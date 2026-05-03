Horóscopo de hoy de Nana Calistar 03 de mayo de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
No te hagas de la vista gorda con lo que está pasando en tu relación, porque aunque quieras tapar el sol con un dedo, hay ciertas amistades de tu pareja que ya están metiendo su cuchara donde no les importa. No es que desconfíes sin razón, pero cuando el río suena es porque algo trae, así que abre bien los ojos y pon límites antes de que te quieran ver la cara. Tampoco te pongas en plan tóxico, nomás sé inteligente y observa, porque el que es colmillo no necesita hacer tanto ruido para darse cuenta de lo que está mal.
Hay una persona que anda de lengua larga hablando de ti y hasta de tu familia, de esas que no tienen vida propia y viven de lo que los demás hacen. Aquí no se trata de engancharte ni de rebajarte a su nivel, pero tampoco de quedarte callado como si nada pasara. Aprende a poner en su lugar a quien se lo merece, con clase, pero con firmeza, porque si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti. Recuerda que el respeto se gana, pero también se exige cuando hace falta.
Se te vienen oportunidades de viaje, y no nomás de esos de rutina, sino de los que te sacuden la vida y te hacen ver las cosas diferente. Incluso podrías conocer en persona a alguien con quien ya traes plática por redes sociales, pero bájale dos rayitas a la emoción. No todo lo que brilla es oro, y menos cuando apenas se están conociendo. Date tu tiempo, disfruta el momento, pero no entregues todo desde el primer día, porque luego te quedas con las manos vacías y el corazón medio parchado.
Vienen cambios buenos, pero no van a caer del cielo solitos. Tendrás que moverte, dejar la flojera y salir de esa zona cómoda que ya te está empezando a aburrir. La monotonía es como el polvo, si no la sacudes se acumula y te termina asfixiando. Ponte metas reales y trabaja poco a poco, porque tú sabes que cuando te decides, logras lo que sea.
Cuidado con reencontrarte con alguien del pasado, porque aunque la nostalgia pegue bonito, no siempre es buena idea regresar a donde ya no funcionó. A veces uno idealiza y cree que ahora sí será diferente, pero la historia suele repetirse si no hubo cambios reales. No te engañes solo por sentir bonito un rato.
Nuevas amistades vienen en camino, de esas que sí suman y no restan, y podrían acompañarte en planes importantes, incluso en ese viaje que ya se está cocinando. Aprende a elegir bien con quién compartes tu tiempo, porque ahí está la clave de tu paz. Y no se te olvide: quien te quiere, se nota; y quien no, se inventa excusas.
VIRGO
No te hagas ilusiones donde solo hay ganas momentáneas, porque ese reencuentro con alguien del pasado viene más cargado de antojo que de sentimientos reales. Sí, puede haber química, miraditas y hasta piel erizada, pero de ahí a que se arme algo serio hay un mundo de diferencia. Tú ya sabes cómo terminó esa historia, así que no te vendas la idea de que ahora será distinto solo porque extrañas lo bonito. A veces uno no extraña a la persona, sino lo que sintió, y ahí es donde te puedes volver a tropezar con la misma piedra.
Te vas a enterar de chismes, comentarios y noticias que no te van a dejar nada bueno, puro coraje y ganas de mandar todo al carajo. Aquí el truco no es engancharte, sino aprender a que te resbale. No todo merece tu energía ni tu atención, y menos si viene de gente que solo busca verte caer o sacarte de tus casillas. Si no te suma, que no te quite el sueño, porque luego te desgastas pensando en cosas que ni valen la pena.
En estos días tu autoestima puede tambalearse un poco, sobre todo por recuerdos de personas que ya no están en tu vida. Ya sea porque se fueron, porque se terminó o porque la vida los acomodó en otro lado, pero siguen rondando en tu cabeza. No te castigues por sentir, pero tampoco te estanques ahí. Aprende a soltar desde el amor propio, no desde el enojo, porque mientras más te aferres, más te va a doler.
Ese sueño que traes desde hace tiempo no está muerto, nomás lo tienes empolvado por falta de ganas, tiempo o dinero. Pero vienen ingresos que te van a dar un respiro y ahí es donde tienes que ponerte las pilas. No esperes el momento perfecto, porque ese nunca llega; empieza con lo que tienes y ve armando el camino poco a poco. Tú sabes que cuando te enfocas, eres imparable, pero también eres experto en sabotearte con dudas.
