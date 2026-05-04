Apple mató el Mac Mini de $599 y ahora el más barato cuesta $200 dólares más

Desde el 1 de mayo de 2026, el Mac Mini de $599 dólares ya no existe. Apple retiró silenciosamente del configurador la versión base con chip M4, 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, y con ese movimiento redefinió cuánto cuesta entrar al ecosistema Mac de sobremesa. No lo anunció en un comunicado especial, no hubo evento, no hubo explicación formal. Simplemente desapareció del catálogo como si nunca hubiera estado ahí.

El resultado es concreto para cualquier persona que esté pensando comprarse uno ahora mismo. El modelo más barato disponible es la versión de 512 GB, que arranca en $799 dólares, lo que implica un incremento del 33% en el precio de entrada sin que cambie ningún otro componente de la máquina. No hay más memoria RAM, no hay puerto adicional, no hay mejora en el chip. Solo 256 GB adicionales de almacenamiento y $200 dólares más en la factura.

La escasez de chips está detrás de todo esto

Apple no ha sido completamente opaca sobre lo que está pasando. Tim Cook, durante la última llamada con inversores, advirtió que la escasez global de chips de memoria iba a presionar los márgenes de la compañía durante varios trimestres. Eso fue el contexto que muchos ignoraron, pero que ahora se traduce en una decisión que toca directamente el bolsillo del consumidor final.

El problema tiene varias capas. Por un lado, la demanda de Mac Mini y Mac Studio ha sido notablemente más alta de lo previsto, desbordando las proyecciones internas de Apple y las de sus proveedores. Por el otro, la fiebre por la inteligencia artificial ejecutada en local ha convertido al Mac Mini en un equipo muy codiciado para cargas de trabajo semiprofesionales, justamente porque su arquitectura de memoria unificada lo hace ideal para correr modelos de IA sin depender de la nube. Dicho de otra manera, el Mac Mini se volvió tan popular para IA que agotó su propio stock.

A eso se suma una tercera variable que el periodista Mark Gurman ha señalado en su newsletter. Apple podría estar preparando nuevos modelos con chips M5 y habría comenzado a reducir la producción de los modelos actuales antes de que la nueva generación esté lista. Es decir, la escasez no sería solo accidental, sino también parte de una gestión de inventario calculada para facilitar la transición tecnológica.

Lo que paga el usuario no es un aumento de precio, pero se siente igual

Aquí viene la parte más interesante del asunto, y también la más incómoda para Apple. Técnicamente, la compañía no ha subido el precio del Mac Mini de 512 GB. Ese modelo valía $799 antes y sigue valiendo $799 dólares ahora. Lo que hizo fue eliminar la opción más barata, que era la de $599, y dejar que la lógica del mercado hiciera el resto.

Quien quiera un Mac Mini nuevo hoy tiene que desembolsar mínimo $799 dólares. No hay vuelta de hoja. Y aunque en papel eso no sea un “aumento de precios” en el sentido contable de la palabra, en la práctica el efecto es exactamente el mismo para el usuario que llega por primera vez a la tienda. El punto de entrada subió $200 dólares de un día para otro, sin previo aviso y sin ningún beneficio adicional más allá del almacenamiento extra.

Lo curioso es que Apple tampoco ha confirmado si la desaparición del modelo de 256 GB es permanente o temporal. Esa ambigüedad le da a la empresa un margen cómodo para reintroducirlo más adelante si las condiciones de suministro mejoran, pero mientras tanto, los consumidores que esperaban aprovechar ese precio de entrada ya no tienen esa opción disponible en la tienda oficial.

¿Todavía se puede conseguir el modelo de 256 GB?

La respuesta corta es sí, pero con matices. Todavía hay unidades del modelo base de $599 disponibles en Amazon y otras tiendas de terceros, donde el stock existente antes de la descontinuación aún no se ha agotado. Así que si alguien ha estado contemplando la compra y quiere aprovechar ese precio original, la ventana sigue abierta, aunque se está cerrando rápido.

Apple, por su parte, está acelerando la producción de Mac Mini en su planta de Houston, Texas, con miras a tener manufactura completa en Estados Unidos hacia finales de 2026. La compañía también adquirió más de 100 millones de chips de TSMC para intentar mitigar la escasez, lo que sugiere que la disponibilidad general del equipo podría mejorar hacia el cuarto trimestre del año.

Lo que no está tan claro es si esa mejora en el suministro vendrá acompañada de la reactivación del modelo de $599 dólares, o si la estrategia de Apple es simplemente mantener el umbral de entrada en $799 dólares de manera indefinida. Por ahora, el Mac Mini más accesible de la historia reciente de Apple ya no forma parte del catálogo activo, y quienes llegan hoy a considerar este equipo como opción de escritorio deben ajustar su presupuesto a esa nueva realidad.

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