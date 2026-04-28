Horóscopo de hoy para Capricornio del 28 abril de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 28 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La buena fortuna crece gracias a una vibración favorable y a alguien que colabora generosamente. Recibes noticias alentadoras desde el extranjero, sobre todo si tramitas papeles o proyectos internacionales. La justicia actúa a tu favor, y percibes que el mundo se acomoda.
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Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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