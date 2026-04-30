Diego Luna gana batalla legal contra marca de bebidas alcohólicas que usó su imagen sin permiso

El actor mexicano Diego Luna ha sido victorioso de su batalla legal contra la marca Johnnie Walker tras el uso sin autorización de su imagen y la de su amigo Gael García Bernal en la campaña “Caminando con gigantes” en el 2011.

Luego de más de una década de litigio, se confirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo a favor del histrión, concediéndole un amparo por el uso indebido de su imagen en 22 anuncios transmitidos por televisión y medios digitales sin contar con un contrato o consentimiento de su equipo.

“El derecho a la propia imagen es una extensión de los derechos de la personalidad (…) Protege la facultad de cada persona para decidir cómo se utiliza su identidad visual, así como intereses económicos, la dignidad, la privacidad, el honor y la identidad”, subrayó el Pleno de la SCJN.

Según dicha resolución, la empresa Diageo México deberá entregar a Diego Luna el 40% de las ganancias obtenidas con la venta de dicho producto. Será un tribunal colegiado el que cuantificará el monto exacto de la indemnización que corresponde, sin aplicar deducciones por concepto de gastos de producción ni de comercialización.

De acuerdo con la SCJN, para obtener la suma total se hará un análisis que tome en cuenta alcance territorial de la campaña entre septiembre y octubre de 2011, la duración efectiva y la actualización monetaria hasta la fecha de pago, con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Además, se hizo hincapié en que el monto de la indemnización deberá preservar su valor real ante la inflación.

En este sentido, el fallo estipula que queda totalmente prohibida la posibilidad de reducir la reparación mediante cálculos contables: “El daño moral derivado del uso no autorizado de la imagen tiene consecuencias jurídicas plenas”, se reiteró.

Diego Luna no es el único famoso que gana una batalla legal contra la marca de bebidas alcohólicas. Su colega y amigo, Gael García Bernal, recibió un fallo similar por parte de la SCJN en noviembre de 2021.

De igual forma, el veredicto ordenó que Diageo México debía indemnizar al protagonista de “Y tu mamá también” con el 40% de las ventas generadas por la campaña “Caminando con gigantes” de Johnnie Walker.

Seguir leyendo:

• Netflix anuncia ‘México 86’: Diego Luna protagoniza drama sobre el Mundial

• Diego Luna arranca semana en Jimmy Kimmel con emotivo discurso para la comunidad latina

• Jennifer Lopez y Diego Luna deslumbran en “El beso de la mujer araña”