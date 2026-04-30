Clima de hoy en Dallas, Texas para este jueves 30 de abril

Este jueves 30 de abril se espera que la temperatura en Dallas, Texas, aumente hasta un máximo de 64 grados Fahrenheit (18ºC). La probabilidad de lluvia será del 91% y el cielo estará cubierto. Por otro lado, la previsión pronostica ráfagas de viento de hasta 9.32 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 55 grados Fahrenheit (13ºC), con una probabilidad de precipitación del 91%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 8.08 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 64ºF (18ºC) de máxima y 64ºF (18ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:41 h y se pondrá a las 20:08 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que el cielo estará cubierto con lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 52 y los 59 grados Fahrenheit (11 y 15 grados Celsius). Conforme a los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 99% por la mañana, 69% por la tarde y 99% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te recomendamos visitar cada día nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura otros tres meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para finalizar, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

El mes más húmedo es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

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