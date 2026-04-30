Arrestan a imitador de Santa Claus en operativo encubierto por delitos sexuales contra menores en Florida

Un hombre identificado como Thomas Allen Hicks, de 68 años, fue arrestado en el condado de Polk, Florida, como parte de un operativo encubierto dirigido a combatir delitos sexuales contra menores.

De acuerdo con la oficina del sheriff, Hicks respondió a un anuncio publicado por un detective encubierto que se hacía pasar por un padre que ofrecía acceso sexual a su hija de 13 años. Según las autoridades, el sospechoso acordó pagar 200 dólares y describió actos sexuales que pretendía realizar.

Perfil del acusado y alcance del caso

Hicks era conocido por desempeñarse como imitador profesional de Santa Claus durante años, participando incluso en eventos públicos como desfiles navideños en Lakeland. También había trabajado como predicador durante más de cuatro décadas.

El sheriff Grady Judd señaló que miles de niños tuvieron contacto con el acusado en su rol festivo, lo que ha generado preocupación en la comunidad.

Además, el detenido trabajaba en una clínica de salud mental y abuso de sustancias, desde donde fue despedido tras su arresto. La institución indicó que no tenía acceso a información de menores durante su empleo.

Cargos y operación “Operation Child Protector VIII”

El acusado enfrenta múltiples cargos, entre ellos tráfico de personas, intento de encuentro con un menor, uso de tecnología para seducir a un menor y utilización de dispositivos de comunicación para cometer un delito.

Hicks es uno de los 19 arrestados en la operación denominada “Operation Child Protector VIII”, que involucró a varias agencias en distintos condados de Florida.

Según las autoridades, 16 de los detenidos habrían intentado concretar encuentros sexuales con menores, mientras que otros enviaron material explícito a agentes encubiertos.

El sospechoso habría admitido sentirse atraído por la menor ficticia del anuncio y decidió intentar el encuentro pese a sospechar que podía tratarse de una trampa policial.

Las autoridades también indicaron que el hombre, casado por más de 50 años, reconoció haber solicitado servicios de prostitución en el pasado.

En total, los arrestados en la operación enfrentan conjuntamente 85 cargos por delitos graves y ocho cargos menores.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero