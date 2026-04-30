El pronóstico del clima de hoy en Miami para este jueves 30 de abril indica que la temperatura alcanzará un máximo de 86 grados Fahrenheit (30ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 3% y tendremos pocas nubes, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 10.56 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 72 grados Fahrenheit (22ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 3 y se prevén nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 9.32 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 95ºF (35ºC) de máxima y 95ºF (35ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:45 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:51 h. En total, tendremos 13 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que habrá nubes escasas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 77 y los 84 grados Fahrenheit (25 y 29 grados Celsius). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 1%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos revisar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami abarca desde el final de la primavera hasta el verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede apreciar en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los meses con más volumen de agua en forma de precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

El clima de Miami es envidiado por muchas otras ciudades del continente, con inviernos muy suaves y veranos no muy cálidos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy elevada lo que también suba la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami es alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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