Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy jueves 30 de abril en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos indica que su valor sigue siendo fuerte en el mercado ante varios de sus pares emergentes, pero está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este jueves 30 de abril de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.46 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 17.1 y 17.1 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza con valores similares a un valor de 17.46 pesos por dólar y la tendencia se mantiene al alza esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia permanece al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.57 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa en positivo tras el cierre de mercado de divisas. Su cotización está este jueves en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar vuelve a su evolución regular que es cotizar en verde. Tras mantener la jornada previa sin cambios, hoy se promedió a 452.25 colones por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantiene su tendencia al alza y sus valores al cierre fueron de 59.59 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.46 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.57 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 452.25 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 59.59 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

Para el envío de dinero desde Estados Unidos, te aconsejamos contrastar precios: tener en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que cobran las diferentes empresas de remesas. Revisa el país al que destinas el dinero, introduce el monto a enviar y calcula los costos.