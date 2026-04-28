“Murió como una heroína”: mujer baleada al defender a víctima de una agresión afuera de un bar en Pensilvania

Una mujer identificada como Jessica Hilliard, de 34 años, murió tras recibir múltiples disparos en el estacionamiento de un bar en Parks Township, Pensilvania, luego de intentar intervenir en una agresión contra una joven.

El hecho ocurrió la madrugada del sábado en las afueras del establecimiento Niki’s Quick Six, de acuerdo con Action News 4.

Intento de auxilio que terminó en tragedia

Según familiares y autoridades, Hilliard salió del local junto a otras personas tras conocer que una mujer había sido atacada previamente por un hombre.

Al llegar al estacionamiento, intentaron mediar en la situación. Sin embargo, el presunto agresor sacó un arma de fuego y abrió fuego contra el grupo.

La víctima recibió múltiples impactos en el pecho, lo que le causó la muerte.

Sospechoso detenido y cargos

El atacante fue identificado como David Dunmire, de 36 años, quien fue detenido en el lugar de los hechos.

Las autoridades informaron que enfrenta al menos 16 cargos, incluidos cuatro por homicidio criminal, en relación con el ataque.

Imágenes de seguridad captaron el momento en que el sospechoso presuntamente disparó en repetidas ocasiones contra la multitud mientras intentaba huir.

Además de Hilliard, otras tres personas —dos hombres y una mujer— resultaron heridas en el tiroteo. Hasta el momento no se han divulgado detalles sobre su estado de salud.

Testimonios de la familia

Familiares describieron a la víctima como una persona solidaria y dispuesta a ayudar a otros sin importar las circunstancias.

“Murió como una heroína”, expresaron sus allegados al medio de comunicación, quienes destacaron que siempre intervenía para proteger a quienes lo necesitaban.

Las autoridades continúan investigando los hechos para esclarecer completamente la secuencia del ataque y determinar las responsabilidades penales.

Sigue leyendo:

–Viajó de Michigan a Pensilvania para quemar la casa de un hombre que se comunicó con su exnovia

–Asesinato-suicidio en Pensilvania: adolescente mata a tiros a su familia y luego se quita la vida

– Hallan el cadáver de una mujer en contenedor de basura en Pensilvania: acusan a su esposo de asesinato