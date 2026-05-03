Qué muestra la ropa y el peinado de la hija de Kim Jong-un sobre cómo la preparan para reemplazar al líder de Corea del Norte

La hija de Kim Jong Un aparece cada vez con más frecuencia en fotografías luciendo marcas de lujo de diseñadores occidentales prohibidas en Corea del Norte por considerarse reaccionarias y antisocialistas.

Sin embargo, más que un gesto de rebeldía adolescente, las elecciones de moda de Kim Ju Ae —prendas de cuero, un peinado al estilo “gallo” e incluso una blusa transparente— sugieren que es preparada para suceder al líder supremo.

Según se informa, Ju Ae nació en 2013 y debutó oficialmente a los nueve años, en noviembre de 2022, paseando junto a su padre frente a un imponente misil balístico intercontinental. Con su larga melena recogida, pantalones negros y una chaqueta blanca acolchada, ya mostraba una imagen cuidadosamente construida.

Reuters: Con solo nueve años, Kim Ju Ae apareció en un acto público junto a su padre durante una inspección a un nuevo misil.

Desde entonces, su peinado se ha vuelto cada vez más sofisticado y su atuendo, cada vez más elegante y refinado.

En 2020, Corea del Norte promulgó la Ley de Rechazo de la Ideología y la Cultura Reaccionarias, que bloquea la “cultura extranjera”.

Pero en 2023, la Agencia Central de Noticias de Corea, controlada por el Estado, publicó un video de Ju Ae paseando junto a su padre frente a un misil balístico intercontinental, esta vez luciendo una chaqueta acolchada negra que posteriormente se identificó como de la lujosa casa de moda francesa Christian Dior, valorada en unos US$1.900.

Reuters: En abril de 2023, la televisión norcoreana mostró un nuevo video de la niña junto a su padre, quien inspeccionó otro misil intercontinental.

Al año siguiente, después de que Ju Ae llevara una blusa transparente en la ceremonia de finalización del área residencial de la calle Vanguard, en la capital, Pionyang, se difundió un video en el que se advertía que su peinado y su atuendo eran “fenómenos antisocialistas y no socialistas que difuminan la imagen del sistema socialista y socavan el régimen, objetivos que deben ser erradicados”, según contó un informante en la provincia de provincia de Hamgyong del Nortea a Radio Free Asia.

News1: Kim Ju Ae ha aparecido junto a su padre también en actos del gobernante Partido Comunista.

Ahora, al parecer, algunos desean emular el sofisticado estilo de Ju Ae.

“Los tiempos han cambiado y se ha producido un importante cambio generacional”, declaró Joung Eunlee, jefa del Departamento de Investigación sobre Corea del Norte del Instituto Coreano para la Unificación Nacional, al servicio coreano de la BBC.

“Desde 2010, el número de trabajadores que emigran para ganar divisas ha aumentado significativamente. Casi 2.000 trabajadores norcoreanos permanecieron en China durante la pandemia de COVID-19. Y cuando regresaron a Pyongyang (la capital), trajeron consigo la cultura china”, explicó.

“En el pasado, los artículos de lujo se limitaban a marcas japonesas traídas por los Zainichi (coreanos que en las décadas de 1960 y 1970 fueron persuadidos, a menudo con falsas promesas, para emigrar a Corea del Norte en los llamados barcos de repatriación, después de que sus padres se hubieran trasladado a Japón —a veces para realizar trabajos forzados— durante el dominio japonés de la península coreana entre 1910 y 1945). Pero ahora parece que (una gran variedad de) norcoreanos conocen una amplia gama de marcas extranjeras”, aseveró la experta.

“Dado que los bolsos y la ropa (a pesar de ser introducidos de contrabando en Corea del Norte) son demasiado caros, parece que empiezan probando perfumes”, agregó.

Pero Ju Ae está lejos de ser el primer icono de la moda en su familia.

“Parece que Ju Ae viste la misma ropa de estilo traje que su madre, Ri Sol Ju. Como una forma de ocultar su edad. ¿Una joven que marca tendencia con un sofisticado atuendo de estilo occidental? Eso es casi imposible en Corea del Norte”, explicó Cheong Seong-chang, subdirector del Instituto Sejong al servicio coreano de la BBC.

Reuters: La madre de Kim Ju Ae, Ri Sol Ju, también es considerada un icono de la moda en Corea del Norte.

“Al usar ropa de diseño occidental, Ju Ae y Ri Sol Ju demuestran una ‘estrategia de diferenciación’: que su posición social es fundamentalmente distinta a la de los residentes comunes. La razón por la que Ju Ae y Ri Sol Ju pueden hacer estas cosas sin preocuparse de su estatus privilegiado”, agregó.

