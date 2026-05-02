Horóscopo de hoy de Nana Calistar 02 de mayo de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Te va a caer como anillo al dedo una amistad nueva que llega con toda la actitud, de esas que no nomás vienen a perder el tiempo sino a empujarte, a reír contigo y hasta a taparte tus travesuras, pero tampoco te emociones tanto y abras la puerta de par en par, primero observa, mide y analiza porque no todo lo que brilla es oro aunque sí se ve que esta persona viene con buenas intenciones. Aprende a valorar a quien ha estado contigo en las buenas, en las malas y en las peores, porque luego andas de espléndido con quien ni te topa y bien seco con quien sí ha dado todo por ti.
Traes un carácter fuerte que no se te quita ni a chanclazos y eso te ayuda a imponerte donde llegas, pero también te mete en problemas porque no sabes bajarle dos rayitas cuando hace falta. No confundas firmeza con dureza, porque podrías terminar lastimando a alguien que de verdad te quiere, y luego andas llorando por dentro pero con el orgullo bien puesto por fuera. Aprende a decir lo que sientes sin tanto rodeo, porque ese corazón tuyo no es frío, nomás se hace el interesante.
En el amor, si ya tienes pareja, deja de cometer los mismos errores que ya te sabes de memoria, no te hagas el que no entiende porque bien que sabes dónde la riegas. Los celos y la desconfianza van a estar dando lata, pero eso no es culpa del otro, eso es cosa tuya que no has sanado. Si quieres algo estable, deja de andar probando hasta dónde aguanta la otra persona porque un día se va a cansar y ni cómo reclamar.
Si estás soltero, no te cierres tanto ni juegues a hacerte el difícil, porque luego se te pasan buenas oportunidades por andar de orgulloso. Hay alguien que te trae entre ceja y ceja, pero tú ni cuenta porque estás entretenido viendo quién te busca más.
Una expareja anda bien pendiente de ti, no te habla por orgullo, pero ahí anda stalkeando tus redes, viendo si ya hiciste tu vida o si todavía tiene chance. No caigas otra vez en lo mismo nomás por nostalgia, acuérdate por qué se terminó todo y no te hagas el olvidadizo.
Cuídate mucho de caídas, golpes o accidentes, porque andas medio distraído y en un descuido podrías darte un buen fregadazo. También pon atención a tu descanso, traes la mente acelerada y eso no te deja pensar con claridad.
Vienen cambios en tu entorno que te van a sacudir un poco, pero no es para mal, es para que abras los ojos y dejes de conformarte con menos de lo que mereces. Este es un buen momento para reinventarte, para hacer cosas nuevas y dejar atrás lo que ya no suma.
Número de la suerte: 11, 28 y 35
Color del día: dorado
VIRGO
Traes un enredo sentimental que ni tú mismo entiendes, porque se te hace fácil ilusionarte con dos personas al mismo tiempo y luego no sabes ni para dónde hacerte, pero aquí no es de andar jugando al corazón valiente, aquí es de ser claro contigo primero y luego con los demás, porque eso de tener opciones no siempre habla de suerte, a veces habla de vacíos que no has querido llenar como se debe. Si estando con alguien volteaste a ver a otra persona, no te hagas el santo, algo estaba fallando y necesitas aceptar esa verdad aunque te incomode.
Se vienen días donde vas a tener que tomar decisiones importantes en el amor, ya no puedes seguir pateando el bote ni esperando que todo se acomode solo, porque eso no pasa, o eliges o pierdes, así de sencillo. Y no es amenaza, es la vida enseñándote que no todo se puede tener al mismo tiempo.
Cuídate mucho de lo que comes en la calle porque andas bien propenso a infecciones o malestares que te pueden tumbar feo, no es momento de andar de valiente probando de todo, mejor bájale dos rayitas y cuida tu salud que luego andas chillando cuando el cuerpo pasa factura.
Entre mayo y junio se marca la llegada de una persona muy especial, de piel clara, que va a moverte todo el panorama, no solo en lo sentimental sino también en tus planes de vida, y no sería raro que por esa persona se te abran puertas para viajes o cambios importantes. Eso sí, no te aceleres, deja que las cosas fluyan y no quieras correr cuando apenas vas empezando a caminar.
Hay posibilidad de viaje y de reencuentro con familia que tienes tiempo sin ver, aprovecha ese momento porque te va a ayudar a sanar muchas cosas que traes guardadas. No te quedes con palabras atoradas, dilo todo, porque luego el tiempo pasa y ya no hay oportunidad.
