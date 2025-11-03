¿Cuáles son los modelos de MacBook que recibirán el chip M5 en 2026?

Apple está preparándose para una renovación importante de su línea de Mac en 2026 con la llegada del nuevo chip M5. Tras el estreno del 14 pulgadas MacBook Pro con chip M5 el mes pasado, la expectativa crece entre los fanáticos y usuarios profesionales para conocer qué modelos serán los próximos en actualizarse con esta potente nueva generación de procesadores.

Aquí te contamos todo lo que se sabe hasta ahora sobre los MacBook que recibirán el chip M5 y los nuevos lanzamientos de Apple.

¿Cuáles MacBook tendrán chip M5 en 2026?

Según recientes reportes de Mark Gurman en su newsletter Power On y confirmaciones de fuentes especializadas, Apple planea lanzar en 2026 al menos cuatro modelos con tecnología M5:

El MacBook Air con chip M5 será uno de los protagonistas de la primera mitad del año. Esta actualización promete mantener la ligereza y eficiencia energética del Air, pero con mucha más potencia para tareas exigentes, edición, y productividad.



será uno de los protagonistas de la primera mitad del año. Esta actualización promete mantener la ligereza y eficiencia energética del Air, pero con mucha más potencia para tareas exigentes, edición, y productividad. Los MacBook Pro llegarán con versiones del chip M5 Pro y M5 Max, continuando la línea profesional con mejoras sustanciales en rendimiento gráfico y multicore, ideales para profesionales creativos, desarrolladores y usuarios avanzados.

El MacBook Pro de 14 pulgadas ya marcó la pauta el año anterior, y ahora se espera que la actualización amplíe la gama con distintas configuraciones para abarcar necesidades desde usuarios comunes hasta expertos que requieren lo máximo en hardware Apple.

Otros Mac con chip M5 y expectativas para 2026

Más allá de los MacBook, Apple también tiene planes para actualizar otras máquinas emblemáticas con la serie M5:

El Mac mini renovado con M5 permitirá a usuarios y profesionales una estación compacta pero muy potente, optimizada para acompañar los nuevos monitores que Apple lanzará.



permitirá a usuarios y profesionales una estación compacta pero muy potente, optimizada para acompañar los nuevos monitores que Apple lanzará. El Mac Studio, favorito para producción musical, video y tareas creativas de alto rendimiento, también recibirá la actualización al chip M5, manteniendo diseño pero con una mejora clara bajo el capó.

Una curiosidad importante es que el iMac no aparece en estos reportes, lo cual puede indicar que Apple podría esperar a 2027 o hasta la llegada del chip M6 para su renovación, aunque nada está completamente descartado.

Qué esperar de los lanzamientos Apple en 2026

La renovación de la línea Mac con chip M5 llegará probablemente en diferentes etapas a lo largo del año. Se especula que Apple lanzará primero el MacBook Air y nuevas versiones del MacBook Pro, para luego en algún punto del año presentar el Mac mini y Mac Studio, aprovechando también la llegada de nuevos monitores que completen el ecosistema de trabajo y entretenimiento.

Este movimiento tiene sentido estratégico, ya que dispositivos como el Mac mini y Mac Studio funcionan como centros de trabajo perfectos acompañados de pantallas de alta calidad, lo que atrae a profesionales creativos y usuarios que buscan la máxima integración de hardware y software.

En resumen, 2026 pinta para ser un año clave en la historia de la MacBook y la familia Mac, con la llegada del chip M5 que promete ofrecer mejoras notables en rendimiento, eficiencia y capacidad multitarea. Si estabas esperando el momento para dar el salto a la última generación de Mac, este próximo año será el indicado para aprovechar las novedades que Apple tiene preparadas.

¿Cuál modelo de Mac tomarás? ¿El ligero y poderoso MacBook Air o el profesional MacBook Pro con M5 Max? Sea cual sea tu elección, la actualización al chip M5 asegura una experiencia más fluida y potente, sobre todo para aquellos que exigen alto rendimiento en tareas diarias o profesionales.