Reuters: Expertos sostienen que la imagen de la hija del líder norcoreano es una forma de decirle a los habitantes del país que ella es distinta.

El buen gusto de Ju Ae no proviene solo de su madre.

“Aunque los jeans están prohibidos en Corea del Norte como prenda de moda occidental, Kim Jong Un ha aparecido usándolos”, afirmó el profesor Lee Woo-young, de la Universidad de Estudios Norcoreanos.

Reuters: Padre e hija han sido retratados vistiendo prendas similares en varias ocasiones.

“Por mucho que prohíban la cultura extranjera e incluso promulguen leyes, Corea del Norte es un lugar donde no hay nada que el líder supremo no pueda hacer”, apuntó.

Ju Ae también ha usado chaquetas de cuero en varias ocasiones, lo que indica, según Cheong, que el Departamento de Propaganda y Agitación del Partido de los Trabajadores de Corea está cumpliendo su cometido: diferenciarla de los ciudadanos comunes.

EPA: Kim Ju Ae también ha aparecido en eventos públicos vistiando prendas de cuero, un material que su padre usa frecuentemente.

“Usar ropa de cuero de alta calidad significa ostentar un estatus especial”, concluyó.

“La ropa de cuero no es muy común entre los residentes de Corea del Norte. Las marcas de lujo, las chaquetas de cuero y los abrigos de piel son prendas preciadas que los norcoreanos comunes no pueden usar”, agregó.

AFP via Getty Images: Las apariciones públicas de Kim Ju Ae se han vuelto cada vez más frecuentes en los últimos años.

La “replicación de la imagen”; es decir la imitación de la moda de generaciones anteriores, es otra herramienta que han utilizado los sucesivos líderes para mantener en el poder, incluido el padre de Ju Ae, quien, durante los primeros años de su mandato, buscó asegurar su legitimidad imitando el sombrero y el abrigo de su abuelo Kim Il Sung.

Getty Images: Al inicio de su mandato, Kim Jong Un utilizó sombreros parecidos a los que empleó su abuelo a lo largo de su vida.

“El Departamento de Propaganda y Agitación de Corea del Norte desempeñó un papel crucial en la orquestación de una serie de procesos que, de forma natural, transfirieron el respeto por Kim Il Sung (fundador y líder de Corea del Norte durante más de 45 años) a Kim Jong Un”, afirmó Cheong.

“Se dice que los norcoreanos se sorprendieron con la primera aparición de Kim Jong Un. Pero la razón por la que los expertos surcoreanos también se sorprendieron fue su gran parecido con el joven Kim Il Sung”, explicó.

Getty Images: En una prueba de misiles en 2017, Kim Jong Un (derecha) lució un atuendo muy similar al que usó su abuelo en la Fábrica de Máquinas Herramienta de Huichon en 1967.

“Las limitaciones que el joven Kim Jong Un afrontaba como sucesor, como su falta de experiencia y su edad, se compensaban únicamente con su parecido a Kim Il Sung”, remató.

Getty Images: En una visita a Rusia, Kim Jong Un utilizó un abrigo similar al que su abuelo vistió cuando las tropas chinas dejaron el país en la década de 1950.

“Llegó un punto en que circularon rumores entre los norcoreanos de que Kim Il Sung había reencarnado”, aseveró.

Getty Images: Kim Jong Un aprovechó su parecido físico con su abuelo, el fundador de la República comunista, para consolidar su poder.

“En Corea del Norte, Kim Il Sung es prácticamente una deidad”, recordó el profesor Chung Young-tae, de la Universidad Dongyang de Corea del Sur. Y esa deificación se ha transmitido de generación en generación hasta Kim Jong Un y, ahora, a Ju Ae.

Getty Images: Expertos recuerdan que Kim Il Sung es considerado casi un Dios en Corea del Norte.

Ju Ae ya es conocida como “Princesa” en Corea del Norte, y esta denominación hace referencia al linaje divino de sus ancestros.

EPA: Las apariciones de Kim Ju Ae y su vestimenta parecen confirmar que la joven está siendo preparada para suceder a su padre al frente del gobierno.

“Altos funcionarios norcoreanos usaban el título de Princesa para (la hermana de Kim Jong Un) Kim Yo Jong, hasta un tiempo antes del nacimiento de Kim Ju Ae”, explicó Ryu Hyun-woo, ex embajador interino de Corea del Norte en Kuwait, quien desertó a Corea del Sur.

“Esto se debe a que a Kim Yo Jong se la llamaba Princesa cuando (su padre e hijo de Kim Il Sung) Kim Jong Il aún vivía”, precisó.

Editado por Hyunjung Kim, Andrew Webb y Stephen Hawkes

BBC:

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