En cuestiones de amistad, alguien cercano va a pasar por una pérdida o momento difícil y va a necesitar de tu apoyo más de lo que imaginas. No te hagas el ocupado, ahí es donde se demuestra quién es quién.
También se te vienen fiestas, salidas y copitas, pero no pierdas el control porque cuando se te suelta la lengua dices verdades que nadie te pidió y luego andas arreglando lo que rompiste. Mide bien tus excesos, no todo es diversión cuando hay consecuencias.
Es momento de abrir bien los ojos y darte cuenta que no todas las personas merecen tu atención ni tu energía, has estado dando de más a quienes no lo valoran y eso ya se tiene que terminar. Aprende a poner límites sin culpa.
Podrías sentir interés por alguien de Aries o de tu mismo signo, y si las cosas se dan bien, hay potencial de algo duradero, pero eso depende de que ambos le echen ganas y no solo uno cargue con todo.
Números de la suerte: 4, 6 y 3
Color del día: verde
LIBRA
El amor anda medio escondido para ti en estos días, no es que no exista, es que no está en modo formal ni de compromiso, más bien se te acomodan encuentros, salidas y momentos donde el cuerpo va a querer fiesta aunque el corazón todavía esté medio confundido. Disfruta lo que llega sin hacerte historias que ni al caso, porque luego te clavas donde no es y terminas más enredado que cable de audífonos viejos. No te obsesiones con lo que no tienes, porque mientras te quejas estás dejando pasar lo bueno que sí está frente a ti.
Hay una persona de piel aperlada que te trae en la mira, pero tampoco creas que te va a aguantar todo, porque tu actitud a veces medio pesada, medio cortante y con aires de grandeza está haciendo que pierda el interés. Bájale dos rayitas al ego y muestra tu lado más auténtico, porque cuando quieres sabes ser una chulada de persona, nomás que luego te gana el personaje.
En cuestiones de salud, ponte abusado con lo que comes porque andas propenso a infecciones o malestares que te van a sacar de balance, además de que podrías subir unos kilitos si sigues con ese ritmo de antojos y desorden. No es que te prohíbas todo, pero sí que le midas, porque después andas batallando para regresar a tu peso y te frustras.
Un trámite o asunto legal o de papeles va a tener que esperar, no es el momento indicado para moverle a eso, porque las cosas no saldrían como esperas y podrías complicarte más de la cuenta. Aprende a respetar los tiempos y no quieras forzar situaciones que todavía no están listas.
Se marca un enfrentamiento o discusión fuerte donde podrías salir raspado por defender a alguien que no vale tanto la pena como crees. Abre bien los ojos, porque en ese momento se te va a caer una venda y vas a ver el verdadero rostro de esa persona. No todos merecen que te pongas en riesgo, ni física ni emocionalmente.
Vienen cambios en el área sentimental que aunque al principio te saquen de onda, en realidad te van a beneficiar bastante si sabes adaptarte. No tengas miedo de soltar lo que ya no funciona, aunque te duela, porque eso te está frenando más de lo que imaginas.
Deja de esperar que la gente cambie por ti, eso no pasa, cada quien da lo que trae dentro y si no te gusta, mejor aléjate sin hacer tanto drama. Aprende a aceptar sin engancharte y a poner distancia cuando algo no suma.
En estos días recibirás un mensaje o noticia de alguien que nomás aparece para moverte el tapete emocional y ponerte de malas. No le des tanto poder, si ya sabes cómo termina esa historia, mejor ni entres.
Cuida más tu salud en general, no ignores señales de tu cuerpo porque después podrías meterte en un problema más serio.
Números de la suerte: 7, 19 y 33
Color del día: azul cielo
ESCORPIÓN
Una persona de tu pasado va a regresar con cara de arrepentimiento y ganas de pedirte perdón, pero aquí la pregunta no es si te lo pide bonito, sino si tú ya sanaste lo suficiente como para no caer en lo mismo. No todo el que vuelve merece segunda oportunidad, así que usa la cabeza y no solo el corazón, porque luego te gana la nostalgia y terminas abriendo puertas que ya estaban bien cerradas.
