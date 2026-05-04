El tiempo de hoy en Dallas para este lunes 4 de mayo

Este lunes 4 de mayo se espera que la temperatura en Dallas, Texas, logre un máximo de 84 grados Fahrenheit (29ºC). La probabilidad de lluvia será del 1% y tendremos nubes escasas. Por otro lado, el pronóstico estima ráfagas de viento de hasta 16.16 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 70 grados Fahrenheit (21ºC), con una probabilidad de precipitación del 1%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 14.91 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:37 h y se marchará a las 20:11 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que habrá nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 64 y los 91 grados Fahrenheit (18 y 33ºC). Conforme a los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 55% por la mañana, 55% por la tarde y 55% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te recomendamos visitar diariamente nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura otros tres meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Por último, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes comprendido en este periodo con más lluvias, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

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