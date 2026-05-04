Tiroteo en fiesta cerca de lago en Oklahoma deja al menos 13 heridos

Un tiroteo ocurrido la noche del domingo en las cercanías de Arcadia Lake en Edmond, Oklahoma, dejó al menos 13 personas heridas, según informaron autoridades locales y centros médicos.

El incidente se registróalrededor de las 9:00 p.m. durante una reunión con gran asistencia, en la que participaban principalmente jóvenes adultos, de acuerdo con Fox 25.

Respuesta de emergencia y número de víctimas

De acuerdo con el Edmond Police Department, al menos 10 personas fueron trasladadas por equipos de emergencia a hospitales del área en diversas condiciones.

Otras víctimas se trasladaron por sus propios medios a centros médicos, elevando la cifra total a por lo menos 13 heridos.

Centros hospitalarios como Integris Health Baptist Medical Center y Integris Health Edmond Hospital confirmaron la atención de los afectados.

Hasta el momento, no se han realizado arrestos. Sin embargo, las autoridades indicaron que no existe una amenaza activa para la comunidad.

La policía señaló que continúa recabando testimonios y evidencia, incluyendo grabaciones de cámaras, para identificar a los responsables.

Escena caótica y múltiples testimonios

Testigos describieron una situación de pánico tras escuchar numerosos disparos durante el evento. Algunos asistentes reportaron haber visto a personas heridas en vehículos cercanos, mientras otros buscaron ayuda por su cuenta.

El incidente generó una amplia movilización de cuerpos de seguridad, incluidos agentes estatales y locales.

Las autoridades han solicitado a cualquier persona con información sobre el tiroteo que se comunique con el departamento de policía de Edmond, mientras continúan las investigaciones.

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