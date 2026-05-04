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Horóscopo de hoy para Géminis del 4 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 4 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

Te cuento algo lindo: el amor cambia de ritmo. Ya no es solo chispa o juego, ahora pide presencia real. Si hay entrega de ambos lados, lo que antes era una promesa empieza a definirse. Paso a paso, lo que parecía idea se vuelve proyecto compartido.

Horóscopo de amor para Géminis

Situaciones malinterpretadas pueden llevarte a poner la culpa equivocadamente en alguien en quien necesitas mostrar más confianza. Es fácil imaginar que has sido difamado, consecuentemente debes prestar más atención en lo que pasa y en resolver los asuntos de manera más justa, aplacando a los socios cuando es necesario hacerlo.

Horóscopo de dinero para Géminis

Las cosas se ven bien en lo que se refiere a finanzas. Cada transacción se mueve bien y las luchas y competitividad usuales se vuelven innecesarias. Usa esta fase tranquila para encontrar nuevas inversiones. Debes hacer el esfuerzo, porque las cosas están saliendo muy bien ahora y pronto tendrás nuevas ideas. No te contentes con descansar en tus laureles o te arrepentirás después.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Cuando está en tus manos, tu pareja es muy fácil de excitar. Parece ser que el toque más ligero crea un estado de éxtasis para ambos. Estas ardiendo de pasión y deseo sexual. Estos momentos de hacer el amor con frecuencia pueden suceder en lugares inusuales o en momentos poco convencionales ¿Qué puede ser más excitante?

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Géminis Horóscopo de hoy
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