porque andas en automático y luego vienen los sustos. Baja el ritmo tantito y ubícate, que no todo es correr y resolver al aventón.
Ya no permitas que la vida te cobre dos veces la misma factura, porque tú solito te has metido en situaciones que ya conocías y sabías cómo iban a terminar. No es mala suerte, es falta de aprendizaje. Si ya viste cómo acaba la historia, ¿para qué te regresas? Este cierre de abril te está pidiendo que seas más inteligente emocionalmente y que dejes de repetir patrones que solo te desgastan.
Se marcan sueños muy intensos, de esos que no son cualquier cosa. Ponles atención porque traen mensajes importantes. Tu intuición va a estar más despierta de lo normal, así que si algo no te cuadra, hazle caso a esa vocecita interna. No todo es coincidencia, hay cosas que puedes prevenir si estás atento o atenta.
También se ven pérdidas de objetos o dinero, así que ojo con dónde dejas tus cosas, con gastos innecesarios o descuidos tontos. No es momento de andar confiado ni de prestar sin pensar. Adminístrate mejor, porque luego te agarra el arrepentimiento.
Hay algo que te está frustrando porque no ha salido como querías, y eso te tiene con una sensación de impotencia que no te deja en paz. Pero tranquilo, esto no está perdido. Con el paso de los días vas a ver cómo las cosas se acomodan, pero necesitas paciencia, algo que no es precisamente tu fuerte. No todo se resuelve a la primera ni a tu ritmo.
En el amor vienen cambios fuertes. Si tienes pareja, ya están cansados de discutir por lo mismo y de sacar el pasado a cada rato. Así no van a avanzar. O sanan y dejan de estar revolviendo lo viejo, o esto se va a desgastar más de la cuenta. Y sí, hay temas de confianza. No es que tengas que vivir desconfiando, pero tampoco hagas como que no ves señales. Ha habido mentiras, aunque hayan sido “para no lastimarte”, y eso tarde o temprano pesa.
Se marca oportunidad de un nuevo trabajo, pero no te emociones de más ni sueltes lo que tienes sin antes asegurar bien el siguiente paso. No te avientes al vacío por impulso, porque ahí sí te puedes dar un buen golpe.
Tu mayor enemigo ahorita es el miedo a que te fallen. Te cuesta confiar, te imaginas escenarios donde te traicionan y eso te hace actuar desde la inseguridad. Pero entiéndelo: si no te arriesgas, no ganas. No puedes querer algo estable si tú mismo saboteas las oportunidades por miedo. Este es tu momento de madurar emocionalmente y dejar de vivir con ese pendiente en la cabeza.
TAURO (28 de abril de 2026)
Ojo con las personas nuevas que se acercan, Tauro, porque no todo el que sonríe viene con buenas intenciones. Hay alguien que aparecerá en estos días con una vibra medio rara, y aunque al principio no lo notes, más adelante podrías darte cuenta de que no viene a sumar. No te confíes tan rápido, observa bien antes de abrirle la puerta a cualquiera.
También se marcan personas en tu entorno que van a intentar ponerte trabas o meterte el pie en tus planes. Pero aquí está la diferencia: si usas la cabeza y no te enganchas, no van a poder contigo. Tú tienes la capacidad de salir adelante, pero necesitas dejar de darle importancia a lo que no la tiene. No todo es ataque, a veces solo es ruido que tú mismo haces más grande.
El tiempo empieza a jugar a tu favor, y poco a poco vas a ir sanando heridas que traías arrastrando desde hace tiempo. No es de un día para otro, pero sí vas a notar cambios en cómo te sientes y en cómo ves las cosas. Ya era momento de dejar de cargar con tanto peso emocional.
Si tienes pareja, aguas, porque necesita más de tu tiempo y atención. No todo es trabajo, responsabilidades y pendientes. Si descuidas esa parte, luego no te sorprendas cuando la otra persona empiece a sentirse lejos o incomprendida. No se trata de estar encima, pero sí de hacerle saber que te importa.
Tú eres de los que cuando se propone algo, lo logra. No das paso sin pensar y cuando te caes, te levantas más fuerte. Pero también tienes un lado muy terco que a veces te juega en contra, sobre todo cuando no quieres reconocer que te equivocaste. Aprende a ser más flexible, porque no todo se resuelve a tu manera.
Te espera una etapa muy buena, pero necesitas reencontrarte contigo mismo, con lo que quieres y hacia dónde vas. Has estado medio perdido o perdida, siguiendo caminos que no terminan de llenarte. Es momento de hacer una pausa y replantearte varias cosas.
Suelta los rencores, porque aunque digas que ya no te afectan, siguen ahí. Perdonar no es para la otra persona, es para que tú puedas avanzar sin cargar con ese veneno. Mientras sigas aferrado a lo que te hicieron, no vas a poder abrirte a algo mejor.
Y en el amor, ten cuidado. Entre más ganas tengas de amar, más propenso eres a equivocarte eligiendo. No te lances con cualquiera solo por no estar solo. Aprende a elegir desde la tranquilidad, no desde la necesidad.
Por último, esos pensamientos negativos que te llegan antes de dormir no te están ayudando en nada. Deja de sabotearte mentalmente. Tus sueños sí se pueden cumplir, pero requieren disciplina, esfuerzo y enfoque. No hay magia, hay trabajo.
