Sismo de 5.6 grados sacude a la Ciudad de México

Un sismo de magnitud 5.6 grados sorprendió a los habitantes de la Ciudad de México este lunes 4 de mayo, luego de que se activaron las alertas alrededor de las 9:19 horas.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional de México, el epicentro de este movimiento telúrico se registró a 24 kilómetros al oeste de Pinotepa Nacional, en el estado mexicano de Oaxaca.

SISMO Magnitud 5.6 Loc 24 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 04/05/26 09:19:25 Lat 16.32 Lon -98.27 Pf 9 km pic.twitter.com/aAr9rE6Vow — Sismológico Nacional (@SSNMexico) May 4, 2026

Tras el sismo, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que hasta el momento no se habían reportado daños ni víctimas.

“Me informa la Coordinadora de Protección Civil que hasta el momento no se reportan daños ni víctimas por el sismo”, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum en un mensaje en la red social “X”.

Me informa la Coordinadora de Protección Civil que hasta el momento no se reportan daños ni víctimas por el sismo. https://t.co/dg1HmGMvGd — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 4, 2026

Además de la Ciudad de México, el sismo fue perceptible en el estado de Morelos y Puebla, así como en los municipios de la región Costa Chica como Ometepec, Cuajinicuilapa, Azoyú, Igualapa, Juchitán, San Nicolás, Marquelia, Copala, Tlacoachistlahuaca, San Luis Acatlán, Cuautepec, Ayutla de los Libres y Xochistlahuaca.

ACTUALIZACIÓN



📢 Sobre el sismo registrado esta mañana (magnitud 5.6, a 14 km al noroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca), te compartimos las percepciones reportadas por autoridades locales. Abrimos hilo 🧵👇



Percepción por entidad:



🟠 Secretaría de Gestión Integral de Riesgos… — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) May 4, 2026

Este sismo se registra a solo unos días de que el gobierno mexicano realizará el “Primer Simulacro Nacional 2026” programado para el miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

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