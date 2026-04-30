Doble tragedia en Alabama: madre se quitó la vida luego de que su pareja asesinó a su bebé

Una joven madre de Alabama se quitó la vida luego de que su bebé de cuatro meses, identificada como Lotus, muriera el 22 de abril por complicaciones derivadas de lesiones internas traumáticas presuntamente provocadas por su pareja.

De acuerdo información de las autoridades de Huntsville citada por el medio WAFF, la menor fue encontrada sin respirar alrededor de la 1:00 de la tarde. Equipos de emergencia intentaron reanimarla antes de trasladarla a un hospital, donde posteriormente fue declarada muerta.

Las investigaciones preliminares indican que la bebé se encontraba bajo el cuidado de la pareja de su madre, Mickele Kaipolai Ah-Nee, de 34 años, cuando dejó de respirar. Existen indicios de que la menor murió como resultado de un acto criminal, según confirmó el forense del condado de Madison, el doctor Tyler Berryhill.

Ah-Nee fue arrestado y enfrenta cargos relacionados con homicidio y violencia doméstica por la muerte de la menor. Permanece detenido en la cárcel del condado de Madison con una fianza fijada en $250,000 dólares, según registros oficiales.

Suicidio de la madre tras la pérdida

Un día después del fallecimiento de la bebé, el 23 de abril, la madre, Molly McKelvey, de 28 años, fue encontrada sin vida. De acuerdo con familiares, la mujer murió por suicidio el mismo día en que su pareja fue arrestada.

El hermano de la víctima, Kristian McKelvey, expresó el impacto de la tragedia, señalando que no existen palabras para describir la pérdida simultánea de su sobrina y su hermana en tan corto tiempo.

Familiares y allegados han compartido mensajes de duelo en redes sociales, recordando a Molly como una persona llena de vida y afecto, y a la bebé como una niña alegre.

La madre de Molly expresó que perdió a su hija y nieta en menos de 12 horas, mientras que el padre biológico de la menor también manifestó su dolor por la pérdida.

La tragedia ha generado una ola de solidaridad. Una campaña de recaudación de fondos organizada por familiares ha superado los $14,500 dólares para cubrir gastos y apoyar a los sobrevivientes.

Molly deja dos hijos pequeños, además de familiares y amigos que ahora enfrentan las consecuencias emocionales y económicas de la pérdida.

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