Es momento de trabajar mucho en tu autoestima, dejar de compararte y de medir tu valor en base a lo que otros opinan o hacen. Tú tienes con qué salir adelante, pero necesitas creértela y actuar como tal. Cuando te decides, no hay quien te pare, pero cuando dudas, tú mismo te saboteas.
Se vienen días muy buenos en el área de negocios o trabajo, pero no es de confiarte, es de ser inteligente, mover bien tus cartas y no contar tus planes a todo mundo. Hay oportunidades que pueden dejarte buen dinero si sabes aprovecharlas sin miedo.
Cuídate mucho de accidentes, sobre todo automovilísticos o distracciones al manejar, porque andas con la mente en mil cosas y eso te puede jugar en contra. Más vale prevenir que lamentar, así que ponte las pilas.
Deja de comparar a las personas con tus ex parejas, porque así no vas a avanzar nunca. Cada quien es diferente y si sigues midiendo con la misma vara, te vas a quedar solo o sola por decisión propia. Aprende a vivir el presente sin cargar con el pasado.
Noticias del extranjero o de lejos te van a sorprender, pueden ser buenas y abrirte puertas que ni imaginabas. Mantente atento porque ahí hay una oportunidad importante.
Has estado algo bajoneado, con pensamientos que no te ayudan en nada, pero ya no es momento de seguir en ese hoyo. Es momento de levantarte, sacudirte y recordar quién eres y todo lo que vales. Nadie lo va a hacer por ti si tú no das el primer paso.
Se marca el final de una relación o de una etapa amorosa que te va a doler, pero también te va a enseñar muchísimo. No le tengas miedo al cierre, porque después de eso vienen caminos nuevos donde puedes empezar desde cero con más experiencia.
En el trabajo y en el amor habrá cambios importantes, y si tienes pareja, se visualiza una discusión fuerte por un malentendido. No explotes de inmediato, dale tiempo a que las cosas se enfríen y luego hablen con calma, porque si te dejas llevar por el impulso podrías decir cosas que no tienen vuelta atrás.
No permitas que nadie te detenga ni te haga sentir menos, tú estás para crecer, no para encogerte por nadie. Este es tu momento de avanzar sin miedo.
Números de la suerte: 9, 21 y 40
Color del día: rojo intenso
PISCIS
Tu relación ya no está para medias tintas, o la haces crecer o la dejas estancada hasta que se pudra, así de claro, porque la monotonía y la rutina ya se metieron hasta la cocina y si no haces algo pronto van a terminar aburriéndose mutuamente. Es momento de dar ese paso que tanto has estado pensando, pero no desde el miedo ni desde la costumbre, sino desde las ganas reales de construir algo sólido. Si estás soltero, no te cierres, porque aunque no lo creas hay opciones interesantes, pero tú sigues volteando al pasado como si ahí estuviera la respuesta de todo.
Se viene un viaje o al menos la planeación de uno que te va a caer como medicina al alma, te vas a despejar, vas a disfrutar y hasta podrías conocer a alguien que te mueva el tapete de manera distinta. Aprovecha porque necesitas salir de la rutina y ver otras caras, otros paisajes y otras posibilidades.
Una persona del pasado regresa, pero no para quedarse, sino para enseñarte una lección que no habías querido entender. No confundas nostalgia con amor, porque ahí es donde te vuelves a tropezar con la misma piedra. Esta vez tienes que ser más inteligente y no caer en lo mismo de antes.
Cuídate mucho de caídas, golpes o fracturas porque andas distraído y la noche se vuelve tu peor enemiga, ya sea por desvelos, salidas o simplemente por no poner atención. Bájale un poco al ritmo o tu cuerpo te va a obligar a hacerlo.
Te enteras de algo sobre una amistad que te va a dejar incómodo, porque descubrirás que ha hablado de ti más de la cuenta. No reacciones en caliente, observa bien y decide si esa persona merece seguir en tu vida o no. No todos los que sonríen contigo son leales.
Vienen cambios importantes que te van a abrir los ojos sobre alguien que tenías idealizado. Te vas a dar cuenta que no era tan diferente como pensabas y eso te va a doler, pero también te va a liberar. A veces perder la ilusión es ganar claridad.
No cambies por alguien que no vale la pena, porque al final terminas perdiéndote tú. Quien te quiera, te va a aceptar con tus luces y sombras, no solo cuando le conviene.
Una amistad del pasado regresa y podría renacer ese vínculo, pero con más cuidado, más límites y más conciencia, porque ya sabes de qué pie cojea esa persona.
