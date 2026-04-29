Madre de Massachusetts confesó haber estrangulado a sus hijos: “Quería que fuéramos a Dios juntos”

Las autoridades revelaron nuevos detalles sobre el caso de Janette MacAusland, una madre de 49 años acusada de asesinar a sus dos hijos, Kai, de 7 años, y Ella, de 6, en su residencia ubicada en el exclusivo suburbio de Wellesley, Massachusetts.

De acuerdo con la declaración jurada de arresto obtenida por The Boston Globe y otros medios, los hechos ocurrieron el pasado viernes, cuando la mujer presuntamente estranguló a los menores en una cama dentro de la vivienda familiar, valorada en aproximadamente 1,5 millones de dólares. Posteriormente, huyó hacia el estado de Vermont.

Allí, según el documento, llegó en estado de crisis a la casa de su tía, donde confesó el crimen. “Estaba histérica”, relató la familiar a las autoridades, quien además indicó que MacAusland presentaba una herida visible en el cuello y manchas de sangre seca.

“Quería que fuéramos a Dios juntos”

La declaración jurada recoge frases atribuidas a la acusada que han generado conmoción. Según su tía, MacAusland afirmó: “Quería que los tres fuéramos a Dios juntos, pero no funcionó”.

La mujer también habría admitido que intentó quitarse la vida tras cometer el crimen. Indicó que consideró lanzarse desde un puente en Vermont, pero no logró hacerlo.

Cuando fue interrogada por la policía, MacAusland reiteró su confesión: “Los estrangulé y luego intenté matarme”, señalando además que los cuerpos de los niños se encontraban en su cama en la vivienda familiar.

Tras recibir esta información, las autoridades de Vermont alertaron a la policía de Massachusetts, que acudió al domicilio y confirmó el hallazgo de los menores sin vida.

Proceso judicial y extradición en curso

MacAusland fue detenida en Vermont bajo cargos de fugitiva de la justicia. Posteriormente, enfrentó una audiencia judicial el lunes, durante la cual aceptó ser extraditada a Massachusetts, donde ya fue formalmente acusada de dos cargos de asesinato.

Durante la comparecencia, la mujer mostró signos de afectación emocional y vestía una bata de prevención de suicidio, según reportes.

Los documentos judiciales también revelan que la acusada atravesaba un proceso de divorcio con su esposo, Samuel MacAusland, iniciado en octubre de 2025 tras nueve años de matrimonio.

El proceso incluía disputas por la custodia de los menores y la propiedad de la vivienda familiar. Días antes del crimen, ambas partes habían acordado la designación de un tutor judicial para velar por los intereses de los niños.

Las autoridades confirmaron que la investigación continúa en curso, mientras se avanza en el proceso judicial contra la acusada.

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