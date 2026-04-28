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Horóscopo de hoy para Leo del 28 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 28 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Es un buen día para enfocarte en tu economía y dejar el ocio para otro momento. La clave está en administrar tus recursos y detectar oportunidades. El universo te ofrece alternativas concretas para abastecerte, pero deberás estar atento y actuar con solvencia.

Horóscopo de amor para Leo

Sientes que debes hacer algunos cambios. Las cansadas rutinas necesitan sacudirse y puede ser que provoques a los demás o a tu pareja para poder hacer el cambio en la situación que existe entre ustedes. Ellos responden y el resultado es probable que añada condimento a su relación y pruebe ser más inquietante de lo imaginado.

Horóscopo de dinero para Leo

El pájaro tempranero se queda con el gusano, pero tú eres la excepción a la regla. Evita riesgos financieros y hazlo seguro. No entres a inversiones o aceptes gangas que supuestamente son libres de riesgo, tomate tu tiempo. Las constelaciones de hoy pueden tener guardados obstáculos inesperados, alterando los mejores planes o mostrando las fallas de los proyectos financieros que tú pensabas que eran sencillos.

Horóscopo de sexo paraLeo

El sexo con tu pareja es bueno. Tu no eres complicado y estas seguro de ti mismo y le das placer efectivamente, especialmente cuando se está sintiendo un poco nerviosa o torpe. Siempre estas dispuesto a brindar ayuda. Tomate tu tiempo y enseñale como quieres ser tocado, en esos lugares especiales. Ahora invierte los papeles.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Leo
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