Aléjate de quien te causa estrés o te roba la paz, no tienes por qué cargar con problemas ajenos. Se vienen oportunidades laborales o un empleo que puede mejorar tu situación, pero necesitas constancia y disciplina.
Números de la suerte: 2, 14 y 30
Color del día: morado
ACUARIO
No se te olvide todo lo que te ha costado llegar a donde estás, porque luego llega cualquier persona con palabras bonitas o malas vibras y te hace dudar de ti cuando tú sabes perfectamente de lo que eres capaz. No permitas que nadie te baje del lugar que te has ganado con esfuerzo, y menos alguien que ni ha vivido lo que tú.
En el trabajo podrían llegar propuestas interesantes o cambios que suenan tentadores, pero no te aceleres, analiza bien cada detalle porque no todo lo que brilla conviene. Hay decisiones que si las tomas a la ligera podrían llevarte a un camino que no es el tuyo. Escucha, observa y decide con cabeza fría.
En el amor se viene algo inesperado, porque una amistad podría empezar a moverse diferente contigo, con más coqueteo, más cercanía y más intención. Tú también vas a empezar a sentir cositas, así que no te hagas, mejor acepta lo que está pasando y ve paso a paso sin miedo.
Si tienes pareja, se pueden presentar celos o discusiones sin mucho sentido, pero aquí lo importante es que no le eches más leña al fuego. Respira, date tu espacio y habla cuando las cosas estén más tranquilas. No todo se resuelve peleando.
La vida te va a dar una sorpresa en menos de quince días, algo que no esperabas pero que te va a abrir los ojos o cambiarte la jugada. Mantente atento porque puede ser una oportunidad o una señal que necesitas tomar en cuenta.
Deja de justificar a las personas que te fallan, no eres salvavidas de nadie. Cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos y tú ya tienes suficiente con lo tuyo como para andar arreglando la vida de los demás.
Se marcan cambios en planes de negocio o proyectos que tenías en mente, no te frustres si algo no sale como querías, porque a veces los retrasos son protección. Algo mejor puede acomodarse si sabes esperar.
Llega una persona que te va a confundir en el terreno sentimental, te va a mover emociones y pensamientos, pero no pierdas el piso. No aceptes menos de lo que mereces ni te quedes donde no te sientes completo.
Vas a poner en su lugar a varias personas que han querido pasarse de lanza contigo o con gente que quieres. Ya no estás para aguantar faltas de respeto ni comentarios fuera de lugar. Aprende a decir que no sin culpa.
Este es un momento de crecimiento, de tomar control de tu vida y de dejar de postergar decisiones importantes. Lo que hagas ahora va a marcar tu rumbo más adelante.
Números de la suerte: 5, 18 y 27
Color del día: turquesa
CAPRICORNIO
Tu cuerpo ya te está mandando señales y no precisamente bonitas, dolores en la espalda, piernas cansadas y esa flojera que te cae de repente no son casualidad, es tu organismo gritándote que te muevas más y dejes el sedentarismo que nomás te está apagando poco a poco. No esperes a que el dolor te tumbe para reaccionar, haz ejercicio, estírate, camina y cuida más tu energía porque la vas a necesitar para todo lo que viene.
Es momento de sacudirte la rutina que ya te tiene bien enfadado aunque no lo quieras aceptar, porque has caído en lo mismo de siempre y eso te está quitando motivación. Sal de lo cómodo, atrévete a hacer algo distinto, porque tus sueños no se van a cumplir solos, necesitan acción, decisión y ganas reales de crecer. Recuerda que en la medida que das, recibes, pero tampoco te pases de buena gente con quien no lo merece.
Se marca un viaje o la planeación de uno que va a ser clave para aclarar tus sentimientos hacia una persona que te trae pensando de más. Ese cambio de aire te va a ayudar a ver las cosas desde otra perspectiva y a decidir si vale la pena seguir ahí o mejor dar media vuelta.
Cuídate de caídas o movimientos bruscos, porque andas medio distraído y podrías darte un buen golpe si no pones atención. No quieras hacer todo rápido, ve a tu ritmo, que las prisas nunca dejan nada bueno.
Es tiempo de cerrar ciclos y proyectos que dejaste a medias. Si ya no te nacen, no te obligues, mejor enfócate en lo que sí te mueve y te llena. No todo lo que empiezas tienes que terminarlo si ya no va contigo, también se vale soltar.