Aguas con caídas, golpes o descuidos, porque traes una racha medio distraída y eso te puede meter en problemas. No es momento de andar a la carrera ni con la cabeza en otro lado, bájale dos rayitas y pon atención a lo que haces. Más vale prevenir que andar lamentando después.
En tu entorno hay personas que no te ven con buenos ojos, ya sea en el trabajo o cerca de tu casa. No es paranoia, es intuición, así que hazle caso. No todos aplauden tus logros, y hay quienes quisieran verte tropezar. Protégete, no cuentes de más y cuida tu energía. Un limón en la bolsa no hace milagros, pero te recuerda que debes estar alerta.
Aprende a elegirte a ti, aunque eso incomode a otros.
LIBRA
No te hagas el valiente con el dinero porque ahorita no estás para andar jugando al empresario ni al gastador profesional. Las deudas no son cualquier cosa, y si no te administras bien, se te pueden salir de control más rápido de lo que imaginas. Antes de comprar algo pregúntate si de verdad lo necesitas o solo es un antojo disfrazado de urgencia. También cuidado con inversiones dudosas, esas que prometen mucho en poco tiempo, porque lo fácil casi siempre sale caro. Más vale paso firme que trote loco, y tú necesitas estabilidad, no andar parchando errores.
Aléjate de los chismes como si fueran enfermedad, porque en estos días cualquier palabra mal dicha o comentario fuera de lugar puede meterte en problemas que ni te corresponden. No des motivos para que hablen de ti, pero tampoco vivas con miedo de lo que digan. Aprende a quedarte en tu carril y no meterte donde no te llaman, porque luego terminas perdiendo amistades por asuntos que ni eran tuyos. Recuerda que no todo lo que escuchas merece una reacción, y a veces el silencio vale más que mil palabras.
Empiezas a ver claridad en situaciones que antes te tenían confundido, y eso es buena señal. Se vienen oportunidades y bendiciones que pueden cambiarte el rumbo, pero aquí la clave será no perder el piso. No porque las cosas mejoren significa que puedes relajarte de más. Aprovecha lo que llega, pero con cabeza fría, porque de nada sirve que la vida te abra puertas si tú no sabes cuál cruzar.
Tus sueños estarán más intensos de lo normal, y no serán coincidencia. Pon atención a lo que sueñas, porque ahí podría haber señales de decisiones que necesitas tomar. No es magia ni destino escrito, es tu intuición hablándote claro, pero tienes que dejar la flojera y actuar. Si te quedas esperando a que todo se resuelva solo, te vas a quedar igual o peor. Aquí es donde se ve quién de verdad quiere avanzar y quién solo se queja.
En la familia habrá momentos inesperados que te van a llenar de energía y te harán recordar lo importante. A veces te cargas de problemas que ni son tuyos y se te olvida disfrutar lo que sí tienes. Esos encuentros te van a ayudar a soltar lo que ya no sirve y a recuperar la motivación que traías medio perdida.
En el amor, si alguien nuevo te genera dudas, hazle caso a esa espinita. No te avientes solo por no estar solo, porque luego andas recogiendo pedazos. No todo el que llega es para quedarse, y tú ya deberías saber distinguir.
En el trabajo habrá competencia, así que ponte listo y demuestra de qué estás hecho. Nadie te va a regalar nada.
ESCORPIÓN
En tu relación hay cositas que ya no están tan claras como antes, y aunque quieras hacerte el fuerte o la que no pasa nada, los celos y las inseguridades ya empezaron a meter ruido. No todo es infidelidad ni traición, pero sí hay una rutina que se les está volviendo costumbre y eso termina apagando lo que antes ardía bonito. Si no hacen algo diferente, la chispa se les va a ir como agua entre los dedos. Aquí no se trata de pelear por todo, sino de cambiar la dinámica, salir de lo mismo y recordar por qué están juntos.
Tu cuerpo ya te está mandando señales claras de que necesitas parar tantito. El cansancio no es casualidad, es resultado de desvelos, mala alimentación y estrés acumulado. No puedes seguir dándole como si nada, porque tarde o temprano te va a cobrar factura. Aprende a descansar sin culpa, a comer mejor y a darte esos momentos para ti, porque si tú no estás bien, nada a tu alrededor va a fluir como debería.
