Barry Keoghan habló sobre las acusaciones de infidelidad a Sabrina Carpenter

Tras meses de especulaciones y un hermetismo absoluto, Barry Keoghan decidió finalmente “limpiar su nombre”. El actor irlandés de 33 años rompió el silencio sobre las persistentes acusaciones de infidelidad que marcaron el fin de su relación con la estrella del pop Sabrina Carpenter en diciembre de 2024.

Durante su participación en el podcast “Friends Keep Secrets”, conducido por Benny Blanco y Lil Dicky, Keoghan calificó los rumores como una “narrativa falsa” y “amplificada” por las redes sociales.

Según el actor, las acusaciones comenzaron a raíz de un video publicado por una usuaria en TikTok que afirmaba haber tenido un romance con él; aunque la mujer más tarde admitió haber inventado la historia, el daño a su reputación ya estaba hecho.

“Simplemente desaparecí”, confesó el nominado al Oscar, explicando por qué abandonó Instagram y dejó de asistir a eventos sociales. “Había una narrativa circulando de la que nunca se habló oficialmente, una narrativa que no es cierta y que yo nunca confirmé. Me alejé para proteger mi salud mental”.

Keoghan describió el acoso recibido como “vil y asqueroso”, señalando que los ataques no solo se limitaron a su vida sentimental, sino que escalaron a comentarios degradantes sobre su apariencia física y su rol como padre. El actor de “The Banshees of Inisherin” subrayó que no busca “dar lástima”, sino simplemente pedir respeto.

“No estoy pidiendo que la gente se haga fan mía o que me quiera, eso no es normal. Solo pido que dejen de asumir cosas y de saltar sobre esta narrativa para atacarme y hundirme”, declaró.

Por su parte, Sabrina Carpenter, de 26 años, no ha emitido comentarios respecto a las declaraciones de su expareja. La relación, que duró aproximadamente un año, fue una de las más seguidas por la prensa rosa hasta su ruptura hace 18 meses.

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