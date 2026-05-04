Denuncian abuso sexual en pleno vuelo a Miami: pasajero acusado de agredir a pasajera mientras dormía

Un incidente de presunto abuso sexual a bordo de un vuelo internacional ha generado preocupación en materia de seguridad aérea. El acusado, Guillaume Sebastien Roger Mattler, de 48 años, enfrenta cargos tras ser señalado de agredir a una mujer de 29 años mientras esta dormía durante un trayecto entre Zúrich y Miami.

De acuerdo con una denuncia penal obtenida por el Daily Mail, el hecho ocurrió en el vuelo LX64 de Swiss International Air Lines, donde ambos pasajeros viajaban en la cabina de primera clase sin conocerse previamente.

Según testigos, la interacción inicial entre ambos fue breve y cordial. Posteriormente, la mujer se acomodó en su asiento y se quedó dormida. Fue en ese momento cuando el acusado habría comenzado a tocarla en la parte baja de la espalda, aparentemente simulando un contacto accidental.

Señalamientos de conducta inapropiada

La situación escaló cuando, según los testimonios, el hombre continuó el contacto físico durante más tiempo. Un pasajero alertó a un acompañante, grabó lo ocurrido y notificó a la tripulación.

Otro testigo aseguró haber observado movimientos con la mano que sugerían un intento de introducirla debajo de la ropa de la víctima. Al ser informada, una azafata verificó que los pasajeros no tenían relación entre sí y se dirigió al asiento.

La tripulación afirmó haber visto al acusado con la mano sobre la entrepierna de la mujer, realizando movimientos de fricción sobre la ropa. Ante la gravedad de la situación, el hombre fue reubicado en clase económica mientras la víctima era informada de lo sucedido.

Reacción de la víctima y actuación de la tripulación

Tras ser despertada, la mujer —visiblemente afectada— confirmó que no conocía al acusado. La tripulación actuó de inmediato para garantizar su seguridad y evitar nuevos incidentes.

Antes del aterrizaje, el hombre regresó brevemente a su asiento original para recoger sus pertenencias, momento en el que presuntamente intentó entregar una nota a la víctima con el mensaje: “Te ves hermosa cuando duermes”.

Al llegar a Miami, el sospechoso fue interrogado por las autoridades. Inicialmente negó cualquier contacto físico, pero posteriormente admitió haber tocado a la mujer, minimizando la gravedad de sus acciones.

Mattler enfrenta un cargo de conducta sexual abusiva y permanece detenido en un centro federal de detención en Miami mientras avanza el proceso judicial.