En lo laboral, aunque hagas lo que te gusta, hay momentos en que la presión te sobrepasa y te hace dudar. Si ya no te sientes a gusto, no ignores esa sensación, porque vivir inconforme solo te va a llenar de frustración. No es necesario renunciar de un día para otro, pero sí empezar a buscar opciones que te hagan sentir pleno. No viniste a esta vida a sobrevivir en un lugar que no te llena.
En la familia se vienen decisiones importantes que no podrás tomar solo, así que tendrás que escuchar opiniones, aunque no todas te gusten. A veces cedes por evitar conflictos, pero esta vez necesitas hablar claro y defender lo que crees correcto. No todo es complacer, también es saber marcar postura sin perder el respeto.
Una amistad cercana va a llegar con el corazón hecho pedazos por temas de amor, y tú vas a ser su paño de lágrimas. Dale tu apoyo, pero tampoco te cargues con problemas que no son tuyos. A veces uno quiere salvar a todos y termina drenado. Ayuda, sí, pero sin descuidarte.
Un plan o viaje que tenías en mente podría cancelarse de último momento, y aunque te saque de onda, no es el fin del mundo. A veces lo que no pasa es porque algo mejor viene después, así que no te claves de más.
Ojo con tu físico, porque últimamente te has descuidado y eso se nota. No es solo por apariencia, es por salud. Si sigues así, luego no te quejes de los resultados. Ponte las pilas y haz algo por ti.
Las oportunidades no esperan, y si las dejas pasar, después no andes lamentándote.
PISCIS
Ya deja de pensarlo tanto y empieza a moverte, porque no estás en etapa de dudas sino de acción. Lo que quieres, lo que amas y lo que traes en la cabeza no se va a cumplir solo por soñarlo bonito, necesitas dar pasos firmes aunque te dé miedo. Eso sí, no tomes decisiones a lo loco, analízalas bien, platícalas con alguien de confianza y date tu tiempo para pensar con la almohada. No se trata de correr, sino de avanzar sin arrepentirte después.
Las dudas que traes no son tus enemigas, pero si las dejas crecer te pueden jugar en contra, sobre todo en el amor. Hay alguien que te importa y podrías echar todo a perder por inseguridades que ni al caso. Aprende a confiar, pero también a leer las señales, porque no todo es intuición, también hay hechos. Recuerda que en este mes tu mente estará muy activa y con muchas ideas, lo cual puede ayudarte o confundirte si no sabes enfocarte .
Un proyecto que traías entre manos podría cancelarse o quedarse en pausa, pero no te me agüites porque eso no es pérdida, es redirección. En menos de lo que imaginas viene algo mucho mejor en lo laboral, con ganancias y contactos que sí valen la pena. Este mes trae oportunidades para comunicarte, moverte y hacer conexiones importantes, así que no te encierres ni te hagas el difícil .
Deja de vivir tanto en el futuro porque se te está yendo el presente de las manos. Planeas, imaginas y te haces historias, pero se te olvida disfrutar lo que tienes hoy. La vida no tiene garantía, así que bájale a la ansiedad y aprende a saborear cada momento, incluso los más simples.
En el terreno de la pasión andas con todo, y la neta eso no está mal. Se vale disfrutar, se vale sentir y se vale darte tus gustitos, pero sin engancharte con quien no vale la pena. No confundas deseo con amor, porque luego terminas dando más de lo que recibes. Aquí la clave es gozar, pero con inteligencia.
Se viene una reunión o evento donde vas a brillar cañón, vas a llamar la atención y más de uno se va a quedar con el ojo cuadrado contigo. Aprovecha ese momento, porque no siempre te toca ser el centro, y cuando pasa, hay que lucirse.
Aguas con lo que dices, porque traes información que no es tuya y si la sueltas podrías meterte en problemas serios. No todo se cuenta, no todo se comparte, y menos cuando es secreto.
Ya es momento de dejar de cargar sueños ajenos y enfocarte en los tuyos.
ACUARIO
Bájale dos rayitas a tu manera de tratar a la familia, porque aunque no lo hagas con mala intención, a veces te pasas de frío o de duro y terminas lastimando sin darte cuenta. Ellos son tu base, tu soporte y los únicos que van a estar ahí cuando todo lo demás falle. No los juzgues tan rápido ni te pongas en plan superior, porque nadie es perfecto, y tú tampoco. Aprende a escuchar, a entender y a valorar lo que tienes antes de que lo des por hecho y luego lo extrañes.
