Horóscopo de hoy para Libra del 28 abril de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 28 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Encuentras un remanso interior que te permite cerrar una etapa con paz y satisfacción. Culminas algo importante sabiendo que diste lo mejor. Surge una comprensión más amplia del propósito detrás de tus actos. Una gratitud serena se instala en tu alma como recompensa.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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