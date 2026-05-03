Conductor muere tras estrellar vehículo con explosivos contra club histórico en Portland

Un conductor murió la madrugada del sábado tras estrellar deliberadamente un vehículo cargado con dispositivos explosivos improvisados contra el Multnomah Athletic Club, uno de los clubes sociales más emblemáticos de Portland, Oregón.

De acuerdo con autoridades municipales, el incidente ocurrió poco antes de las 2:50 a. m., cuando empleados del club observaron un vehículo circulando lentamente alrededor del edificio antes de que irrumpiera a través de una ventana e ingresara al interior, reseñó KPTV.

El automóvil se incendió rápidamente, y los equipos de emergencia confirmaron posteriormente que una persona —el conductor— se encontraba sin vida dentro del vehículo.

Dispositivos activos y operación de alto riesgo

Especialistas en explosivos del Portland Police Bureau encontraron múltiples artefactos incendiarios y explosivos improvisados, además de tanques de propano, dentro del vehículo.

Algunos dispositivos registraron detonaciones parciales, lo que dejó explosivos activos esparcidos en el área. Equipos antibombas han trabajado durante más de 14 horas utilizando robots para desactivar y retirar los materiales de forma segura.

Autoridades calificaron la escena como una de las más complejas enfrentadas por la unidad especializada, debido al riesgo persistente y la presencia de múltiples dispositivos.

El vehículo fue dirigido hacia el área del restaurante del club, donde se encuentra una línea de gas, lo que elevó el potencial destructivo del incidente. Sin embargo, los equipos de emergencia lograron cortar el suministro a tiempo.

Las autoridades indicaron que la falla en la detonación completa de los explosivos evitó un evento catastrófico. Aun así, el edificio sufrió daños significativos, con reportes que apuntan a pérdidas millonarias.

Investigación conjunta y posibles antecedentes

El Federal Bureau of Investigation (FBI) participa en la investigación junto a la policía local. Hasta ahora, no se ha determinado el motivo, aunque las autoridades consideran el hecho como un evento aislado y sin amenaza activa para la comunidad.

Fuentes citadas en la investigación sugieren que el conductor podría haber sido un exempleado del club, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

El caso ocurre semanas después de otro incidente en el mismo lugar, cuando un vehículo impactó la propiedad e hirió a un guardia de seguridad, sin que se estableciera relación entre ambos hechos.

La directiva del Multnomah Athletic Club informó que la instalación permanecerá cerrada por tiempo indefinido mientras continúan las labores de seguridad e investigación.

“El objetivo es garantizar que el espacio sea completamente seguro antes de reabrir”, indicó la administración en un comunicado.

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