Horóscopo de hoy para Sagitario del 5 mayo de 2026

Te sentirás lleno de entusiasmo y conocerás gente que exaltará tus mejores cualidades. A la hora de elegir socios y amistades, fíjate en que tengan un carácter alegre. Rodéate de personas que, con su frescura, te ayuden a mantener la moral y el espíritu en alto.

Horóscopo de amor para Sagitario Tu encanto e ingenio te hacen muy atractivo a los demás, pero esto solo pasa si tu pareja toma la iniciativa. Simplemente estas muy pasivo para poder tener algo que hacer. Si vives con alguien y estas en una relación tu pareja encuentra tu indecisión irritante, causando molestias innecesarias.

Horóscopo de dinero para Sagitario Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.