window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Piscis del 28 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Piscis. Conoce las predicciones astrológicas del 28 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_piscis
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Piscis

(02/19 – 03/20)

Notarás una actitud más receptiva en quienes te rodean y surgirán vínculos con mejor sintonía. Esto sucede porque tu estarás más abierto y generoso. Saldrás de tu reserva, descubriendo que mostrarte tal cual eres favorece los lazos, enriquece tus relaciones y te conecta más profundamente.

Horóscopo de amor para Piscis

Si tu pareja te evita, y prefiere estar sola, déjala tener el espacio que necesita. Pensando en eso, puede ser una consecuencia de tu mala conducta hacia ella, no te preocupes demasiado por esto, estar en calma un rato es poco probable que cause mucho daño a tu relación.

Horóscopo de dinero para Piscis

¿Necesitas dinero para invertir en nuevos proyectos? Sigue adelante con tus planes, porque las circunstancias son favorables. Los amigos que te dan consejos están siendo honestos contigo la mayor parte del tiempo. Si quieres comprar algo puedes hacerlo ahora. Haras la elección adecuada, no te dejes engañar por el vendedor.

Horóscopo de sexo paraPiscis

No estas haciendo mucho esfuerzo en materia de amor. ¡Pero la verdad es que no lo necesitas! Tu pareja puede hacer algo del trabajo preliminar. Mientras tanto tú te relajas. Cualquier otra cosa sería demasiado, no estas exactamente en control total. Tus propios gritos de deleite no molestarán a tu pareja, todo es como debería de ser.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Horóscopo de hoy Piscis
Trending
Contenido Patrocinado
Trending