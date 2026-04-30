Los mejores protectores solares minerales de 2026





Estos tienden a proporcionar menos protección solar, según las pruebas de Consumer Reports, pero algunos son mejores que otros.

Los protectores solares minerales contienen sólo dióxido de titanio, óxido de zinc o ambos como ingredientes activos.

By Trisha Calvo

En las calificaciones de CR, clasificamos los protectores solares por tipo de aplicación: aerosol, loción, loción facial y barra. Pero los protectores solares también se pueden dividir según el tipo de principios activos que contienen. Los protectores solares minerales, también llamados protectores solares físicos o naturales, y los protectores solares químicos están diseñados para proteger de los rayos ultravioleta que dañan la piel, pero los dos tipos funcionan de manera diferente.

Los protectores solares minerales contienen óxido de zinc, dióxido de titanio o ambos. Esos ingredientes actúan como un escudo. Cuando los rayos ultravioleta llegan a la piel, los protectores solares minerales los desvían físicamente, es decir, los “rebotan”.

Los ingredientes químicos protegen absorbiendo la luz ultravioleta antes de que pueda penetrar la piel y luego, mediante una reacción química, la liberan en forma de calor. La mayoría de los protectores solares químicos contienen más de un ingrediente activo. Los ingredientes activos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para su uso en protectores solares químicos incluyen avobenzona, homosalato, octisalato, octocrileno y oxibenzona. También hay protectores solares elaborados con ingredientes químicos y minerales.

Sigue leyendo a continuación para conocer los pros y los contras de los protectores solares minerales y químicos, así como los mejores protectores solares minerales en nuestras calificaciones. Los miembros de CR también pueden explorar nuestras calificaciones completas de protectores solares de docenas de productos en lociones, aerosoles, faciales y en barra.

Protectores solares minerales versus protectores solares químicos

Muchas personas prefieren utilizar protectores solares minerales en lugar de químicos por motivos de seguridad y medioambientales.

En 2019, la FDA pidió a los fabricantes de protectores requisitos actualizados para los protectores solares, los cuales aún están pendientes. Entre otras cosas, instó a los fabricantes de protectores solares a proporcionar más datos de seguridad sobre los ingredientes activos químicos. La agencia dijo que estaba satisfecha con la información que tenía sobre el dióxido de titanio y el óxido de zinc.

El problema con los ingredientes químicos activos es que dos estudios de la FDA demostraron que pueden llegar al torrente sanguíneo a través de la piel. Esto generó preocupaciones de que no eran seguros de usar. Pero la FDA y muchos dermatólogos dicen que ese no es el caso y que la gente debería seguir usando protector solar.

También se cree que los protectores solares minerales son menos dañinos para los arrecifes de coral y otras formas de vida marina en comparación con los químicos. (Aunque todavía se desconoce mucho sobre los posibles efectos de los numerosos ingredientes de los protectores solares, tanto individualmente como en combinación). Además, algunas personas también encuentran que los protectores solares químicos irritan su piel.

Teniendo en cuenta todos estos problemas sin resolver, ¿por qué no optar simplemente por protectores solares minerales?

Según las pruebas de protección solar de CR, los protectores solares minerales simplemente no brindan el mismo nivel de protección solar que muchos (pero no todos) químicos.

“Ninguno de los productos solo minerales o minerales más químicos de nuestra actual selección de protectores solares obtuvo una calificación alta”, dice Susan Booth, quien dirige las pruebas de protectores solares de Consumer Reports. “De hecho, las pruebas de CR nunca han encontrado un protector solar mineral que esté en la cima de las calificaciones. La mayoría de ellos fluctúan en el medio del grupo, o incluso más abajo”, agrega. Algunos protectores solares minerales brindan una protección de SPF (por sus siglas en inglés) adecuada pero no suficiente protección de amplio espectro, o viceversa. Todos los protectores solares que CR recomienda tienen ingredientes químicos activos.

Cómo evalúa CR los protectores solares

Solo evaluamos protectores solares de amplio espectro etiquetados con un SPF de 30 o superior. La mayoría de los protectores solares son resistentes al agua. Sin embargo, dado que algunos protectores faciales están diseñados para el uso diario —y no únicamente para cuando se va a nadar o a sudar—, algunos de los productos que evaluamos no son resistentes al agua. En nuestras calificaciones hemos indicado claramente cuáles lo son (y durante cuánto tiempo) y cuáles no.

