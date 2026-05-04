Buscan a estudiante universitaria desaparecida en Kentucky desde hace casi una semana

Autoridades de Kentucky informaron que se encuentran en la búsqueda de una estudiante universitaria de 22 años, identificada como Murry Alexis Foust, quien fue vista por última vez el 27 de abril en el vecindario de Latonia, en Covington.

Según el Covington Police Department, las imágenes de vigilancia más recientes muestran a la joven de Northern Kentucky University caminando por la zona alrededor de las 6:00 p.m., portando una mochila de color claro.

Investigación sin indicios de delito

La policía informó que, hasta el momento, no existen señales de que la desaparición esté relacionada con un hecho delictivo. Sin embargo, las autoridades subrayaron que persisten preocupaciones sobre la seguridad de la estudiante.

Equipos especializados, incluidos rescatistas acuáticos y operadores de drones, participan en el operativo de búsqueda.

El padre de la joven indicó que se han recibido reportes no confirmados sobre posibles avistamientos, aunque ninguno ha sido verificado.

Amigos de Foust señalaron que la estudiante planeaba asistir a clases el día de su desaparición. Su teléfono fue encontrado en su residencia, mientras que su mochila apareció en el campus universitario.

Universidad colabora en la búsqueda

La universidad confirmó que está cooperando con las autoridades y manifestó su preocupación por la situación. La estudiante cursa estudios en Bellas Artes y estaba próxima a graduarse.

Las autoridades instan a cualquier persona con información relevante a comunicarse con la policía de Covington, destacando que la colaboración ciudadana puede ser clave para localizar a la joven.

Sigue leyendo:

– Sheriff de Kentucky acusado de matar a un juez en su despacho podría enfrentar la pena de muerte

– Sheriff de Kentucky mató a tiros a un juez en su despacho

–Sheriff de Kentucky se retira tras declararse no culpable de matar a un juez en su despacho