Ojo con personas que se acercan con cara de amistad pero con intenciones escondidas, hay quien quiere sacarte información para después usarla en tu contra. Sé más discreto con tu vida personal, no todo se cuenta ni a cualquiera.
Deja de cargar culpas que no son tuyas, porque eso solo te desgasta y te roba paz. Lo que pasó ya quedó atrás, aprende, pero no te castigues de más.
Pon límites claros con quienes solo te buscan cuando necesitan algo, no estás para ser opción de nadie. Aprende a decir que no sin sentirte mal, porque eso también es amor propio.
En cuestiones de trámites o documentos, las cosas se acomodan a tu favor, pero necesitas estar pendiente y no dejar todo al último.
Se vienen días de claridad mental donde vas a entender muchas cosas que antes no veías, aprovecha ese momento para tomar decisiones firmes.
Números de la suerte: 8, 22 y 41
Color del día: gris plata
SAGITARIO
Andas dejando mucho que desear en tu imagen, no solo en lo físico sino en la manera en que te proyectas, y eso te puede jugar en contra más de lo que crees. Como te ven, te tratan, así que ponte las pilas y cuida tu presentación, tu actitud y hasta la forma en que hablas, porque hay ojos encima de ti evaluando cada movimiento.
Se vienen nuevas amistades que pueden aportar cosas positivas a tu vida, pero también debes saber filtrar, porque no todos llegan con buenas intenciones. Entre todo eso, hay un sueño que llevas tiempo esperando que por fin se te va a cumplir, pero no creas que cayó del cielo, es resultado de lo que has trabajado, así que disfrútalo sin culpa.
Cuídate de caídas y golpes, porque andas medio acelerado y distraído, y en un descuido podrías terminar lastimado. Baja la velocidad, no todo es correr.
Ten mucho cuidado en quién confías, porque estás rodeado de personas que podrían buscar información tuya para después usarla en tu contra o meterte en problemas. No seas tan abierto con todo el mundo, aprende a guardar ciertas cosas para ti.
No descuides tus planes ni tus metas, porque hay envidias alrededor que podrían frenarte si te dejas. Protégente, no solo espiritualmente si así lo crees, sino también siendo más inteligente en tus decisiones y en lo que compartes.
El insomnio podría estar presente estos días, y eso te afecta más de lo que imaginas. Descansa, apaga la mente un rato, porque cada desvelada te pasa factura y luego andas sin energía ni claridad.
Tu lengua anda más suelta de lo normal, y eso puede meterte en problemas serios. Antes de hablar, piensa si lo que vas a decir es necesario, porque podrías decir verdades que nadie te pidió y terminar dañando relaciones importantes.
Si te gusta el alcohol, bájale un poco, porque podrías cometer errores por no estar en tus cinco sentidos, desde decir cosas indebidas hasta exponerte a accidentes. No se trata de prohibirte, sino de medirle.
Es momento de madurar en varios aspectos, dejar de reaccionar por impulso y empezar a actuar con más conciencia. Tienes potencial para lograr grandes cosas, pero necesitas ordenarte.
Se avecinan días de aprendizaje donde entenderás quién sí y quién no en tu vida, no te cierres a esa realidad aunque duela.
Números de la suerte: 3, 17 y 29
Color del día: naranja
ARIES
Aguas con esa lengua filosa que traes, porque en estos días podrías soltar algo que no debías y meterte en un problema que ni venía al caso. No todo se dice, no todo se cuenta y no toda la gente merece saber lo que pasa por tu cabeza. Aprende a medir tus palabras, porque luego tú mismo te pones el pie y terminas arreglando lo que no tenías que haber descompuesto desde un inicio.
Ya no le tengas miedo a los cambios, porque esos movimientos que vienen para tu vida no son castigo, son oportunidad disfrazada. Se te abren puertas que antes ni veías y dependerá de ti si las cruzas o te quedas parado viendo cómo otros avanzan. Es momento de ponerte las pilas y dejar de ser tan buena gente con quien no lo merece, porque luego te agarran de bajada y te traen como quieren. Aprende a poner límites claros, porque permitir una falta de respeto es abrir la puerta a muchas más.
Se marcan mejoras económicas y la posibilidad de un negocio que tiene que ver con alimentos o algo que puedas mover con tus propias manos. No lo dejes pasar por flojera o miedo, porque ahí hay dinero bien ganado si sabes organizarte.
