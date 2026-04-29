Horóscopo de hoy para Géminis del 29 abril de 2026

Las estrellas te invitan a confiar en tu gracia natural. Promueve un encuentro romántico donde celebres la vida con ese ser que te atrae. Las declaraciones amorosas sobrevolarán el día: suéltate y deja que el deseo guíe tus gestos con encanto y espontaneidad.

Horóscopo de amor para Géminis Auto confiado, relajado y de buen humor, mantienes a todos felices y esperas hacerla bien románticamente. Tus seres amados se reaseguran de tu preocupación y eres capaz de resolver asuntos que aparezcan entre ustedes. Nada evita que hagas nuevos amigos. Ser positivo así como realista te trae éxito.

Horóscopo de dinero para Géminis Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.