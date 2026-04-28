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Horóscopo de hoy para Libra del 28 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 28 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Encuentras un remanso interior que te permite cerrar una etapa con paz y satisfacción. Culminas algo importante sabiendo que diste lo mejor. Surge una comprensión más amplia del propósito detrás de tus actos. Una gratitud serena se instala en tu alma como recompensa.

Horóscopo de amor para Libra

Si encuentras tu día poco gratificante y cansado podrás relajarte cuando llegues a casa. Sintiéndote de humor, sacas lo que tienes dentro con una placentera compañía y disfrutas la tarde de la manera más agradable posible. Si vives con tu pareja déjale saber que necesitas ser apapachado y ahora es un buen momento.

Horóscopo de dinero para Libra

Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.

Horóscopo de sexo paraLibra

La rutina normal que sigues con tu pareja está llena de insinuación sexual, actuada de una manera un poco tímida. Inicialmente es un esfuerzo pero las recompensas son muy intensas. Cuando finalmente hacen el amor, el disfrute es tanto mayor. ¡Usa tus labios, manos y lengua para satisfacer cada deseo de tu amante!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Libra
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