En el amor, si tienes pareja, viene una noticia que los va a unir más que nunca y que además va a quitar del camino a una persona que solo estaba metiendo cizaña y creando chismes. Ya era hora de que se limpiara ese ambiente, pero ahora depende de ustedes mantenerlo así sin caer otra vez en lo mismo.
Si estás soltero, un nuevo amor podría tocar tu puerta y llegará por medio de una amistad. No te emociones de más ni te hagas historias antes de tiempo, mejor observa, conoce y deja que todo fluya. Esta persona trae buenas intenciones, pero tú debes asegurarte de no idealizar.
Has pasado por muchos golpes que te han enseñado bastante, pero te cuesta aplicar lo aprendido. No se trata solo de vivir experiencias, sino de sacarles provecho y crecer. Deja de tropezar con la misma piedra por necedad.
Se visualiza un cambio de casa o al menos la idea de mudarte que cada vez toma más fuerza. Si se te presenta la oportunidad, hazlo, porque ese cambio te va a traer estabilidad y nuevas energías que necesitas.
También se marcan arreglos en vehículo o compras relacionadas con transporte, y un viaje a playa o montaña con familia o amistades que te va a caer de maravilla. Te vas a relajar, a disfrutar y a recargar energía como hace tiempo no lo hacías.
No te frenes por miedo ni por lo que digan los demás, este es tu momento de avanzar con todo y sin pedir permiso.
Números de la suerte: 1, 15 y 32
Color del día: rojo
TAURO
Vas a empezar a sentir algo que ya ni creías posible, porque llega una persona que va a mover fibras que tenías bien guardadas. Poco a poco te vas a dar cuenta de que sí existe alguien que conecta contigo de una manera distinta, y eso te va a sacar de tu zona de confort. No te espantes ni te cierres, porque eso que sientes es real, aunque no lo tengas bajo control.
Se marca un amor a distancia o alguien que no está tan cerca físicamente, pero que va a cambiar mucho tu forma de pensar y actuar. Este giro que da tu vida no es casualidad, es una sacudida que necesitabas para dejar de vivir en lo mismo.
En el trabajo vienen complicaciones, sobre todo por horarios, chismes o personas que no te ven con buenos ojos. Hay alguien que quisiera tener lo que tú tienes y no dudará en meter el pie si se lo permites. Ponte más atento, organiza bien tu tiempo y no dejes cabos sueltos, porque cualquier descuido puede ser usado en tu contra.
Si necesitas llorar, hazlo, pero no desde el drama ni la culpa, sino como una forma de liberar todo lo que has guardado. Hay heridas que siguen abiertas y necesitas cerrarlas para avanzar sin tanto peso.
En el amor, deja de suponer cosas o de hacer historias en tu cabeza sin tener pruebas, porque podrías provocar problemas donde no los hay. Si tienes pareja, la confianza es clave, y si no la tienes, entonces cuestiona qué haces ahí. No armes tormentas en vaso de agua por inseguridades que vienen más de tu pasado que de tu presente.
No te metas en relaciones prohibidas ni en juegos donde sabes que puedes salir lastimado. No estás para eso, ya no estás en edad ni en momento de perder tiempo con situaciones que no te llevan a nada bueno.
Tu mayor problema sigue siendo que no sueltas rencores, cargas cosas que ya no deberían tener poder sobre ti. Mientras no dejes eso atrás, seguirás repitiendo patrones.
Se aproximan amores importantes y si estás soltero podrías iniciar una relación, pero ojo, porque una amistad cercana podría no estar de acuerdo o mostrar cierta incomodidad. No vivas tu vida en base a lo que otros opinan, pero sí observa las señales.
Es momento de confiar más en ti, en lo que vales y en lo que puedes ofrecer. No te minimices ni te pongas en segundo plano por nadie.
Números de la suerte: 6, 13 y 25
Color del día: café
GÉMINIS
No siempre el darlo todo en el amor garantiza que te lo regresen igual, y tú ya lo sabes, pero te haces el fuerte y vuelves a caer en lo mismo. Aprende de una vez por todas que quien quiere estar, está, y quien no, ni aunque te pongas de tapete. Es momento de dejar de mendigar cariño y empezar a darte el valor que tanto te cuesta reconocer. Mientras sigas cargando el pasado como si fuera trofeo, no vas a avanzar ni medio paso.