Tu sensibilidad está a flor de piel, pero en lugar de usarla a tu favor, la estás dejando que te juegue en contra. Te tomas todo muy personal, te haces ideas donde no las hay y hasta idealizas a personas que no lo merecen. Deja de poner en pedestal a quien apenas te da migajas. Si alguien no te trata como prioridad, tú tampoco le des ese lugar. Es momento de equilibrar lo que das con lo que recibes, porque ahí es donde se define tu valor.
Se vienen cambios importantes en tu imagen o en la forma en la que te presentas al mundo, y la verdad es que te van a caer de lujo. Puede ser un cambio de look, de estilo o incluso de actitud, pero te hará sentir más seguro y más atractivo. Cuando te ves bien, te sientes bien, y eso se refleja en todo lo demás. Aprovecha ese impulso para renovar no solo lo externo, sino también lo interno.
No permitas que personas del pasado regresen a moverte el tapete. Ya sabes cómo termina esa historia, así que no te engañes pensando que ahora será diferente. Hay ciclos que se cierran por algo, y reabrirlos solo te va a traer problemas y desgaste emocional. Mándalos a volar con dignidad, sin necesidad de pleitos, pero con la firmeza de quien ya aprendió la lección.
En el trabajo se abren oportunidades interesantes, pero no van a llegar solitas a tu puerta. Tendrás que moverte, decidir y tomar riesgos calculados. Ve por lo que te deje más ganancia y estabilidad, no por lo que se vea bonito o fácil. Es momento de salir de ese bache económico en el que te has sentido atorado, pero depende de ti dar el paso.
Tus cambios de ánimo están más intensos de lo normal, y eso no es casualidad. Hay algo dentro de ti que no estás atendiendo y que necesita tu atención urgente. No ignores lo que sientes, pero tampoco te hundas en eso. Si sientes que te rebasa, busca ayuda o al menos habla con alguien de confianza. No todo tienes que cargarlo tú solo.
Es tiempo de madurar en serio y elegirte primero, sin culpas.
SAGITARIO
Ya se empieza a mover ese plan de viaje que traías en mente, y no será cualquier escapadita, sino algo que puede marcar un antes y un después en tu vida. Cambios vienen, y aunque al principio te saquen de tu zona cómoda, al final te van a acomodar mejor de lo que estabas. No le saques a lo nuevo, porque ahí es donde está tu crecimiento. A veces uno se aferra a lo conocido por miedo, pero tú necesitas romper esa rutina si quieres avanzar.
Si tienes pareja, ya estuvo suave de hacer siempre lo mismo, porque la monotonía les está bajando la intensidad. Es momento de meterle creatividad, picardía y ganas. No necesitas manual, pero sí actitud. Atrévete a ser más atrevido, más juguetón y más entregado. De día puedes ser todo formal y tranquilo, pero en lo privado deja salir ese lado que no cualquiera conoce. Esa mezcla es la que mantiene viva la relación y evita que se enfríe.
Se viene un evento social donde vas a conocer gente nueva, y no cualquier gente, sino personas que pueden aportarte algo importante. Entre ellas puede surgir una amistad que con el tiempo se vuelva muy significativa. No te cierres ni te pongas en plan desconfiado, pero tampoco entregues todo de golpe. Aprende a conocer poco a poco, porque ahí está la clave de las relaciones duraderas.
Tus sueños y metas no están lejos, pero tampoco van a llegar solos. De nada sirve que los visualices si no te pones a trabajar por ellos. Tú tienes el talento, la energía y las ganas, pero a veces te gana la flojera o la distracción. Este es el momento de enfocarte y de demostrarte que sí puedes. No te compares con nadie, cada quien va a su ritmo, pero no te quedes estancado por miedo.
En cuestión de salud, andas un poco vulnerable, así que cuídate más de lo normal. No es para que te encierres, pero sí para que pongas atención a tu cuerpo. Evita excesos, duerme bien y no ignores señales que puedan parecer pequeñas. Más vale prevenir que andar batallando después.
