Los 3 signos del zodiaco perseguidos por la mala suerte, según astrólogos

Mientras algunos signos del zodiaco parecen atraer la fortuna con facilidad, otros enfrentan desafíos constantes que los llevan a evolucionar a través de experiencias intensas.

Según la astróloga profesional Rachel Ruth Tate, hay tres signos en particular que suelen sentirse “perseguidos” por la mala suerte: Libra, Escorpio y Acuario.

Lejos de ser una condena, esta aparente desventaja es interpretada como un camino de aprendizaje profundo.

Estos signos poseen características que los hacen más sensibles a los altibajos de la vida, lo que puede traducirse en situaciones complejas, pero también en un enorme potencial de crecimiento personal.

La carta astral de cada persona revela no solo talentos y oportunidades, sino también pruebas y lecciones.

En el caso de ciertos signos, la energía planetaria los impulsa a enfrentar situaciones más exigentes, especialmente en el ámbito emocional y social.

Factores como planetas en posiciones difíciles, energías intensas o una naturaleza introspectiva pueden hacer que estos signos perciban la vida como más complicada.

Sin embargo, estos desafíos también fortalecen su carácter y los preparan para alcanzar una mayor evolución espiritual.

Los signos del zodiaco con más mala suerte

1. Libra

Libra es conocido por su encanto, carisma y habilidad para relacionarse con los demás. Sin embargo, detrás de esa imagen armoniosa, se esconde una lucha interna constante.

De acuerdo con Tate, su necesidad de complacer a los demás puede llevarlo a perder su propia identidad.

La indecisión es uno de sus mayores retos, ya que le cuesta encontrar equilibrio sin depender de factores externos.

El símbolo de la balanza refleja esta dualidad: Libra necesita estabilidad en sus relaciones para sentirse completo.

Cuando no la encuentra, puede experimentar desconexión emocional y dificultades para expresar su verdadero ser.

Además, la presión por mantener una imagen perfecta puede generar inseguridad y una sensación de vacío, lo que contribuye a su percepción de mala suerte.

2. Escorpio

Escorpio es uno de los signos más profundos y complejos del zodiaco. Su naturaleza intensa lo lleva a vivir experiencias emocionales extremas, lo que puede hacer que su camino esté lleno de desafíos, comentó la astróloga al portal Vice.

Este signo está asociado con la transformación, lo que implica atravesar crisis para renacer más fuerte.

La energía que lo rodea es densa y poderosa, lo que puede generar situaciones difíciles, especialmente en el ámbito emocional.

La influencia de planetas como la Luna y Venus en posiciones complicadas dentro de este signo puede intensificar su sensibilidad.

Esto hace que Escorpio experimente el dolor y la pérdida de manera más profunda que otros signos.

Sin embargo, esta misma intensidad es la que le permite evolucionar y alcanzar niveles de comprensión emocional y espiritual muy elevados.

3. Acuario

Acuario es el signo de la innovación, la rebeldía y la originalidad. Su forma única de ver el mundo lo convierte en alguien adelantado a su tiempo, pero también en alguien que puede sentirse fuera de lugar.

Regido por Saturno, este signo enfrenta lecciones relacionadas con la disciplina, la paciencia y la responsabilidad.

Esto puede traducirse en experiencias de vida que requieren esfuerzo constante. Acuario suele ser percibido como la “oveja negra” de su entorno.

Su necesidad de independencia y su pensamiento poco convencional pueden dificultar su integración social.

Aunque su diferencia es una de sus mayores fortalezas, también puede generar aislamiento y una sensación de incomprensión, lo que contribuye a la idea de que su camino es más complicado.

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