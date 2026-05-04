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Horóscopo de hoy para Escorpio del 4 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 4 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

Escucha esto: el dinero está, pero pide cabeza fría. Es momento de mirar bien cómo entra y cómo sale. Ajusta, prioriza, se ordenado. Porque si lo haces bien, no solo te sostienes: empiezas a construir algo mucho más firme a largo plazo.

Horóscopo de amor para Escorpio

No te permitas perder el control, piensa cuidadosamente antes de iniciar cualquier argumento, tus poderes de persuasión no son buenos y necesitas ser mejorados substancialmente. Trata de arreglar las dificultades con tus compañeros y no dejes asuntos sin resolver. Aprecia que tan importante es una relación y las disputas pueden ser innecesarias.

Horóscopo de dinero para Escorpio

En los que respecta a los asuntos comerciales no tienes suerte y tu estado mental es tan malo que no puedes usar tu intuición.Tienes problemas hasta para encontrar buenas ofertas, Si tratas de forzar el éxito , ocurrirá lo contrario. Mantente tranquilo y lejos de las inversiones riesgosas.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

No te sorprendas cuando tu vida sexual no sea tan emocionante. En lugar de simular la pasión, di lo que realmente necesitas. Ya que estas encontrando difícil hacerte valer de cualquier forma, esta no será una tarea fácil. Si haces el esfuerzo, valdrá la pena. La vida es muy corta para tener mal sexo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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