Habrá días medio nublados en lo emocional o laboral, donde sentirás que las cosas no fluyen como quisieras. No te desesperes ni tomes decisiones impulsivas. Todo problema trae solución, pero necesitas cabeza fría para encontrarla. No todo lo que parece negativo lo es, a veces solo es un ajuste necesario.
Cuidado con creer todo lo que escuchas, porque vienen chismes o noticias falsas que podrían confundirte. Si no lo viste tú o no viene de una fuente confiable, mejor no lo tomes en serio.
Momentos en familia te devolverán la paz y te recordarán lo que realmente importa.
ARIES
Se te vienen oportunidades buenas, pero no de esas que puedes dejar para después, sino de las que si no agarras en el momento, se van y no regresan. Aquí no puedes andar dudando ni haciéndote el interesante, porque podrías quedarte como el perro de las dos tortas, sin nada en las manos y con puro arrepentimiento. Eso sí, no aceptes todo nomás por emoción, analiza bien si puedes cumplir sin quedar mal, porque también se trata de cuidar tu palabra y tu reputación.
Bájale un poquito a los excesos, sobre todo en la comida, porque traes tendencia a subir de peso si no te controlas. No es que te prives de todo, pero sí necesitas equilibrio, porque luego andas quejándote y no haces nada por cambiarlo. Tu cuerpo responde a lo que le das, así que si quieres sentirte bien, empieza por ahí.
Una amistad se te va a acercar con un secreto o un problema, y va a confiar en ti como pocas veces. Escucha, apoya, pero no te metas más de la cuenta. Hay cosas que puedes aconsejar, pero no resolver, y es importante que no cargues con problemas ajenos como si fueran tuyos.
En el amor, el bloqueo no viene de afuera, viene de ti. Sigues aferrado a algo que ya fue, a alguien que ya no está o a una historia que no se dio como querías. Mientras no cierres ese ciclo, no vas a poder ver las oportunidades que tienes enfrente. Y sí, hay personas interesadas en ti, pero tú ni las pelas por estar mirando hacia atrás. Aprende a soltar, porque si no, te vas a quedar estancado en lo mismo.
Necesitas soltar más lo que traes guardado, porque te callas cosas que deberías decir. No se trata de pelear, pero sí de marcar límites y decir las verdades cuando hace falta. Ya no permitas que nadie se aproveche de tu buena onda ni que hablen de ti como si nada. El respeto se pone sobre la mesa, no se mendiga.
Si tienes pareja, cuidado con caer en la rutina, porque eso va enfriando todo poco a poco. No necesitas hacer cosas exageradas, pero sí cambiar la dinámica, meterle ganas y no dar por sentado lo que tienes. El amor también se trabaja, no nomás se siente.
Van a llegar comentarios o chismes que podrían sacarte de onda, pero no les des poder. No todo lo que escuchas es verdad, y si te dejas llevar, puedes terminar dañando relaciones que sí valen la pena. Aprende a filtrar lo que entra a tu mente.
Se aproxima un viaje o salida que te va a caer como anillo al dedo. Disfruta, relájate y date permiso de ser feliz sin tanta carga.
TAURO
Ya es momento de dejar de cargar con gente que no lo vale, porque mientras sigas volteando a ver a quien te falló, te estás perdiendo de quienes sí quieren estar contigo. Ayuda a quien te demuestra lealtad, pero aprende a soltar a quien ya te traicionó, porque no hay tiempo ni energía para andar amargado por historias que ya se cerraron. Tú no estás para rogar atención ni cariño, estás para recibir lo mismo que das.
Aguas con caídas, golpes o descuidos, porque traes una racha medio torpe y podrías lastimarte más de la cuenta. No es momento de andar a las carreras ni distraído, pon atención a lo que haces y por dónde andas, porque un mal paso te puede meter en problemas que se pudieron evitar fácilmente.
En el tema del corazón, si traes dudas, no avances. No te engañes pensando que el tiempo va a acomodar lo que desde el inicio no te da certeza. Es mejor detenerte a tiempo que meterte en una relación que solo te va a desgastar. Y sobre todo, no caigas en la trampa de querer olvidar a alguien con otra persona, porque eso no sana, solo distrae. Primero ciérrate bien esa herida, date tu espacio, diviértete y conócete más, porque si no, vas a repetir la misma historia con diferente cara.
