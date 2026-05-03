La OPEP+ anuncia una subida de la producción de crudo de 188,000 barriles diarios

Tras reunirse de forma telemática y dos días después de la salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP, Arabia Saudí, Irak, Kuwait y Argelia (todos de la OPEP), así como Rusia, Omán y Kazajistán anunciaron en un comunicado que la producción de la alianza será aumentada en 188,000 barriles diarios (bd) a partir de junio de 2026.

En el texto, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados recuerdan que este “ajuste voluntario” se agrega a la subida del bombeo anunciada en abril pasado (206.000 bd), lo que “reafirma su compromiso con la estabilidad del mercado”.

El obstáculo del estrecho de Ormuz

“Los países seguirán supervisando y evaluando de cerca las condiciones del mercado y, en sus esfuerzos continuos por apoyar la estabilidad del mismo“, señala la nota de los siete.

La subida anunciada hoy es sólo teórica, ya que los productores del Golfo Pérsico siguen sin poder exportar parte de su crudo debido al bloqueo del estrecho de Ormuz por la guerra no resuelta entre Irán y Estados Unidos.