Soltar no es olvidar, es entender que ya no te sirve y que seguir ahí solo te lastima más. Tienes que cuidar tu interior, porque te has hecho daño tú mismo por aferrarte a personas que nomás te dan dolores de cabeza. La vida no es injusta, nomás te está enseñando a golpes lo que no has querido aprender por las buenas. Valora lo que tienes hoy, porque mañana podría no estar y ahí sí vas a entender, pero ya tarde.
Tu alimentación anda de la fregada y eso se va a notar en tu cuerpo más rápido de lo que crees. Si no te cuidas, vas a subir de peso y luego andas batallando para bajarlo. Muévete más, haz ejercicio, aunque sea poquito, pero hazlo constante. Este año no es de promesas, es de resultados, así que deja de decir y empieza a hacer.
Se viene bastante trabajo, juntas o conversaciones importantes con superiores, así que ponte las pilas porque lo que hagas en estos días puede definir mucho de tu futuro laboral. No te distraigas con tonterías ni con gente que no suma.
Aguas con una persona de piel clara que llegará por medio de una amistad, porque aunque parezca buena onda, trae chisme cargando y podría meterte en problemas. No confíes tan rápido, observa primero.
Andarás con sentimientos encontrados, sube y baja emocional que te puede llevar a bajonearte si no te controlas. No todo lo que sientes es real, a veces es cansancio, estrés o simplemente falta de enfoque.
Hay alguien que se decepcionó mucho de ti porque no supiste concretar nada por tus miedos y tu inestabilidad. No es para que te sientas mal, es para que reflexiones y no vuelvas a cometer el mismo error con quien sí valga la pena.
Cuida mucho tu entorno, porque una mala decisión o una persona mal elegida podría complicarte planes importantes. No todo el mundo merece estar en tu círculo.
Es momento de madurar, de tomar el control de tu vida y de dejar de echarle la culpa a las circunstancias. Tú sabes perfectamente lo que tienes que hacer, nomás que a veces te haces de la vista gorda.
Números de la suerte: 10, 26 y 31
Color del día: amarillo
CÁNCER
Traes envidias bien cerquita, de esas que sonríen de frente pero por detrás andan viendo cómo meterte el pie, así que no te confíes tanto ni bajes la guardia, porque esa mala vibra sí te puede afectar, sobre todo en tus proyectos y metas. No es para que vivas con miedo, pero sí para que abras bien los ojos y no cuentes tus planes a cualquiera.
Una amistad de alguien cercano no te ve con buenos ojos y podría hacerte una jugada medio sucia en estos días, así que cuidado con lo que dices y a quién se lo dices. No todos son lo que aparentan, y tú a veces pecas de confiar demasiado.
Se viene un evento social o fiesta donde vas a llamar la atención, vas a brillar y a destacar, pero no pierdas el piso, porque luego se te sube y terminas diciendo o haciendo cosas que no van.
Un familiar podría enfermarse o necesitar cuidados, no será algo definitivo, pero sí requerirá atención y apoyo de tu parte. Aquí es donde se ve el verdadero amor y compromiso con los tuyos.
Los lazos familiares se fortalecen, y eso te va a dar mucha estabilidad emocional. Aprovecha ese respaldo porque no siempre lo has valorado como deberías.
Vas a empezar a entender muchas cosas que antes no te hacían sentido, situaciones que viviste y que ahora ves con otros ojos. Es la vida enseñándote que todo tiene un porqué.
La ley de causa y efecto se hace presente, así que cuida mucho lo que dices y haces, porque todo regresa, para bien o para mal. No te confíes.
Aguas con fraudes o engaños, no pongas tu dinero en manos de cualquiera ni te dejes llevar por promesas que suenan demasiado bonitas para ser verdad.
Una persona de otra ciudad o de lejos comenzará a mostrar interés en ti, y esa conexión te va a dar paz, tranquilidad y hasta sanación emocional. Si haces las cosas bien, podría surgir algo estable e incluso un cambio de residencia.
Es momento de hacer limpieza en tus amistades, de quedarte con quien sí suma y dejar ir a quien solo te quita tiempo y energía.
Deja que la vida fluya, no quieras controlar todo, aprende a disfrutar el camino porque ahí está la verdadera felicidad.
Se marca cierre de ciclos y la llegada de un nacimiento o embarazo cercano que traerá alegría.
Números de la suerte: 12, 20 y 34
Color del día: blanco