Horóscopo de hoy para Leo del 28 abril de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 28 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Es un buen día para enfocarte en tu economía y dejar el ocio para otro momento. La clave está en administrar tus recursos y detectar oportunidades. El universo te ofrece alternativas concretas para abastecerte, pero deberás estar atento y actuar con solvencia.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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