San Antonio, Texas: el tiempo para hoy viernes 1 de mayo

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el clima este viernes 1 de mayo. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio se prevén cielos cubiertos. Se espera una temperatura máxima de 64 grados Fahrenheit (18ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 52 grados Fahrenheit (11ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del noreste, que podría llegar a los 14.91 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 54%.

La presión atmosférica media será de 1009.2 hPa, una medición que irá constante. El Sol saldrá a las 06:52 h y el crepúsculo será a las 20:10 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 65%. La temporada de lluvias en San Antonio se produce normalmente de mayo a octubre, con la mayor precipitación que ocurre en septiembre.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que habrá nubes y claros. Las temperaturas se moverán entre los 52 y los 77 grados Fahrenheit (11 y 25ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Sigue de cerca una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una ciudad famosa por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La Ciudad del Río posee un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, en función de la estación las temperaturas varían considerablemente.

Durante el verano, la temperatura puede superar los 100° F, por lo que es importante protegerse de la deshidratación y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves y confortables, con una media de unos 50° F.

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