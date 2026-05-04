Sismo de 5.6 grados sacude a la Ciudad de México
Las presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que hasta el momento no se reportaron daños ni víctimas tras el sismo
Un sismo de magnitud 5.6 grados sorprendió a los habitantes de la Ciudad de México este lunes 4 de mayo, luego de que se activaron las alertas alrededor de las 9:19 horas.
De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional de México, el epicentro de este movimiento telúrico se registró a 24 kilómetros al oeste de Pinotepa Nacional, en el estado mexicano de Oaxaca.
Tras el sismo, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que hasta el momento no se habían reportado daños ni víctimas.
“Me informa la Coordinadora de Protección Civil que hasta el momento no se reportan daños ni víctimas por el sismo”, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum en un mensaje en la red social “X”.
Además de la Ciudad de México, el sismo fue perceptible en el estado de Morelos y Puebla, así como en los municipios de la región Costa Chica como Ometepec, Cuajinicuilapa, Azoyú, Igualapa, Juchitán, San Nicolás, Marquelia, Copala, Tlacoachistlahuaca, San Luis Acatlán, Cuautepec, Ayutla de los Libres y Xochistlahuaca.
Este sismo se registra a solo unos días de que el gobierno mexicano realizará el “Primer Simulacro Nacional 2026” programado para el miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas, tiempo del centro de México.
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