Usamos como modelo el protocolo de prueba de protectores solares de la FDA. Sin embargo, como con todos los productos, realizamos nuestras propias pruebas científicas de laboratorio para identificar diferencias en su rendimiento y ofrecer a los consumidores una evaluación comparativa.

“Compramos los protectores solares para nuestras pruebas directamente de los estantes, tal como lo harían los consumidores”, dice Booth. “Utilizamos tres muestras —preferiblemente de diferentes lotes de fabricación— de cada producto”.

Para el SPF, probamos los protectores solares en tres personas, menos de lo que exige el protocolo de la FDA, pero nosotros utilizamos un análisis estadístico para verificar nuestros resultados.

Para comprobar el SPF en protectores solares resistentes al agua, un técnico aplica una cantidad estándar de cada producto en un rectángulo de 2×3 pulgadas en la espalda de un panelista. Después, se sumergen en agua durante 40 u 80 minutos, según la resistencia que indique el producto. (Realizamos la prueba de la inmersión en agua únicamente para los protectores solares resistentes al agua, ya que, si un protector solar resiste en la piel mojada, debería resistir también en la piel seca).

Luego, exponemos secciones más pequeñas del rectángulo a cinco o seis intensidades de luz UV simulada, según la rapidez con la que se quema la piel del panelista sin protección. Asimismo, utilizamos un protector solar de referencia con rendimiento probado para garantizar la precisión. Un día después, un técnico examina la piel para detectar enrojecimiento y determina el SPF del protector solar.

Las pruebas para los protectores solares no resistentes al agua implican los mismos pasos —aplicar el protector solar, exponer la piel a la luz UV y examinarla al día siguiente— a excepción de la inmersión en agua.

Para que un protector solar pueda ser etiquetado como de amplio espectro, la FDA exige que proteja tanto contra los rayos UVA como contra los UVB. Para comprobar la protección UVA, aplicamos el protector solar en placas de plástico, las exponemos a la luz UV y medimos la cantidad de rayos UVA y UVB que absorben. Dicha información se utiliza para calcular nuestra puntuación de protección UVA.

Esta prueba es similar a la utilizada en la prueba de longitud de onda crítica que la FDA exige a los fabricantes de protectores solares realizar para etiquetar sus productos como de amplio espectro. Pero aplicamos los resultados de manera diferente. La prueba de longitud de onda crítica es una prueba de “aprobado o reprobado” y, al igual que se puede aprobar un examen con una calificación de A o de D, algunos protectores solares cumplen una función mucho mejor que otros a la hora de proteger contra los rayos UVA. Por ello, utilizamos un método similar al empleado en otros países, el cual nos permite medir la longitud de onda crítica y el nivel de protección contra los rayos UVA que ofrece un protector solar.

Nuestras calificaciones se basan en los resultados promedio de todas las pruebas de SPF y UVA para un protector solar, así como en la diferencia entre el SPF promedio probado con CR y el SPF indicado en la etiqueta.

Los mejores protectores solares minerales

Si te preocupa la exposición a sustancias químicas en ti o en el medio ambiente, o si tienes la piel sensible y prefieres usar un protector solar mineral, nuestras pruebas encontraron que los productos a continuación son aceptables, aunque están lejos de ser los mejores en nuestras pruebas de protección solar.

Badger Active Mineral Sunscreen Cream SPF 30 Unscented

The sunscreen is hard to rub in. It leaves skin feeling greasy and with a white cast. It’s water-resistant for 40 minutes.

Aveeno Baby Continuous Protection Zinc Oxide Sunscreen SPF50

This thin lotion is hard to rub in and leaves a sticky residue and a white cast on the skin. It also has a burnt rubber plastic scent. It’s water-resistant for 80 minutes.

CeraVe Hydrating Mineral Sunscreen SPF 30 Medium Sheer Tint

You have to work a bit to rub this in, but it was among the top mineral facial sunscreens in our tests; others with similar scores left more residue. It’s not water-resistant.

Blue Lizard Sport Mineral Spray SPF 50+ Unscented

This spray has a slight clay and plastic scent and leaves a white cast, an oily film, and a notable sheen on the skin. It’s water-resistant for 80 minutes.

Native Face Mineral Sunscreen SPF 30

This lotion has a thick consistency that doesn’t rub in easily, leaving a tacky, greasy film and a white cast on skin. It has a fragrance-free, medicinal plastic scent. It’s not water-resistant.

EltaMD UV Stick SPF 50+

This roll-on sunscreen has a clay scent. It glides on smoothly, leaving a very slight waxy film on the skin. It’s water-resistant for 80 minutes.

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