Te llega un dinerito extra que te va a caer como bendición, pero no te lo gastes a lo loco. Aprovecha para pagar deudas o acomodar pendientes, porque el próximo mes podría venir más apretado de lo que imaginas. Si ahorita te organizas, después no vas a andar sufriendo ni viendo de dónde sacar.
Cuidado con viajes de último momento, porque no todo lo que suena emocionante sale bien. Analiza bien antes de aceptar, revisa gastos y tiempos, porque podrías meterte en un enredo que termine afectando tu economía o tus planes.
En el trabajo es momento de ponerte las pilas en serio, porque si sigues dejando todo para después, ese crecimiento que tanto quieres no va a llegar. Tienes capacidad, pero te falta constancia. Deja de distraerte en tonterías y enfócate en lo que realmente te puede hacer avanzar. Nadie va a venir a darte lo que no trabajas.
En la familia puede haber temas de salud que te preocupen, así que mantente atento y presente. A veces no puedes hacer mucho, pero el simple hecho de estar ahí hace la diferencia.
Es tiempo de madurar en tus decisiones, dejar la flojera emocional y empezar a construir algo que sí valga la pena.
GÉMINIS
Empiezas a ver cómo se te acomodan varias cosas que ya dabas por perdidas, y eso incluye un dinerito extra que llega justo cuando más lo necesitas. No será una fortuna, pero sí un respiro para salir de deudas que ya te traían con el Jesús en la boca. Eso sí, no te emociones de más ni lo malgastes, porque así como llega, se puede ir si no sabes administrarlo. Aprende la lección y no vuelvas a caer en los mismos errores de siempre.
Se te están abriendo puertas, pero recuerda que las oportunidades no son eternas. Tienen fecha de caducidad y si no las tomas a tiempo, alguien más lo hará. Así que deja de pensarlo tanto y actúa. Puede que llegue una persona a tu vida que no sea exactamente lo que imaginabas, pero trae algo que no habías tenido antes: sinceridad. Y eso, aunque no lo creas, vale más que muchas cosas. No te cierres solo porque no cumple con tu lista de requisitos, a veces lo que necesitas no se ve como lo que quieres.
Tu carácter anda medio pesado, y la neta sí podrías estar cayendo gordo sin darte cuenta. Cambios de humor, respuestas cortantes o actitudes que ni tú aguantas pueden hacer que hasta tu gente más cercana se aleje. Bájale dos rayitas, respira y piensa antes de hablar. No todo se resuelve a gritos ni con mala cara. Si quieres avanzar, necesitas controlar esa energía y canalizarla en algo positivo.
En el trabajo y en el amor vienen decisiones importantes. Ya no puedes seguir pateando el bote ni aguantando situaciones que solo te quitan la paz. Es momento de definir qué quieres y qué no, y actuar en consecuencia. No sigas en algo por costumbre o miedo, porque eso solo te estanca y te hace perder tiempo valioso.
Hay una persona en tu entorno que podría meterte en problemas, alguien que no viene con buenas intenciones y que se acerca más por interés que por cariño. Mantén distancia y no cuentes de más, porque podrías verte envuelto en chismes o conflictos innecesarios. Si tienes pareja, pon más atención, porque esa energía puede afectar tu relación.
También es buen momento para revisar tus hábitos, porque traes un desgaste emocional que se refleja en tu cuerpo. Descansa, aliméntate mejor y date un espacio para ti, porque no todo es trabajo y preocupaciones.
Recuerda que no todo el que se acerca es para quedarse, pero sí para enseñarte algo. Aprende, suelta y sigue avanzando.
CÁNCER
Ya es momento de que te conozcas de verdad, con lo bueno, lo malo y lo que te cuesta aceptar, porque cuando logras ver quién eres sin filtros, es cuando empiezas a atraer a la persona correcta. Deja de conformarte con migajas o de dar de más solo por miedo a que se vayan, porque cuando te entregas sin medida, luego ni las gracias te dan. Aprende a poner límites y a valorarte, porque el amor que buscas empieza en ti, no en los demás.
Una persona del pasado regresa con cara de arrepentimiento, bajando la cabeza y pidiendo otra oportunidad. Aquí no se trata de ser rencoroso, pero tampoco de ser ingenuo. Escucha, analiza y decide con cabeza fría. Si de verdad ves un cambio, podrías considerar darle entrada poco a poco, pero si notas que todo sigue igual, mejor no te metas en ese ciclo otra vez. No estás para repetir historias que ya sabes cómo terminan.
