Apple anuncia que comenzará a producir Mac Mini en Texas

Apple está a punto de cumplir —al menos en parte— con una de las exigencias más repetidas de la Administración Trump, fabricar parte de sus dispositivos en suelo estadounidense. La compañía de Cupertino ha confirmado que trasladará una parte de la producción de su computadora de escritorio Mac Mini desde Asia hasta Houston, Texas, a finales de 2026.

No se trata de mover toda la cadena productiva. El anuncio, confirmado por el propio jefe de operaciones de Apple, Sabih Khan, al The Wall Street Journal, deja claro que la mayor parte del ensamblaje del Mac Mini seguirá ocurriendo en Asia, mientras que una porción de las unidades destinadas al mercado estadounidense comenzará a producirse localmente.

La instalación elegida es una planta de Foxconn ubicada en el norte de Houston, la misma donde Apple ya ensambla servidores de inteligencia artificial para su plataforma Apple Intelligence. Según reportes, el espacio que se habilitará para el Mac Mini mide aproximadamente 20,000 metros cuadrados —unos 220,000 pies cuadrados— que serán convertidos en una línea de montaje dedicada exclusivamente a este equipo.

Lo que hace aún más relevante esta decisión es quién gestionará la operación. El ensamblaje no recaerá directamente sobre Foxconn, sino sobre Flex, una empresa de fabricación global con la que Apple ya mantiene una relación de colaboración desde hace varios años. Flex será la encargada de administrar las instalaciones y supervisar el proceso productivo dentro de la planta texana.

Este movimiento no ocurre en el vacío. Forma parte del ambicioso compromiso de Apple de invertir $600,000 millones de dólares en Estados Unidos de aquí a agosto de 2029, un plan anunciado en febrero de 2025 que también contempla la duplicación del Fondo de Manufactura Avanzada, la construcción de una academia de fabricación en Michigan y la aceleración de inversiones en inteligencia artificial y semiconductores.

Tampoco es la primera vez que Apple fabrica en tierra americana. El Mac Pro ya tiene un historial de producción parcial en Texas desde 2019, lo que convierte al Mac Mini en el siguiente paso lógico dentro de esta estrategia. Además, los proveedores de Apple ya fabrican chips en 24 plantas distribuidas en 12 estados del país, incluyendo Arizona, Colorado, Oregón y Utah.

Junto a la línea de montaje, Apple también pondrá en marcha un centro de formación en manufactura avanzada, con el objetivo de capacitar a estudiantes, proveedores y trabajadores en las técnicas de ensamblaje que la compañía utiliza en sus operaciones globales. Esto sugiere que Apple no solo está buscando ensamblar un producto, sino construir infraestructura humana para sostener ese proceso a largo plazo.

¿Tu próximo iPhone podría ser made in USA?

La pregunta que muchos se hacen ahora es inevitable: si Apple ya ensambla servidores, fabrica el Mac Pro y pronto ensamblará el Mac Mini en Texas, ¿cuánto falta para que el iPhone —su producto más vendido— también sea fabricado en suelo estadounidense? La respuesta honesta es que todavía falta mucho, pero los pasos que se están dando hoy podrían acelerar ese camino.

Los obstáculos son considerables. Analistas de Wedbush Securities estiman que fabricar un iPhone en Estados Unidos podría disparar su precio hasta los $3,500 dólares, frente a los aproximadamente $1,200 que cuesta actualmente. Esto se debe a los altos costos laborales, la ausencia de economías de escala comparables a las de Asia y la falta de infraestructura especializada en el país.

Aun así, la presión política no cede. El presidente Donald Trump ha sido explícito en su postura: “espero que los iPhone vendidos en Estados Unidos se fabriquen en Estados Unidos”, y ha advertido con imponer aranceles de hasta el 25% sobre los dispositivos que Apple ensambla fuera del país. Apple, por su parte, ha respondido trasladando parte de la producción del iPhone a India y Vietnam, no a suelo americano.

La infraestructura que Apple está construyendo en Texas, sin embargo, tiene un valor estratégico que va más allá del Mac Mini. Cada línea de ensamblaje que se monta, cada técnico que se forma y cada proceso que se estandariza en suelo americano, acerca a Apple a la posibilidad —aún lejana— de escalar esa capacidad hacia otros dispositivos.

Inversión de Apple en EE.UU. y el iPhone made in USA: ¿una realidad más cercana de lo que parece?

El plan de $600,000 millones de dólares que Apple ejecutará hasta 2029 ya está generando resultados concretos. TSMC, el principal fabricante de chips de Apple, ya produce en masa procesadores avanzados en su planta Fab 21 ubicada en Arizona, con más de 2,000 empleados locales. Eso significa que una parte crucial del “cerebro” del iPhone ya nace en territorio estadounidense.

Si a eso se le suma el ensamblaje del Mac Mini en Houston, la producción de servidores de IA en la misma planta y la academia de manufactura que Apple está construyendo en Michigan, el mapa de la manufactura Apple en EE.UU. comienza a verse cada vez más sólido. No es el iPhone todavía, pero es la base industrial y humana sobre la que ese futuro podría construirse.

Los expertos coinciden en que trasladar toda la producción del iPhone a Estados Unidos sigue siendo, por ahora, inviable a gran escala. La cadena de suministro asiática, perfeccionada durante décadas, no se puede replicar de la noche a la mañana. Pero si Apple mantiene este ritmo de expansión fabril, si sigue invirtiendo en automatización robótica —ya utilizada en el 50% de las líneas de ensamblaje del iPhone— y si continúa formando trabajadores especializados en EE.UU., el escenario de un iPhone made in USA podría dejar de ser ciencia ficción antes de lo esperado.

