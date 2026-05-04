Horóscopo de hoy para Géminis del 4 mayo de 2026

Te cuento algo lindo: el amor cambia de ritmo. Ya no es solo chispa o juego, ahora pide presencia real. Si hay entrega de ambos lados, lo que antes era una promesa empieza a definirse. Paso a paso, lo que parecía idea se vuelve proyecto compartido.

Horóscopo de amor para Géminis Situaciones malinterpretadas pueden llevarte a poner la culpa equivocadamente en alguien en quien necesitas mostrar más confianza. Es fácil imaginar que has sido difamado, consecuentemente debes prestar más atención en lo que pasa y en resolver los asuntos de manera más justa, aplacando a los socios cuando es necesario hacerlo.

Horóscopo de dinero para Géminis Las cosas se ven bien en lo que se refiere a finanzas. Cada transacción se mueve bien y las luchas y competitividad usuales se vuelven innecesarias. Usa esta fase tranquila para encontrar nuevas inversiones. Debes hacer el esfuerzo, porque las cosas están saliendo muy bien ahora y pronto tendrás nuevas ideas. No te contentes con descansar en tus laureles o te arrepentirás después.