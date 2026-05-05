“Las ratas están saliendo de las tiendas”: los campamentos de Gaza invadidos por roedores transmisores de enfermedades

En la Franja de Gaza, el peligro ya no se limita a lo que cae del cielo, sino también a lo que se arrastra silenciosamente por la tierra.

A solo 10 días de su boda, Amani Abu Salmiya se sienta dentro de una tienda en el campamento del Club Deportivo, en el sur de Gaza, inspeccionando lo que queda del ajuar de boda —una colección de prendas, ropa de cama y otros artículos de novia— que tardó meses en preparar.

BBC: “Lo que pasó fue un enorme golpe”, le dice Amani Abu Salmiya a la BBC.

“Les estaba mostrando el ajuar a mis amigas… todo estaba listo”, le cuenta al Servicio Árabe de la BBC.

“Al día siguiente, escuché el sonido de ratas. Y cuando revisé, encontré que la mayoría de la ropa estaba rota y comida”, agrega.

“La pérdida no fue solo material, sino también emocional. Trabajé muy duro para preparar este ajuar. Todo era caro (…) y aun así no se salvó. Habíamos planeado trasladar los artículos a mi casa [la tienda] para que la familia de mi novio pudiera verlos, pero lo que pasó fue un enorme golpe”, relata.

BBC: “Pusimos ladrillos y madera toda la noche, pero las ratas igual entran”, dice Amani Abu Salmiya.

A pesar del alto al fuego de octubre de 2025, casi el 80% de los 2,2 millones de habitantes de Gaza siguen en campamentos de desplazados, según Naciones Unidas.

Muchas viviendas han sido destruidas y aproximadamente la mitad del territorio permanece bajo control militar israelí.

Se supone que las tiendas ofrecen un refugio temporal, pero el propio suelo sobre el que se asientan se ha convertido en una fuente de amenaza diaria, con una propagación sin precedentes de roedores e insectos en un entorno deteriorado y hacinado.

BBC: La destrucción de infraestructura ha creado un entorno ideal para la propagación de roedores —y epidemias—, dice la Sociedad Palestina de Socorro Médico.

“Hace muy poco, una rata se nos subió encima”, dice Amani a la BBC.

Y añade: “Pusimos ladrillos y madera toda la noche, pero las ratas igual entran”.

Desplazado de la ciudad de Beit Lahia, cerca de la frontera israelí, Basel al Dahnoun padece insuficiencia renal y diabetes, por lo que no pudo sentir cómo una rata le roía un dedo del pie hasta que su esposa lo despertó al notar que le salía sangre.

BBC: “Un pie diabético necesita cuidados, pero las condiciones son extremadamente difíciles”, afirma Basel al Dahnoon.

“Un pie diabético necesita cuidados, pero las condiciones son extremadamente difíciles”, dice el hombre de 47 años a la BBC.

“Ratas y mosquitos están por todas partes, y el peligro aumenta a medida que se acerca el verano”, comenta.

“Las condiciones en las tiendas son insoportables. Los roedores y los mosquitos nos atacan constantemente. Y mis hijos pasan las noches aterrados, viendo cómo se arrastran los ciempiés”, describe el hombre.

“La situación es peligrosa porque estos roedores pueden transmitir enfermedades graves. Yo sufro alergias severas y tengo un sistema inmunológico muy débil”, dice Al Dahnoon.

Pedido de urgencia

A comienzos de abril, el ministro de Salud palestino, Maged Abu Ramadan, advirtió que la presencia generalizada de roedores en la Franja de Gaza estaba provocando riesgos sanitarios en aumento e hizo un llamado a la Organización Mundial de la Salud para que proporcionara con urgencia materiales para controlarlos.

La acumulación de basura y escombros ha facilitado la propagación de ratones y ratas, añadió el ministerio, incrementando la probabilidad de que se propaguen enfermedades graves a través de mordeduras, orina y heces, y parásitos como pulgas y garrapatas.

BBC: Algunos hombres jóvenes están intentando retirar residuos de las zonas donde viven los palestinos en la Franja.

Entre las enfermedades más destacadas se encuentran:

fiebre hemorrágica

peste

fiebre por mordedura de rata

salmonela

Los roedores no son el único riesgo.

A medida que se acerca el verano boreal, se han observado reptiles -aún más peligrosos- como serpientes y escorpiones.

En el Campamento de Chalets, en el centro de la ciudad de Gaza, una infección probablemente causada por la picadura de un insecto no identificado está elevando la temperatura de una de las niñas.

“Los médicos me dijeron que es un virus y que la infección podría durar alrededor de 30 días”, dice su madre, Um Ramez.

“Ya van 17 días en esta situación, a merced de Dios. Le doy medicamentos solo para aliviar el dolor, pero sigue dormida con fiebre alta”, describe.

Su hija se había despertado gritando, cuenta.

“Cuando nos despertamos, vimos que el insecto era muy grande, del tamaño de una bolsa grande”, indica.

“Hemos pasado toda la noche con miedo. Ni siquiera tenemos una linterna para ver qué puede haber a nuestro alrededor o durmiendo con nosotros. El miedo nos acompaña las 24 horas. Incluso dentro de la tienda no hay seguridad. La tienda está rota y rasgada. Y cada vez que la cosemos, no aguanta”, se lamenta.

“Amenaza real”

Mohammed Abu Afesh, director de la Sociedad Palestina de Socorro Médico en la Franja de Gaza, señala que la situación está empeorando.

“La propagación de roedores se ha convertido en una carga importante y una amenaza real para la salud pública, especialmente porque llegan a los alimentos y al agua dentro de las tiendas”, afirma en diálogo con la BBC.

“De hecho, se han registrado casos de lesiones que han llegado a hospitales y centros de salud. Aunque todavía no hay estadísticas precisas, hay un aumento claro del número de casos, lo que advierte de un desastre si no se produce una intervención rápida”, asegura el experto médico.

“También notamos la aparición de tipos de roedores que antes no eran conocidos, y en gran número, lo que plantea una amenaza real y podría incluso provocar ataques en algunos campamentos”, agrega Abu Afesh.

El control de plagas es casi inexistente, dice.

La destrucción de las infraestructuras, la capacidad limitada de las autoridades locales para formar equipos de campo eficaces y la prohibición de la entrada de pesticidas a Gaza han creado un entorno ideal para la propagación de roedores —y epidemias—.

Y hace un llamado a una intervención urgente de los organismos internacionales y a presionar para permitir la entrada de insecticidas y cebos tóxicos, así como del combustible necesario para operar los servicios de saneamiento y desinfección.

Por ahora, algunos hombres jóvenes están intentando usar métodos como la aspersión de pesticidas agrícolas, la colocación de trampas sencillas dentro de las tiendas y la retirada de residuos de las zonas donde vive la población.

BBC: “Tratamos de combatir a los roedores y los insectos con materiales sencillos”, dice Mahmoud al Amawi, creador de contenidos en redes sociales, de la ciudad de Gaza.

“Tratamos de combatir a los roedores y los insectos con materiales sencillos”, dice Mahmoud al Amawi, creador de contenidos en redes sociales, de la ciudad de Gaza. “Algo es mejor que nada”.

Pero la guerra ha dejado Gaza cubierta por más de 68 millones de toneladas de escombros y detritos, incluidos 4 millones de toneladas de desechos peligrosos, según la ONU, un peso 13 veces mayor que la pirámide más grande de Egipto.

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