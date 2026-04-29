Horóscopo de hoy para Géminis del 29 abril de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 29 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Las estrellas te invitan a confiar en tu gracia natural. Promueve un encuentro romántico donde celebres la vida con ese ser que te atrae. Las declaraciones amorosas sobrevolarán el día: suéltate y deja que el deseo guíe tus gestos con encanto y espontaneidad.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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