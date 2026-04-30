En ‘JuanesTeban’, Juanes une sus dos mundos

En el nuevo disco de Juanes, “JuanesTeban”, se refleja la dualidad de la vida de este rockero colombiano, cuya carrera se ha extendido ya por más de tres décadas. La producción integra, si no todas, muchas de las personalidades que viven en este intérprete, uno de los íconos más reconocidos de la cultura pop latina en el mundo.

“Creo que en cada uno de nosotros, como seres humanos […] no hay un estado único”, dijo. “Siempre estás variando, y me gusta mucho eso, como trabajar sentimientos”.

Pero el disco, que incluye 16 cortes, no se trata solo de emociones, sino también de la música que habita en él, en un chico que nació en Medellín y que desde pequeño se nutrió de música popular, aunque ahora el rock sea lo que más predomina en su ADN. Por eso hay un poco de cumbia en sus canciones, un poco de rancheras, un tanto de corridos y trazos de música santa, como él le llama a los ritmos derivados de la música religiosa.

“Porque todo eso siento que hace parte de mí”, dijo. “Al final todas esas partes distintas me complementan; es como si fuera un caleidoscopio, una cantidad de personas que viven en mí”.

Su nombre mismo abarca esa dualidad, reconoció. Él, para sus padres, hermanos y amigos, siempre fue Juan. Luego, cuando llegó al colegio, siguió siendo Juan, “pero al final, Juan Esteban es mi nombre real”, y por eso, en este momento de su vida, siente que ese, así completo, es realmente su nombre, “y que abraza incluso a Juanes el artista”.

Colaboraciones muy contemporáneas

Este es el doceavo álbum de estudio del artista, y además de ser un proyecto conceptual íntimo, se trata de un producto en el que Juanes explora tendencias más contemporáneas, muchas de las cuales son interpretadas por artistas que son de la generación de sus hijos.

“Siempre estoy muy abierto, me encanta aprender, me encanta estudiar”, dijo, “Me encanta conocer nueva música y redescubrir cosas también del pasado”.

Como parte de este experimento, Juanes incluyó a artistas que representan a un amplio crisol de estilos y generaciones, entre ellos unos tan establecidos como Bomba Estéreo, Mon Laferte y Rawayana, y otros tan alternativos y contestatarios como Vivir Quintana.

En todos ellos existe un denominador común: Juanes siente admiración por cada uno de ellos.

“Son unos personajes muy distintos, pero por todos siento admiración”, dijo. “Siento que este tipo de colaboraciones enriquecen mucho a veces el camino y el lenguaje”.

Como parte del lanzamiento de este álbum, Juanes comenzará este viernes 2 de mayo en El Paso, Texas, el Juanes World Tour 2026, con 50 presentaciones entre Estados Unidos, América Latina, Europa y el norte de África. Para esta gira, él y su equipo verterán tantos y tantos años de experiencia. Además de ser un show muy potente que ya se ha probado en escenarios de España, Chile, Costa Rica y México a principios del año, incluirá momentos muy emotivos y mucha fiesta.

“Es una celebración de la vida”, dijo el cantante. “Hemos armado un show muy especial para celebrar, sí, que estamos aquí, que estamos vivos, respirando”.

El “Juanes World Tour 2026” incluye 50 presentaciones entre Estados Unidos, América Latina, Europa y el norte de África. Foto: Mario Alzate Crédito: Mario Alzate | Cortesía

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