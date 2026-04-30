Hallan sustancias para posible laboratorio de drogas en edificio de la Universidad Estatal de Michigan

La Universidad Estatal de Michigan se vio obligada a reubicar varios exámenes finales luego de que la policía encontrara a un hombre dentro de su edificio académico más grande con sustancias químicas que podrían emplearse en la producción de metanfetamina.

El edificio Wells Hall permanece cerrado desde el lunes, mientras se realizan labores de limpieza y evaluación de daños. El incidente ocurre en una semana clave para la institución, que desarrolla exámenes finales previos a los actos de graduación, reseñó ACB News.

Sustancias encontradas y respuesta policial

De acuerdo con el jefe de la policía del campus, Mike Yankowski, los agentes respondieron a un reporte de allanamiento la noche del domingo y encontraron a un hombre de 31 años con varias bolsas que contenían líquidos.

Entre las sustancias identificadas se encuentran ácido clorhídrico, metanol, alcohol isopropílico, acetona y butano. Aunque el funcionario señaló que muchos de estos productos son de uso doméstico, advirtió que su combinación puede generar reacciones peligrosas.

Las autoridades no confirmaron la existencia de un laboratorio activo dentro del edificio, pero indicaron que pisos, puertas y alfombras deberán ser limpiados o reemplazados como medida de seguridad.

Cargos y situación legal del sospechoso

El individuo fue acusado el miércoles de destrucción maliciosa de propiedad y posesión de sustancias con fines de operar un laboratorio de metanfetamina. Un tribunal ordenó su detención con una fianza de $500,000 dólares en efectivo.

Debido a leyes federales de privacidad, la policía no reveló si el detenido tiene vínculo con la universidad.

El cierre de Wells Hall ha generado ajustes logísticos en el campus de East Lansing, donde estudiantes y personal académico enfrentan cambios de última hora en medio del periodo de evaluaciones finales.

Las autoridades continúan investigando el incidente mientras la universidad trabaja para restablecer la normalidad en sus operaciones.

Sigue leyendo: