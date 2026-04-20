Malas noticias si ibas a renovar tu Mac mini o Mac Studio: Apple podría retrasarlos por la escasez de RAM

Si estabas esperando renovar tu Mac mini o tu Mac Studio, las noticias no son precisamente buenas. Según las revelaciones de Mark Gurman, Apple estaría viendo cómo la crisis de memorias está retrasando varios de sus Mac más esperados, incluidos los modelos de escritorio y el MacBook Pro con pantalla táctil y panel OLED.

La escasez de RAM ya está moviendo el calendario de Apple

Lo que está pasando con Apple no es un simple bache de inventario, sino una mezcla incómoda de escasez de memorias, subida de costes y presión brutal sobre la cadena de suministro. Esto se debe a que la crisis afecta tanto a la RAM como al almacenamiento, y que Apple incluso estaría absorbiendo parte del sobrecoste reduciendo márgenes para no trasladarlo por completo al usuario.

El problema es que eso no basta para garantizar lanzamientos a tiempo. Gurman apunta a que los Mac mini y Mac Studio previstos para este año podrían no llegar en el corto plazo y que su ventana de lanzamiento se movería hasta octubre, algo que encaja con la tensión actual del mercado de memorias.

Qué dijo Gurman sobre el Mac mini y el Mac Studio

La primera revelación fuerte es que Apple no solo tendría problemas para abastecer unidades, sino que además el Mac mini y el Mac Studio estarían en plena transición de generación. El Mac mini actual monta chips M4 y M4 Pro, mientras que el Mac Studio usa M4 Max y M3 Ultra, así que una renovación con M5 parecía lo lógico.

Pero Gurman habría enfriado bastante ese escenario. En lugar de ver esos equipos pronto, ahora se habla de un posible retraso hasta octubre, lo que significa que no habría nuevos Mac de escritorio en las próximas semanas salvo sorpresa de última hora. En la práctica, eso deja a quienes querían renovar un Mac compacto o un ordenador profesional con una sensación bastante clara: toca armarse de paciencia.

Además, el contexto ayuda a entender por qué hay tanta inquietud. Otras fuentes citadas en la cobertura señalan que algunas configuraciones con mucha RAM están desapareciendo del stock o directamente no tienen fecha de entrega, algo que apunta a un cuello de botella real en la disponibilidad de memorias.

El MacBook Pro táctil y OLED tampoco se salva

La otra gran bomba es el MacBook Pro con pantalla táctil y panel OLED. Este equipo lleva tiempo sonando como uno de los grandes rediseños de Apple, con una propuesta más ambiciosa que la actual gama MiniLED y con la gran novedad de integrar tacto por primera vez en un Mac.

Durante un tiempo parecía que Apple había conseguido asegurar el suministro de pantallas y que el portátil podía llegar en 2026. Sin embargo, Gurman ahora vuelve a enfriar esa idea y deja caer que es más probable un retraso hasta 2027, otra vez por la crisis de memorias.

Eso sí, el proyecto no desaparece. La idea seguiría siendo lanzar un MacBook Pro más avanzado, con OLED y controles táctiles sutiles, sin convertirlo en un iPad con teclado ni añadir compatibilidad con Apple Pencil. La lectura de fondo es bastante clara: Apple quiere hacerlo, pero el calendario ya no parece tan flexible como antes.

Lo que cambia para el usuario

Para el usuario que estaba esperando comprar, la conclusión es sencilla: si necesitas un Mac ahora, no parece buena idea contar con una renovación inminente. El Mac mini y el Mac Studio podrían tardar más de lo esperado, y el MacBook Pro táctil/OLED, que sonaba como una gran novedad de final de año, también corre el riesgo de moverse a 2027.

Esto tiene un efecto curioso en el mercado. Por un lado, los equipos actuales siguen siendo muy potentes; por otro, la sensación de “me espero al próximo” se vuelve más arriesgada cuando Apple empieza a retrasar planes por factores externos. Y en este caso no hablamos de un rumor menor, sino de una crisis de memorias que ya está afectando el ritmo de lanzamiento de toda la industria.

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