GÉMINIS (28 de abril de 2026)
Se te viene una sacudida de realidad, Géminis, pero de esas que sí dejan aprendizaje. Vas a empezar a entender que no toda la gente que te rodea merece estar en tu vida, y no porque tú seas mejor, sino porque no todos vibran igual que tú ni tienen las mismas intenciones. Ya era hora de que te volvieras más selectivo con tus amistades, porque has dejado entrar a cualquiera y luego te preguntas por qué te fallan. No es mala suerte, es falta de filtro.
Hay energías medio pesadas en el ambiente, así que cuidado con golpes, caídas o accidentes tontos. Andas distraído o distraída, y eso puede jugarte en contra. No te me aceleres ni quieras hacer todo al mismo tiempo, porque ahí es donde vienen los sustos. Y en el amor, aguas con los encuentros de una noche, porque no estás en tu mejor momento para ese tipo de historias. Podrían dejarte más confundido que satisfecho.
Se marcan decepciones en el terreno sentimental, pero no es algo que no hayas vivido antes. Lo fuerte aquí es que te vas a dar cuenta de que esa persona que idealizabas terminó siendo igual o peor que otras que ya te habían fallado. Duele, sí, pero también te abre los ojos. Ya deja de poner en pedestal a quien no ha hecho méritos para estar ahí.
Lo bueno es que tú tienes una capacidad impresionante para levantarte de cada golpe. Eres fuerte, optimista y sabes reinventarte, y eso te ha llevado hasta donde estás hoy. No pierdas esa esencia, pero tampoco la uses como excusa para seguir permitiendo lo mismo de siempre. Ser buena onda no significa ser ingenuo.
Tu mal humor últimamente no te está ayudando en nada. Andas de mecha corta, te irritas fácil y luego te preguntas por qué todo se te complica. Relájate, no todo es ataque ni todo es personal. Aprende a soltar y a llevarte la vida con más calma, porque si no, tú solito te amargas los días.
En lo económico vienen mejoras importantes, pero eso no significa que te puedas volver loco gastando. Adminístrate bien, porque así como entra el dinero, también se puede ir si no tienes control. No compres por impulso ni por aparentar, que eso no te deja nada bueno.
Y aquí va directo: muchas veces te meten el pie porque tú mismo les abres la puerta otra vez. Si alguien ya te traicionó, ¿qué haces confiando de nuevo? No es mala suerte, es falta de memoria. Aprende de una vez.
Habrá días medio grises, donde te invada la nostalgia y recuerdes a personas que ya no están. Permítete sentir, pero no te quedes ahí. Honra esos recuerdos viviendo mejor, no apagándote por lo que ya no puede regresar.
CÁNCER (28 de abril de 2026)
Se vienen días donde vas a tener que usar más la cabeza que el corazón, Cáncer, sobre todo en temas de negocios o decisiones que tengan que ver con dinero. Si te equivocas, la consecuencia se va a notar en tu bolsillo, así que no tomes decisiones al aventón ni por impulso. Analiza, pregunta, compara y luego actúa. La prisa aquí no es buena consejera.
Traes buena vibra con los números 3, 1 y 9, así que no los pierdas de vista porque podrían darte suerte en ciertos movimientos o decisiones. No es magia, pero sí una señal de que hay energía a tu favor si sabes aprovecharla.
En el área familiar hay que andar con ojo abierto, porque se marcan posibles traiciones o decepciones. No todo el que dice quererte está siendo sincero. No te sugestiones, pero tampoco te hagas el ciego o la ciega. Observa actitudes y no confíes solo en palabras.
El cambio importante aquí es interno: el día que dejes de vivir preocupado por el futuro y empieces a enfocarte en tu presente, ahí es donde realmente vas a empezar a construir tu felicidad. Te la pasas imaginando escenarios que ni siquiera han pasado y eso solo te desgasta.
En el amor, ya es momento de abrirte otra vez. Viene una persona que no solo te va a decir cosas bonitas, sino que las va a demostrar con hechos. Pero si sigues con miedo por lo que viviste antes, ni aunque te pongan algo bueno enfrente lo vas a poder disfrutar. No todo el mundo es igual, entiéndelo.
Tus emociones van a estar medio inestables unos días, pero es pasajero. No tomes decisiones importantes cuando estés sensible o confundido, mejor espera a que se te acomode la cabeza.
También hay algo que tienes que trabajar: dejas que la necesidad física se mezcle con el amor, y luego te enredas. No confundas ganas con sentimientos, porque terminas lastimando o lastimándote. Aprende a identificar qué es qué.
Deja de buscar lejos lo que tienes cerca. A veces tienes oportunidades o personas valiosas frente a ti, pero por andar fijándote en lo superficial o en lo complicado, no las ves. Baja un poco tus expectativas irreales y observa mejor.
Un amor a distancia empieza a desvanecerse, y aunque duela, en el fondo sabes que ha sido por falta de interés de ambas partes. No todo está destinado a quedarse, y eso también está bien.
Cambia esa actitud negativa que has traído últimamente. Tú tienes todo para lograr lo que te propones, pero si tú mismo no crees en ti, nadie más lo va a hacer. Es momento de confiar, de avanzar y de dejar de sabotearte.