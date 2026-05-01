Nuevas reglas para optar al Óscar a Mejor Película Internacional

El Óscar a Mejor Película Internacional es uno de los más difíciles de lograr. Entre otras razones, porque el filtro para que una película sea nominada empieza en su propio país, donde -hasta ahora- necesitaba ser la elegida por un comité nacional como representante al premio de la Academia.

Pero a partir de este año las películas en habla no inglesa tendrán otra oportunidad: ganar un festival internacional de renombre (Berlín, Busan, Cannes, Sundance, Toronto o Venecia).

Este viernes, la Junta de Gobernadores de la Academia de Cine ha anunciado cambios en el proceso de selección de películas candidatas a los premios Óscar.

Entre otros, en la categoría de Mejor Película Internacional, además de que una película sea enviada como selección oficial por un país o región a través de los Comités de Selección de cada país, ahora una película en idioma diferente al inglés también puede ser candidata si ha ganado un premio clasificatorio en uno de estos festivales internacionales:

– Festival Internacional de Cine de Berlín (Oso de Oro a la Mejor Película).

– Festival Internacional de Cine de Busan (Premio Busan – Mejor Película).

– Festival de Cine de Cannes (Palma de Oro).

– Festival de Cine de Sundance (Gran Premio del Jurado de Cine Mundial).

– Festival Internacional de Cine de Toronto (Premio Platform).

– Festival Internacional de Cine de Venecia (León de Oro).

Además, será el título de la película la que será acreditada como nominada, en lugar del país o región -como se hacía hasta ahora-. El premio será aceptado por el director en nombre del equipo creativo de la película. El nombre del director aparecerá en la placa de la estatuilla después del título de la película y, si corresponde, del país o región.

Actores y guionistas humanos, no IA

Jessie Buckley, Michael B. Jordan y Amy Madigan, con sus premios Óscar a Mejor Actriz, Mejor Actor y Mejor Actriz de Reparto en marzo de 2026. Crédito: Etienne Laurent / The Academy A.M.P.A.S. | Cortesía

En las categorías de actuación, los actores podrán ser nominados por múltiples interpretaciones dentro de la misma categoría si dichas actuaciones se ubican entre las cinco más votadas, lo cual está en línea con los logros en otras categorías de premios.

Además, ante la irrupción de la inteligencia artificial, sólo se considerarán elegibles los papeles acreditados en los créditos legales de la película y que se pueda demostrar que fueron interpretados por humanos con su consentimiento.

Algo similar se tendrá en cuenta en las categorías de Guion, ya que las nuevas reglas establecen que los guiones deben ser de autoría humana para ser elegibles.

Más cambios en las reglas de los premios Óscar

En la categoría de Casting, el número de estatuillas otorgadas aumentará de un máximo de dos a un máximo de tres.

En la categoría de Cinematografía, la ronda preliminar de votación producirá una lista corta de 20 películas en lugar de 10-20.

En la categoría de Maquillaje y Peluquería, los miembros de esta rama deberán asistir al menos a una de las dos reuniones finales (mesas redondas) para ser elegibles para votar en la ronda preliminar.

En la categoría de Canción Original, las reglas aclaran la elegibilidad de una canción según su ubicación en los créditos finales. Para las canciones presentadas como el primer tema musical nuevo una vez que comienzan los créditos finales, el clip de video deberá incluir los últimos 15 segundos de la película antes de que inicien los créditos.

En la categoría de Efectos Visuales, todos los miembros de la Academia deberán ver los reels de “antes y después” de tres minutos del Bake-Off de Efectos Visuales para ser elegibles para votar en la ronda final.

Fechas límite de inscripción y otras fechas clave

Jueves, 13 de agosto de 2026: Primera fecha límite de inscripción para las categorías de Cortometraje Animado, Largometraje Documental, Cortometraje Documental y Cortometraje de Acción Real.

Jueves, 17 de septiembre de 2026: Primera fecha límite de inscripción para las categorías de Inscripción General, Largometraje Animado, Mejor Película y el formulario de Estándares de Representación e Inclusión (RAISE).

Miércoles, 30 de septiembre de 2026: Fecha límite de inscripción para Mejor Película Internacional.

Jueves, 8 de octubre de 2026: Fecha límite final de inscripción para las categorías de Cortometraje Animado, Cortometraje Documental y Cortometraje de Acción Real.

Miércoles, 14 de octubre de 2026: Fecha límite de inscripción para Música (Canción Original).

Jueves, 15 de octubre de 2026: Fecha límite final de inscripción para Largometraje Documental.

Miércoles, 4 de noviembre de 2026: Fecha límite de inscripción para Música (Banda Sonora Original)

Jueves, 12 de noviembre de 2026: Fecha límite final de inscripción para las categorías de Inscripción General, Largometraje Animado, Mejor Película y el formulario de Estándares de Representación e Inclusión (RAISE).

8–10 de enero de 2027: Eventos de votación (bake-offs) de Casting, Maquillaje y Peluquería, Sonido y Efectos Visuales.

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