Ten mucho cuidado con las amistades que tienes en redes sociales, porque no todo el que te da like es tu amigo. Hay gente que solo está al pendiente para ver en qué momento te equivocas y sacar chisme. No cuentes tu vida completa ni expongas de más, porque luego lo que compartes se puede usar en tu contra. Aprende a ser más selectivo con lo que dices y con quién lo dices.
No permitas que comentarios de tu familia te hagan dudar de tus planes. Aunque vengan de gente cercana, no siempre tienen la razón. A veces opinan desde sus propios miedos o limitaciones, y si tú los escuchas de más, puedes terminar desviándote de lo que realmente quieres. Confía en tu camino y en lo que has construido, porque nadie mejor que tú sabe lo que necesitas.
En el trabajo, si estás pensando en hacer un cambio, piénsalo dos veces. No es el mejor momento para moverte sin tener algo seguro. A veces la desesperación te hace tomar decisiones apresuradas, pero eso puede jugarte en contra. Ve con calma, analiza bien y no te avientes sin red.
Se vienen días de descanso y tranquilidad que te van a ayudar a recargar energía. Aprovecha para desconectarte de problemas, soltar preocupaciones y enfocarte en tu paz. Has cargado mucho estrés y eso ya se empieza a notar en tu cuerpo.
Traes energía pesada encima, ya sea por envidias o por situaciones que no has soltado. Eso te está afectando más de lo que crees, incluso en tu sueño y en dolores físicos. Busca la manera de limpiarte, ya sea con rituales, descanso o alejándote de personas negativas.
Es momento de proteger tu energía y tu tranquilidad.
CAPRICORNIO
Ya deja de andar agachando la cabeza por gente que ni lo merece, porque tú sabes bien lo que vales, pero a veces se te olvida y permites que cualquiera venga a quererte ver menos. Date tu lugar, ponte tus moños y no aceptes migajas cuando puedes tener el banquete completo. El respeto empieza contigo, así que si tú no te lo das, nadie más lo va a hacer.
En cuestión de salud, si venías arrastrando molestias o problemas, se empiezan a ver mejoras, pero tampoco te confíes. No es magia, es resultado de lo que has estado haciendo, así que síguele echando ganas y no vuelvas a caer en los mismos hábitos que te llevaron a sentirte mal. Tu cuerpo habla, y cuando no lo escuchas, grita, así que ponle atención antes de que te vuelva a cobrar factura.
Chismes vienen, y lo peor es que podrían salir de gente cercana o hasta de la familia. No te enganches ni te pongas a aclarar todo, porque al final el que quiere hablar, va a hablar. Aprende a que te resbale y enfócate en lo tuyo. No pierdas tu energía en discusiones sin sentido, porque eso solo te desgasta y no te deja avanzar.
Aguas con el dinero, porque hay riesgo de pérdidas o gastos innecesarios. No es momento de andar confiando de más ni prestando sin pensar, porque luego te quedas viendo cómo se va lo que tanto te costó. Adminístrate bien y evita decisiones impulsivas, porque después podrías arrepentirte.
Tu estómago será el reflejo de lo que sientes, así que si te estresas o te deprimes, se va a notar en tu salud. Dolores, falta de apetito o malestar pueden aparecer si no aprendes a soltar lo que te está afectando. No todo lo puedes controlar, así que deja de cargar con cosas que no te corresponden.
En el terreno del deseo andas con todo, y eso no tiene nada de malo. Traes una energía que atrae miradas y provoca suspiros, así que si estás soltero o soltera, tendrás opciones para elegir. No te quedes con las ganas, pero tampoco te metas en problemas por impulso. Si tienes pareja, es buen momento para salir de la rutina, probar cosas nuevas y mantener viva la llama, porque el aburrimiento es el peor enemigo del amor.
Una amistad podría empezar a verte con otros ojos, y tú lo vas a notar de inmediato. Si no te interesa, sé claro desde el inicio y no des señales confusas, porque luego terminas metido en situaciones incómodas. No juegues con sentimientos que no puedes corresponder.
Se vienen proyectos y cambios importantes que necesitarán tu atención inmediata. No los dejes para después, porque ahí está la oportunidad de crecer.